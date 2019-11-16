 "Она врет. И у меня есть доказательства": Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал под постом в Facebook старшего научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council (Атлантический совет) Адриана Каратницкого.

Отметим, накануне на слушаниях в Конгрессе США по вопросу импичмента президента Дональда Трампа под присягой Йованович заявила, что не существовало никакого списка "неприкосновенных" лиц (о котором говорил Луценко), которых в Украине было бы запрещено привлекать к ответственности.

"Она врет. И у меня есть доказательства", - такой комментарий оставил Луценко.

Напомним, 13 ноября Палата представителей Конгресса США начала публичную фазу слушаний по делу импичмента Трампа. Перед законодателями перед Йованович выступили двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

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