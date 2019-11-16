 "Во время контактов Порошенко с США вопросы "Бурисмы" и Байдена не затрагивались", - Елисеев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью сайту "Сегодня" для программы Smart Talk рассказал бывший заместитель главы Администрации президента Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев.
"Я участвовал во многих мероприятиях по линии Украина-США, в том числе и самого высокого уровня. Были и телефонные разговоры президента Порошенко с президентом Трампом, и вице-президентом Байденом, когда он еще был вице-президентом. И, поверьте мне, слово "Бурисма" или имя сына Байдена никогда не поднимались. В том числе, еще раз подчеркиваю, во время телефонных и любых контактов с вице-президентом Байденом. Мне на память приходят только различные спекуляции в прессе. Но, еще раз подчеркну, во время непосредственных контактов президента Порошенко с руководством США такие вопросы не затрагивались", - подчеркнул он.
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Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.
В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.
В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.
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В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Давайте стенограмму беседы Трампа и Пети
Наспроавді т.зв. "порохоботи" в ту пору, на межі 2015/16рр., шукали і пропонували інші кандидатури на посаду Генпрокурора - тих, які буди би здатні реформувати ГПУ у відповідності до вимог стандартів ЄС і НАТО.
Кто что писал даже на этом сайте в 2016 можно до сих пор прочитать в соответствующих темах
Начиная с темы назначения Шокина, покушения на Шокина, сбора подписей за отставку Шокина, дела бриллиантовых прокуроров и так далее
Втім, кого я закликаю не брехети? Зебілів?
Марна справа.
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18 ч. ·
Мы уже давно привыкли, что именно Украина ежедневно определяет всю информационную повестку дня в России. И вот мы взялись за США. Смотрел слушания в Конгрессе самой богатой в мире 300 миллионной страны, и там постоянно - Zelenskiy, corruption-anticorruption, Lutsenko, Shokin, Poroshenko, Avakov, Turchinov, Ukraine... Теперь Украина забила все новости и в сверхдержаве, они уже изучили наши фамилии, кто с кем, какие скандалы.
Украина - великая страна, которая находится на линии разлома между Европой и Азией, политические вулканы извергаются у нас каждый день, то, что в других странах шокирует общественное мнение и сносит ураганом карьеры, у нас - легкий утренний бриз. Мы не умеем пока строить государство, не умеем строить политические партии, и наблюдая извне, наши друзья и враги думают, что Украина очень слаба и очень уязвима. Что кто угодно способен навести здесь порядок, если правильно надавить на нужные нервные узлы. И стоит сюда зайти - и ты услышишь хор восторженных поклонников, и кажется - сейчас все получится, трудно быть Богом, но я смогу! Ох, как же обманчиво это впечатление! Украина очаровывает, обволакивает, влюбляет и влюбляется, но эта легкость на деле - жесткая и конкурентная среда, в которой борьба идет без правил. В Украину легко зайти и стать здесь игроком - но из этой игры крайне трудно выйти, и очень скоро здесь играют тобой самим.
США погружаются в киевские интриги. Посол США в прямом эфире выясняет отношения с президентом США из-за Украины, президент США в твиттере пишет, что Йованович плохо проводила политику Америки в Украине, потому что сам президент Зеленский на нее пожаловался во время телефонного разговора! Повезло им, что Зеленский не начал говорить с Трампом про курс доллара - я бы не поручился за стабильность Федеральной резервной системы.
Как же были бы сконфужены американцы, если бы знали, насколько легко и беззаботно в Киеве ржут над их интригами наши государственные деятели! По сравнению с накалом нашей политической борьбы, отношения с иностранными державами делаются с юмором, Зеленский наверняка сказал что-то, что даже не успел обдумать, а просто услышал от знакомых, а теперь на его мнение ссылается сам Дональд Трамп! Мы их просто разрываем, вот так шутя, мимоходом.
Умнее всех пока выглядят китайцы - они уже потеряли 3 миллиарда долларов инвестиций в государственную зерновую компанию - их украли, сейчас потратились на "Мотор Сич", но сидят молча, стараются вслух не жаловаться и не пытаться "порешать вопросы". Молодцы! А попытались бы чего добиться, так в КПК бы уже произошел переворот, и из-за Украины расстреляли бы полсотни партийцев.
Мы успешно умеем создавать хаос, там, где нет правил и конфликтов мы чувствуем себя наиболее уверенно. Как только мы научимся создавать правила для самих себя, мы научимся задавать свои стратегии, которым многие будут вынуждены следовать.
Наполалалаонше так точно.
Ти хоч не **********! Твоя же брехня легко гуглем спростовується!
Знатный персонаж
Разве назначенцы Овоща могут врать? 😁