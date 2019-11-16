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 Политика Украины
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Все про:Байден (474) Елисеев (286) Порошенко (17884) Burisma (9)

 "Во время контактов Порошенко с США вопросы "Бурисмы" и Байдена не затрагивались", - Елисеев

Во время непосредственных контактов пятого президента Петра Порошенко с руководством США никакие вопросы относительно компании "Бурисма" и сына бывшего вице-президента США Джо Байдена не затрагивались.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью сайту "Сегодня" для программы Smart Talk рассказал бывший заместитель главы Администрации президента Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев. 

"Я участвовал во многих мероприятиях по линии Украина-США, в том числе и самого высокого уровня. Были и телефонные разговоры президента Порошенко с президентом Трампом, и вице-президентом Байденом, когда он еще был вице-президентом. И, поверьте мне, слово "Бурисма" или имя сына Байдена никогда не поднимались. В том числе, еще раз подчеркиваю, во время телефонных и любых контактов с вице-президентом Байденом. Мне на память приходят только различные спекуляции в прессе. Но, еще раз подчеркну, во время непосредственных контактов президента Порошенко с руководством США такие вопросы не затрагивались", - подчеркнул он.

Также на Цензор.НЕТ: Трампу было недостаточно личного обещания, он хотел публичного заявления Зеленского о начале расследований по Burisma, - Тейлор

Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

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В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3160061
 
 
 Топ комментарии
 
відставки Шокіна вимагала вся країна.
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Юрий Бутусов
18 ч. ·

Мы уже давно привыкли, что именно Украина ежедневно определяет всю информационную повестку дня в России. И вот мы взялись за США. Смотрел слушания в Конгрессе самой богатой в мире 300 миллионной страны, и там постоянно - Zelenskiy, corruption-anticorruption, Lutsenko, Shokin, Poroshenko, Avakov, Turchinov, Ukraine... Теперь Украина забила все новости и в сверхдержаве, они уже изучили наши фамилии, кто с кем, какие скандалы.
Украина - великая страна, которая находится на линии разлома между Европой и Азией, политические вулканы извергаются у нас каждый день, то, что в других странах шокирует общественное мнение и сносит ураганом карьеры, у нас - легкий утренний бриз. Мы не умеем пока строить государство, не умеем строить политические партии, и наблюдая извне, наши друзья и враги думают, что Украина очень слаба и очень уязвима. Что кто угодно способен навести здесь порядок, если правильно надавить на нужные нервные узлы. И стоит сюда зайти - и ты услышишь хор восторженных поклонников, и кажется - сейчас все получится, трудно быть Богом, но я смогу! Ох, как же обманчиво это впечатление! Украина очаровывает, обволакивает, влюбляет и влюбляется, но эта легкость на деле - жесткая и конкурентная среда, в которой борьба идет без правил. В Украину легко зайти и стать здесь игроком - но из этой игры крайне трудно выйти, и очень скоро здесь играют тобой самим.

США погружаются в киевские интриги. Посол США в прямом эфире выясняет отношения с президентом США из-за Украины, президент США в твиттере пишет, что Йованович плохо проводила политику Америки в Украине, потому что сам президент Зеленский на нее пожаловался во время телефонного разговора! Повезло им, что Зеленский не начал говорить с Трампом про курс доллара - я бы не поручился за стабильность Федеральной резервной системы.
Как же были бы сконфужены американцы, если бы знали, насколько легко и беззаботно в Киеве ржут над их интригами наши государственные деятели! По сравнению с накалом нашей политической борьбы, отношения с иностранными державами делаются с юмором, Зеленский наверняка сказал что-то, что даже не успел обдумать, а просто услышал от знакомых, а теперь на его мнение ссылается сам Дональд Трамп! Мы их просто разрываем, вот так шутя, мимоходом.
Умнее всех пока выглядят китайцы - они уже потеряли 3 миллиарда долларов инвестиций в государственную зерновую компанию - их украли, сейчас потратились на "Мотор Сич", но сидят молча, стараются вслух не жаловаться и не пытаться "порешать вопросы". Молодцы! А попытались бы чего добиться, так в КПК бы уже произошел переворот, и из-за Украины расстреляли бы полсотни партийцев.
Мы успешно умеем создавать хаос, там, где нет правил и конфликтов мы чувствуем себя наиболее уверенно. Как только мы научимся создавать правила для самих себя, мы научимся задавать свои стратегии, которым многие будут вынуждены следовать.
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Ну если Елисеев сказал, то так и есть, конечно

