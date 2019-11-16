 Кабмин упростил ряд бюрократических процедур

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Правительственный портал.
"Можно будет восстановить утраченные или похищенные удостоверения водителя с помощью онлайн-процедуры. Уже скоро их можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг. Новые правила пока касаются удостоверений нового образца, выданные после 1 января 2013 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кабмин также одобрил проект закона, который упростит получение бесплатной адвокатской помощи для малообеспеченных граждан. За ней можно будет обращаться без справки о доходах. Проект закона будет вскоре передан в Верховную Раду.
Кроме того, правительство ввело компенсацию почтовых расходов в судебных делах для малообеспеченных граждан.
"В частности, государство будет возмещать расходы на отправление заказных писем в апелляционных производствах, которые ранее оплачивали сами граждане. Это улучшит качество предоставления правовой помощи людям, которые не могут ее оплатить", - отмечают в правительстве.
От я планую поїхати у Ріо-де-Жанейро.
народ?! - Это хуже народа: это лучшие люди города!"
при оранжевых порохах такого не было
принятый 15.12.2017 гражд-процессуальный кодекс
это украинский формуляр ЕСПЧ
там без адвоката, в суд невозможно обратиться
а в моем случае бесплатный госадвокат также не помог составить по ст.175 заявление
которое, якобы нужно (или не нужно???) переподать после 15.12.2017г.
Кстати
кто то скажет, если заява была подана до 17.12.2017г.???
и производство было открыто.