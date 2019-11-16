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 Милованов о рынке земли: "Мы боимся, что ее купят те, кто не будет о ней заботиться

При открытии рынка земли нужно бояться не того, что ее купят иностранцы, а что земля достанется тем, кто не будет о ней заботиться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Мы не боимся, чтобы купили иностранцы, мы боимся, чтобы купили те, кто не будут заботиться о земле. Для нас самое главное, чтобы о земле заботились. В Европе Украину называют "спящий гигант". Аграрный гигант, который понемногу начинает просыпаться. И есть такая опасность для Европы, когда этот гигант проснется, он пройдется по конкурентам. Мы видим каждый год (включительно с этим годом), что у нас рекордный урожай... у нас появляется инфраструктура", - отметил Милованов.

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По его словам, вопрос купли-продажи земли - это не вопрос рынка.

"Вопрос рынка, это чтобы владелец делал, что хочет, и делал это прозрачно, а мы с этого рынка собирали налоги для местных громад", - подчеркнул министр.

Он отметил, что для контроля за государственными землями создается интерактивная карта на основе спутниковых данных, на которой можно будет увидеть, что где растет и в каком количестве.

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Также, по словам Милованова, он предложил совместить базу данных сельскохозяйственных земель с данными налоговой службы.

Мы говорим о десятках законов и десятках постановлений для того, чтобы оборот земли был детенизирован. Кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых в гривне, это ниже чем инфляция. Для кого? Только для тех, кто будет покупать мало земли, не для среднего, не для большого бизнеса, только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся, что не будет коррупции? Через ту же базу данных, где мы будем знать, что выращивается, и будем знать, кто является конечным владельцем. Таким образом, если люди хотят прятаться в тени и не иметь конкуренции, то мы все равно на них через спутники выйдем", - подытожил Милованов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160046
 
 
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ЗВЕРСТВА РОССИЙСКИХ ФАШИСТОВ. ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ НЕ ТОЛЬКО В СИРИИ, НО И ВЕЗДЕ, КУДА ЗАХОДЯТ ЭТИ ЗВЕРИ https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/ МАКСИМАЛЬНО РАСПРОСТРАНИТЕ ЭТИ ВИДЕО, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ИЛЛЮЗИЙ ОБ ЭТИХ МОСКОВИТАХ-"ОСВОБОДИТЕЛЯХ"
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Как раз европейцам, кроме кацапов конечно, в первую очередь и надо продавать землю, только в небольших объемах, например до 300 га:
а)установление рыночной цены на землю
б)создание инфраструктуру
в)наполнение бюджета страны
г)создание рабочих мест
Одновременно надо развивать и украинское фермерство по примеру Польши (низкие кредиты и т.д)
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короче...все сводится к тому, что деньги расчитаться с мвф возьмут у россии. Землю ни при каком раскладе продавать нельзя. Законы очень сырые, а мвф торопится, пока Зе не попросил в долг у минфина рф. Потом можно рф кинуть, как сделал янык. Ну а что они сделают?
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а там у твф опять можно взять в долг. И так по кругу.
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Мне уже смешно!!! Суки конченные (да простят меня модеры), вы распродаете Страну!!! Хоть кто-то понимает, что продать землю это тоже самое, что родную мать отправить работать на Окружную? Они купят себе по клаптику в Испании и т.п., а вы будете лапу (и не только) сосать!!! Что у нас за мудаки живут???
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Кто сейчас скупает украинские ОВГЗ ? Кто будет скупать землю?
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