 На Харьковщине на взятке 20 тыс. грн за реализацию древесины задержан лесничий, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Должностное лицо государственного предприятия вымогатело и получило более 20 тыс грн взятки за реализацию древесины без составления соответствующих сопроводительных документов.

14 ноября во время проведения контроля за совершением преступления (негласных следственно-розыскных действий), после получения лесничим взятки, он был задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

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Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды), отстранении от должности, а также избрании меры пресечения.

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