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 Поезд под Киевом насмерть сбил 18-летнюю девушку в наушниках, - Нацполиция

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая, жительница села Тарасовка, поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках и не услышав приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160045
 
 
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шота мутно, как можно не услышать гудок паровоза даже в наушниках...
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Открою наверное секрет, но есть наушники с активным шумодавом.
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Нет такого шумодава, который может задавить гудок локомотива за 500м. Скорее всего машинист ее даже не видел в темноте.
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Старые добрые вакуумные затычки тоже нормально глушат внешний шум.
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точно все на майдан против зеленой шмаркли и не забыть ПОДЯКУВАТИ пете парашенко
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