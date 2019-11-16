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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7647) Йованович (210)

 "Она врет. И у меня есть доказательства": Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой

Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал под постом в Facebook старшего научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council (Атлантический совет) Адриана Каратницкого.

Она врет. И у меня есть доказательства: Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой 01

Отметим, накануне на слушаниях в Конгрессе США по вопросу импичмента президента Дональда Трампа под присягой Йованович заявила, что не существовало никакого списка "неприкосновенных" лиц (о котором говорил Луценко), которых в Украине было бы запрещено привлекать к ответственности.

"Она врет. И у меня есть доказательства", - такой комментарий оставил Луценко.

Напомним, 13 ноября Палата представителей Конгресса США начала публичную фазу слушаний по делу импичмента Трампа. Перед законодателями перед Йованович выступили двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, - Йованович

Источник: https://censor.net.ua/n3160058
 
 
 Топ комментарии
 
Доказательства на дне бутылки.
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Главный лжец Украины рассуждает о лжи "Она врет. И у меня есть доказательства": Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой - Цензор.НЕТ 278.Юга доказательства твои уже все видели на примере дела гади-террористки "Она врет. И у меня есть доказательства": Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой - Цензор.НЕТ 278.Под такой ведь статьей ходила,а все превратилось в пшик.
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как же првильно что Янукович эту мразь посадил
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ви, алкаші, все пляшками міряєте? А чи не припускаєте мислі, що, наприклад, генпрокурор мав можливість таємно записувати власні розмови - просто, як варіант, і далеко не єдиний?
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Тихо.
А то сейчас наши борцы с коррупцией захлебнутся в своих слюнЯх.
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ну, якщо заспамять - це ще не найбільша біда.
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алкаш думает что сфабрикует такую же .уйню как с Саакашвили. Вот только штатовские эксперты обнаружат подделку даже без анализа, просто на слух.
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Главный лжец Украины рассуждает о лжи "Она врет. И у меня есть доказательства": Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой - Цензор.НЕТ 278.Юга доказательства твои уже все видели на примере дела гади-террористки "Она врет. И у меня есть доказательства": Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой - Цензор.НЕТ 278.Под такой ведь статьей ходила,а все превратилось в пшик.
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И Гадя и Саакашвили и еще куча дел где Югик жидко обделался.
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чи не головна риса упоротого зебіла (і цього - також) - нагла і цинічна брехня. Подекуди брехня навіть в тих випадках, фактичні події стосовно яких ще не зтерлись з памяті.
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Главная черта порохни это вообще отсутствие всякой логики и фанатичная преданность шефу "Вона бреше. І у мене є докази": Луценко звинуватив експосла США Йованович у брехні під присягою - Цензор.НЕТ 3716
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по собі, зебіл, міряєш всіх? Так ти ж інтелектуальний карлик.
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Человек просто в английском практикуется, хоть и не понимает значение большинства слов.
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А может Юге терять уже нечего? Судя по всему, Петя его бросил напризволяще
Пусть всех сдаёт
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Борцы с коррупцией в каментах повылазили...
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как же првильно что Янукович эту мразь посадил
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А что Петя его главпрокурором сделал, тоже правильно?
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...молчал бы в тряпочку ото...деятель международный... ..
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О Юрик а это уже 100% статья за клевету если не докажет обратного, а если докажет то уже в тюрьме окажется Йованович за ложь под присягой.
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Человек в жизни должен попробовать всё. Юга хочет попробовать отдых в Гуантанамо.
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Та мы знаем, юра, что врет она, а не ты.
Честнее тебя нет никого на этой планете.
Оба вы хороши.
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...молчал бы в тряпочку ото...деятель международный... ..
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А зачем ему молчать тем более у него даже доказательства есть.
Уже не говоря о том что понятно всем что послица врет.
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млять алкашная, так насрали вместе со свыней и дальше продолжают срать, мало проблем у страны
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з колишніх мажорів совкової партноменклатуру виходять кончені подонки - провірено історією, югік - хамсамолєц як приклад мерзенної сволоти...
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100 процентов,вся наша элыта так называемая из этих,результат это сегодняшнее положение Украины.
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Ну и вляпался Луценко.) Редкостный болван и хреновый политический игрок. Просто удивительно.
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пеця теж номенклатурний мажор якого судимий папік - партійна бонза в свій час на краденому "вивів в люди"
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