Давайте стенограмму беседы Трампа и Пети
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Пети 5/ возбуждается непрерывно германский флажок на Порошенко. И что она в нём нашла.
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Хм. Помнится, Байден говорил, что Порошенко за 6 часов прогнулся и снял Шокина. А вот Зеленский так и прогнулся под Трампа, максимум, говорил о прозрачном расследовании и по закону, но и до этого не дошло
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відставки Шокіна вимагала вся країна.
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Кроме порохоботов которые называли требующих отставку Шокина агентамикремля
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чи не головна риса упоротих зебілів (і цієї балалайки і т.ч.) - нагла і цинічна брехня.
Наспроавді т.зв. "порохоботи" в ту пору, на межі 2015/16рр., шукали і пропонували інші кандидатури на посаду Генпрокурора - тих, які буди би здатні реформувати ГПУ у відповідності до вимог стандартів ЄС і НАТО.
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Рукописи не горят, так шо не отбрехивайся
Кто что писал даже на этом сайте в 2016 можно до сих пор прочитать в соответствующих темах

Начиная с темы назначения Шокина, покушения на Шокина, сбора подписей за отставку Шокина, дела бриллиантовых прокуроров и так далее
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ну от і читай! Але не **********.
Втім, кого я закликаю не брехети? Зебілів?
Марна справа.
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Давай неси ссылки на свои комментарии 2015 где ты требовал отставки Шокина
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Это пустые слова. Должны быть обнародованы полные стенограммы разговоров Порошенко с чиновниками США, а заодно и с путеным.
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ага, особенно с пуйлом ! Тогда Рошенке точно от тюрьмы не отвертеться.
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Бггг))) и почему то публикуются стенограммы только двух клоунов кретинов -ни у кого больше этих стенограмм не требуют... Ах да) зебанаты пищат что то, но мы же знаем что с вас газа в морду достаточно...
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Юрий Бутусов
18 ч. ·

Мы уже давно привыкли, что именно Украина ежедневно определяет всю информационную повестку дня в России. И вот мы взялись за США. Смотрел слушания в Конгрессе самой богатой в мире 300 миллионной страны, и там постоянно - Zelenskiy, corruption-anticorruption, Lutsenko, Shokin, Poroshenko, Avakov, Turchinov, Ukraine... Теперь Украина забила все новости и в сверхдержаве, они уже изучили наши фамилии, кто с кем, какие скандалы.
Украина - великая страна, которая находится на линии разлома между Европой и Азией, политические вулканы извергаются у нас каждый день, то, что в других странах шокирует общественное мнение и сносит ураганом карьеры, у нас - легкий утренний бриз. Мы не умеем пока строить государство, не умеем строить политические партии, и наблюдая извне, наши друзья и враги думают, что Украина очень слаба и очень уязвима. Что кто угодно способен навести здесь порядок, если правильно надавить на нужные нервные узлы. И стоит сюда зайти - и ты услышишь хор восторженных поклонников, и кажется - сейчас все получится, трудно быть Богом, но я смогу! Ох, как же обманчиво это впечатление! Украина очаровывает, обволакивает, влюбляет и влюбляется, но эта легкость на деле - жесткая и конкурентная среда, в которой борьба идет без правил. В Украину легко зайти и стать здесь игроком - но из этой игры крайне трудно выйти, и очень скоро здесь играют тобой самим.

