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 Политика Украины
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 Российский прокурор на суде в Ростове-на-Дону огласил обвинение фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"

Российский прокурор Игорь Колликов огласил обвинение фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" во время заседания Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, заседание прошло в открытом режим, в зал суда смогли попасть около 40 человек, в том числе и представители консульства Украины в Ростове-на-Дону.

Российский прокурор на суде в Ростове-на-Дону огласил обвинение фигурантам второго бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир 01

"Прокурор огласил обвинение в отношении всех фигурантов. Само обвинительное заключение состоит из порядка полутора тысяч страниц, однако прокурор уложился в 5 минут, чтобы пояснить суть обвинения", – рассказал  адвокат Назим Шеихмамбетов.

По его словам, судья Ризван Зубаиров неоднократно прерывал обвиняемых, когда они "стали высказывать свое отношение к обвинению".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывает РФ освободить осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымских татар

"И во время речи Сервера Мустафаева судья продолжил прерывать. Мустафаев заявил ему отвод. На этом заседание было окончено. Суд принял решение на следующем заседании продолжить заслушивать отношение наших подзащитных к обвинению. В сегодняшнем заседании свое отношение к обвинению успели высказать Марлен Асанов, Сервер Мустафаев, Сервер Зекирьяев, Мемет Билялов", – рассказал адвокат.

15 ноября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир".

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и оккупированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

​21 мая 2018 года года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины призвал международное сообщество осудить осуждение шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"

Источник: https://censor.net.ua/n3160050
 
 
 Топ комментарии
 
ти відео дивилось ?
вважаю, що рашку потрібно заборонити.
подивись що ті сучі виродки з людьми творять.
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Та звісно... Поки Крим був в Україні, там не знайшли жодного терориста чи когось на нього схожого.
Щойно припхались кацапи в лаптях - ВСЕ ! Екстремісти, терористи і т.д.
А що робить росіска сволота в Сирії - відрізає голови, відрубує руки
https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/
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Деятельность этой исламистской организации запрещена в Германии, в США эту организацию считают распространителем экстремистских настроений, деятельность этой организации запрещена в большинстве мусульманских государств и во всех арабских странах.
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А деятельность российской организации разрешена?
Или они только в Сирии людям головы режут?
В Сирии Германия разрешает?
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Здесь речь идет об исламистском движении хизб ут-тахрир.
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Да как то по.
Лучше скажи почему так называемое игил не совершило не одного терракта возмездия в раше?
Это очень странно выглядит на фоне зверств русни на исламских территориях?
Вот на что оно им надо делать терракты в Бельгии?
Может игила не существует?
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ти відео дивилось ?
вважаю, що рашку потрібно заборонити.
подивись що ті сучі виродки з людьми творять.
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Ты мозг имеешь?
Или только глаза и уши?
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довбику, не махай тут лаптями, і так кацапом смердить..
не ганяй зайвий раз інформаційне повітря.
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"Российский прокурор на суде в Ростове-на-Дону"
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тобто ти визнаєш юрисдикцію росіскої феміди над мешканцями Бахчисараю ?
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