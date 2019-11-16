EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1797  19
Все про:Кабмин (11353) диджитализация (13)

 Кабмин упростил ряд бюрократических процедур

Кабинет Министров Украины принял решение, согласно которому, в частности, утерянное или похищенное удостоверение водителя можно будет восстановить в режиме онлайн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Правительственный портал.

"Можно будет восстановить утраченные или похищенные удостоверения водителя с помощью онлайн-процедуры. Уже скоро их можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг. Новые правила пока касаются удостоверений нового образца, выданные после 1 января 2013 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кабмин также одобрил проект закона, который упростит получение бесплатной адвокатской помощи для малообеспеченных граждан. За ней можно будет обращаться без справки о доходах. Проект закона будет вскоре передан в Верховную Раду.

Кроме того, правительство ввело компенсацию почтовых расходов в судебных делах для малообеспеченных граждан.

"В частности, государство будет возмещать расходы на отправление заказных писем в апелляционных производствах, которые ранее оплачивали сами граждане. Это улучшит качество предоставления правовой помощи людям, которые не могут ее оплатить", - отмечают в правительстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3160049
 
 
 Топ комментарии
 
Государство планирует малообеспеченных по судам тягать.
 показать весь комментарий
 
А які "молодці" зелебобіки,що за нього проголосували !!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
З паршивої слуги бодай шерсті клок...
 показать весь комментарий
 
Забули вказати,скільки обійдеться отримання онлайн відновленого документу.
 показать весь комментарий
 
Будь ласка у студію весь перелік ЗАПЛАНОВАНИХ рішень і коли нам чекати їх виконання.

От я планую поїхати у Ріо-де-Жанейро.
 показать весь комментарий
 
- Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже.(С)
 показать весь комментарий
 
"Это не
народ?! - Это хуже народа: это лучшие люди города!"

 показать весь комментарий
 
 
Государство планирует малообеспеченных по судам тягать.
 показать весь комментарий
 
 
Скорей всего да, вероятно решили что-то делать с массовьіми неплатежами коммуналки, поскольку єто деньги олигархов, так что малообеспеченьім приготовиться,
 показать весь комментарий
 
 
А які "молодці" зелебобіки,що за нього проголосували !!!
 показать весь комментарий
 
 
для упрощения бюрократических процедур, обычно вводится ряд новых бюрократических процедур. это, вобщем-то, мона сказать один из новых законов Мерфи.
 показать весь комментарий
 
 
это не тот случай, убирается человеческий фактор.
 показать весь комментарий
 
 
тоже не плохо
при оранжевых порохах такого не было
принятый 15.12.2017 гражд-процессуальный кодекс
это украинский формуляр ЕСПЧ
там без адвоката, в суд невозможно обратиться
а в моем случае бесплатный госадвокат также не помог составить по ст.175 заявление
которое, якобы нужно (или не нужно???) переподать после 15.12.2017г.
Кстати
кто то скажет, если заява была подана до 17.12.2017г.???
и производство было открыто.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх