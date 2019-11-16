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 Политика Украины
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 Впервые в катастрофе MH17 обвинили РФ, как государство, - Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил о том, что публикация Международной следственной группой по расследованию катастрофы рейса МН 17 переговоров о том, что донецкими террористам руководили россияне, говорит о том, что это можно расценивать как обвинения самой РФ.

Об этом он заявил в прямом эфире Свободы Слова Савика Шустера 

"По сути впервые была сделана политическая декларация "Мы обвиняем РФ, это Россия управляла действиями террористов, которые сбили боинг и убили 289 человек". Речь идет об обвинениях Российской Федерации как государства. Это важнейшее политическое событие" - отметил журналист.

Ранее сообщалось, что в четверг, 14 ноября, Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов "ДНР", а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.

"Члены руководства ДНР и их контактные лица в Российской Федерации созванивались почти ежедневно. Они общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности", - сказано в сообщении, обнародованном на сайте полиции Нидерландов.

Свои выводы следствие основывает на ряде телефонных разговоров, которые также обнародованы на сайте.

В частности, в этих разговорах упоминается роль командующего Южным военным округом Российской Федерации, генерала Сердюкова в поставке, равно как и упоминается российский министр обороны Шойгу, который, "как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии".

Следствие утверждает, что "признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и главарями "ДНР" поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК "БУК", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17, и который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде подразделений российских вооруженных сил в Курске (РФ)".

Источник: https://censor.net.ua/n3160042
 
   
 Топ комментарии
 
При полной импотенции запада,это просто слова не более того.Параша объявила давно,что международное право для нее ничто.И запад с этим согласен.
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Шановна панi...путiн - Хуйло за замовчуванням) це навіть не обговорюється)
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При полной импотенции запада,это просто слова не более того.Параша объявила давно,что международное право для нее ничто.И запад с этим согласен.
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Шановна панi...путiн - ***** за замовчуванням) це навіть не обговорюється)
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А для запада он им и не был никогда.Торгуют на ура с ним.
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Для Европы он друг, товарищ и брат....
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международное право для нее ничто - А санкции из этого следующие как к стране террористу, и запрете обслуживаться в Аэропортах и морских Портах, и ограничение денежной и другой деятельности, это не пох_й
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Вот только хватит ли смелости объявить такой приговор? Или коммерческие интересы опять будут выше?
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Где эти санкции.Поток 2 за который меркельша рвет лапу,это санкции?
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Тююю...I шо ???Що далi ? Кацапам пох ..!А захід у черговий раз проковтне і продовжить лобизати Путлер
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Еще лет сто.... И кого нибуть осудят.... Посмертно.
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Наша задача не получить моральное удовлетворение от того как называют РФ,а выиграть войну. А с этим намечается большой швах. По тому,как развиваются события,Франция и Германия согласились с формулой РФ об автномии для ОРДЛО. Т.е после всех игр власти по поддержанию рейтингов на основе лозунга"остановим войну" и согласии на Штайнмаера- Украине будет предложено подписать автономию Донбаса. Не согласится-снимаем с РФ санкции. Согласится Украина-тоже снимаем санкции с РФ. Вот в такую растяжку поставили себя и страну наши полководцы. Цугцванг для Украины.
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..да хрен там, вопрос так не ставит никто..хранция с немаками заявили, что санкции снимутся только после крыма...но что то похожее на усеченную автономию придется таки подписывать...без вето, внешней политики и армии....может так, не знаю...но и тут плюсы могут быть. посмотрим, эта бодяга на годы..
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или еще один мост построят в знак благодарности за очередной сбитый гражданский самолет.. Впервые в катастрофе MH17 обвинили РФ, как государство, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6077
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Якщо подумати, то виходить ось що. Заради чого цапам потрібно було тягти Бук з ********* на Бамбас? Щоб збити малазійський літак? Ніфіга. Було задумано збити літак Аерофлоту, який в цей час теж пролітав в тому районі, звинувативши в цьому Україну і отримати вагому причину для повномасштабної війни. Але Бог не фраєр. Оператор станції наведення видав ЦУ не по тій цілі і влупили по Боїнгу.
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UA Владимир Днепровский
При полной импотенции запада,это просто слова не более того.Параша объявила давно,что международное право для нее ничто.И запад с этим согласен -- деградация украинского аборигена уже ниже плинтуса. Какой бы Запад не был , но он защищает своих граждан и то что рано или поздно Россия за это заплатит у меня как приставителя Запада нет ни малейших сомнений! Запад медленно , но додавить Россию до компенсации!
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Когда же это будет???.Не вам Украинцев обсуждать.Поток -2 это то же часть вашего плана)))
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Бутусову респект.
Його Цензор практично єдине змі де було оприлюднено цей термоядерний матеріал.

https://censor.net.ua/news/3159683/jit_opublikovala_fakty_kontrolya_terroristov_dnr_kremlem_vo_vremya_ataki_na_mn17_pribyvayut_lyudi_ot
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