США погружаются в киевские интриги. Посол США в прямом эфире выясняет отношения с президентом США из-за Украины, президент США в твиттере пишет, что Йованович плохо проводила политику Америки в Украине, потому что сам президент Зеленский на нее пожаловался во время телефонного разговора! Повезло им, что Зеленский не начал говорить с Трампом про курс доллара - я бы не поручился за стабильность Федеральной резервной системы.
Как же были бы сконфужены американцы, если бы знали, насколько легко и беззаботно в Киеве ржут над их интригами наши государственные деятели! По сравнению с накалом нашей политической борьбы, отношения с иностранными державами делаются с юмором, Зеленский наверняка сказал что-то, что даже не успел обдумать, а просто услышал от знакомых, а теперь на его мнение ссылается сам Дональд Трамп! Мы их просто разрываем, вот так шутя, мимоходом.
Умнее всех пока выглядят китайцы - они уже потеряли 3 миллиарда долларов инвестиций в государственную зерновую компанию - их украли, сейчас потратились на "Мотор Сич", но сидят молча, стараются вслух не жаловаться и не пытаться "порешать вопросы". Молодцы! А попытались бы чего добиться, так в КПК бы уже произошел переворот, и из-за Украины расстреляли бы полсотни партийцев.
Мы успешно умеем создавать хаос, там, где нет правил и конфликтов мы чувствуем себя наиболее уверенно. Как только мы научимся создавать правила для самих себя, мы научимся задавать свои стратегии, которым многие будут вынуждены следовать.
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Ну стенограммы пети должны быть тоже опубликованы,а слова петиного советника "правдой" могут быть только для его сторонников.Ошибка петина была в открытой поддержке клинтон и после победы злопамятный трамадол соответственно оторвался на отношения с Украиной.Все окружение трамадола говорит,что он очень злопамятный,но увы "мировой стратег и политиу всех времен и народов" этого почему то не учел.
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Зато это учёл "найвеличніший політик **********" и возлюбил жопу Трампа.
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Да собирается он 6 декабря. Даже выбрился кругом, говорят.
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Так вся страна в курсе окромя тебя. У тебя мож позднее зажигание и ты новости через пару месяцев только доганяешь?
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Своих нашёл? Молодец. Ты им тоже нравишься.
Наполалалаонше так точно.
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Жозефина, что ты умолкла? Развивай тему своей любви к наполеонам. Интересно же, как там у вас всё сложилось?
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зебіл юродивий брехливий, відверто підтримали Клінтон в 2016-му не на Банковій, а шобла в складі Йванович, Ситника, Лещенка, Наєма, Шабуніна і ще якого відставного СБУшника (прізвище забув) - які оприлюднили частину ригівської амбарної книги з записами відкатів Манафорту.
Ти хоч не **********! Твоя же брехня легко гуглем спростовується!
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Не гуглем ,а углем.Не репетуюйте так.Все ,что вы тут излили,тоже легко проверяется гуглом и помним это жалкий визит пети к трамадолу.Все есть в гугле и для вас в том числе.
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Этот сторонник достался Пете ещё от Януковича
Знатный персонаж

Разве назначенцы Овоща могут врать? 😁
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Пете 6/опять страдания. Значит, есть в Порошенко нечто .......
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А вы считаете, сколько раз эта ненка Петю упомянет?
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ну да-интересно , сколько она ходить за Порошенко будет понапрасну и понапрасну ножки бить.
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Так и сам Петруччо был назначенцем Януковича, работал в правительстве Азарова. Причем он туда вошел не как из предыдущего правительства, а именно как приглашенный Януковичем
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Ничего удивительно. Соцопросы, показывающие что рейтинг Байдена выше рейтинга Трампа появились только весной этого года. До того Трампу было как-то похер на того Байдена.
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Хабалка ненецкая, тут Богдан с Ращумковым Зеленскому от Януковича достались, а ты проспала.
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свиновальц не виноват онжы мыролюбные дети?
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