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 Политика Украины, Общество
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 "В условиях войны ваша работа является важной составляющей нацбезопасности", - Зеленский поздравил работников телевидения, радио и связи с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников телевидения, радио и связи с профессиональным праздником.

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление он опубликовал на странице в Facebook.

"Кому из нас не приходилось слушать радио по дороге на работу? Путешествуя по делам, из радиоэфира мы можем получить не только музыку и хорошее настроение, но и полезную информацию - новости и прогноз погоды.

А вечером дома после суетливого рабочего дня мы включаем развлекательные телешоу. Или - образовательные телепередачи для детей. Отдаем предпочтение серьезным документальным фильмам.

Какие бы у нас не были предпочтения, но телевидение и радио являются неотъемлемой частью нашей жизни.

За каждым теле- и радиопродуктом стоит талантливая и неутомимая работа тысяч специалистов. Режиссеры и звукорежиссеры, дикторы и ведущие, операторы, постановщики - все те, кто творит и обеспечивает качественную картинку и сигнал. Спасибо за ваш профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального.

В условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности.

Давайте творить изменения в Украине вместе!
С праздником!"

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Источник: https://censor.net.ua/n3160055
 
   
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Точно, укрсучсми промыли быдлу мозги так, что оно избрало человека, сдающего Украину агрессору...
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Да, сериал про Голобородьку был профессионально сделан
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Это точно про пэдрота! Только после *мразь* поставьте запятаю.
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Спасіба вовка сцанич за розквіт сєпарні в країні.
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