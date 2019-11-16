 Поезд под Киевом насмерть сбил 18-летнюю девушку в наушниках, - Нацполиция (обновлено). ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая, жительница села Тарасовка, поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках и не услышав приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили в Федерации бокса Украины, погибшая девушка - член женской молодежной сборной Украины по боксу Амина Булах.
Сообщается, что погибла девушка-спортсменка Амина Буллах. Причины смерти девушки пока не указываются.
Известно, что погибшая добилась больших высот в боксе. Девушке было всего 18 лет." пхоже что это она...
Люди, бережіть себе. Самі врятуєтесь та інші не постраждають.
кхм...
Вона була сліпа також?
Потяг був з вимкненним світлом?
Це був спеціалізований перехід з хорошим освітленням та попереджувальними знаками?
І я так розумію, що рейки для потягу прокладені відразу перед виходом з аптеки!
Несчастный случай произошел в селе Тарасовка Киево-Святошинского района в четверг, 14 ноября. Как сообщили в полиции, девушка, находясь в наушниках, не услышала приближение поезда. Амина погибла на месте происшествия.
18-летняя спортсменка из Кропивницкого была чемпионкой Украины. В сентябре этого года Алина Булах завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате Европы в столице Болгарии Софии.https://sport.ua/news/466437-chempionka-ukrainy-po-boksu-tragicheski-pogibla-popav-pod-poezd