 Российский прокурор на суде в Ростове-на-Дону огласил обвинение фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, заседание прошло в открытом режим, в зал суда смогли попасть около 40 человек, в том числе и представители консульства Украины в Ростове-на-Дону.

"Прокурор огласил обвинение в отношении всех фигурантов. Само обвинительное заключение состоит из порядка полутора тысяч страниц, однако прокурор уложился в 5 минут, чтобы пояснить суть обвинения", – рассказал адвокат Назим Шеихмамбетов.

По его словам, судья Ризван Зубаиров неоднократно прерывал обвиняемых, когда они "стали высказывать свое отношение к обвинению".

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"И во время речи Сервера Мустафаева судья продолжил прерывать. Мустафаев заявил ему отвод. На этом заседание было окончено. Суд принял решение на следующем заседании продолжить заслушивать отношение наших подзащитных к обвинению. В сегодняшнем заседании свое отношение к обвинению успели высказать Марлен Асанов, Сервер Мустафаев, Сервер Зекирьяев, Мемет Билялов", – рассказал адвокат.

15 ноября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир".

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и оккупированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

​21 мая 2018 года года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

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