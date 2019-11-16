 "Во время контактов Порошенко с США вопросы "Бурисмы" и Байдена не затрагивались", - Елисеев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью сайту "Сегодня" для программы Smart Talk рассказал бывший заместитель главы Администрации президента Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев.

"Я участвовал во многих мероприятиях по линии Украина-США, в том числе и самого высокого уровня. Были и телефонные разговоры президента Порошенко с президентом Трампом, и вице-президентом Байденом, когда он еще был вице-президентом. И, поверьте мне, слово "Бурисма" или имя сына Байдена никогда не поднимались. В том числе, еще раз подчеркиваю, во время телефонных и любых контактов с вице-президентом Байденом. Мне на память приходят только различные спекуляции в прессе. Но, еще раз подчеркну, во время непосредственных контактов президента Порошенко с руководством США такие вопросы не затрагивались", - подчеркнул он.

Также на Цензор.НЕТ: Трампу было недостаточно личного обещания, он хотел публичного заявления Зеленского о начале расследований по Burisma, - Тейлор

Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США предоставили военную помощь Украине в обмен на обязательство начать расследование против Байдена, - посол США Сондленд

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Читайте также: Трамп хотел от Зеленского публичного заявления о расследовании относительно Байдена и вмешательства Украины в выборы в США, - Тейлор

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.