 Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевую травму получил один украинский воин, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"За прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Facebook в субботу утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 6 обстрелов у Черненко - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды у Зайцево - из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов, вблизи Лебединского и Березовой - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов. В частности, дважды неподалеку Майорска - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Луганского - изстанковых противотанковых гранатометов, два раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Хутора Свободного – из станковых противотанковых гранатометов.
В штабе ООС подчеркнули, что с начала текущих суток наемники РФ не проявляли огневой активности. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
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Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их словам, два катера и буксир вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. При этом в россии останутся личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли. Возврат, вероятно, произойдет в море, а не в порту, утверждают источники газеты. По их словам, дата обмена еще обсуждается, но он должен пройти до саммита «нормандской четверки».
Tetyana Kucher ЄС
@KucherTetyana
Їхала в поїзді з сім'єю військового. Неймовірний. За дитиною доглядає, бутєри робить, постіль стеле, малого вдягає, а син говорить -мама наша красуня. А потім вдягнув кітель, мати рідна, купа медалей, орденів. Отакі вони, наші захисники! Доречі, дуже проти капітуляції.