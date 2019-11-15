 На Харьковщине на взятке 20 тыс. грн за реализацию древесины задержан лесничий, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Должностное лицо государственного предприятия вымогатело и получило более 20 тыс грн взятки за реализацию древесины без составления соответствующих сопроводительных документов.
14 ноября во время проведения контроля за совершением преступления (негласных следственно-розыскных действий), после получения лесничим взятки, он был задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды), отстранении от должности, а также избрании меры пресечения.
После скандала внутри фракции «Слуга народа» мы имеем третье за короткое время заявление о выплате черной зарплаты в конвертах депутатам от президентской фракции под кураторством Андрея Богдана.
Никто из уполномоченных правоохранительных органов даже не подумал о том, чтобы занести эту информацию в ЕРДР и начал предусмотренную законом проверку.
Никто, конечно же, ничего не ждет от «стопроцентно своего прокурора», с ним как раз все ясно, но вот наши новейшие честные самые независимые антикоррупционные органы,- с ними-то, что?
Неужели испугались или резко потеряли сноровку? «Скажите, а вам не кажется, что пора эту шарагу разгонять - все равно от них больше позора, чем пользы?