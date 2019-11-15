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 Экономика
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Все про:земля (1596) Лещенко Роман (1)

 Мораторий на продажу земли порождает "серый" и "черный" рынок, - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

Существование моратория на продажу земли порождает так называемый "серый" и "черный" рынок земли, ведь люди могут купить лишь несколько гектаров земли личного крестьянского хозяйства (ОСГ), а большинство земли находится в ограничении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас такой неподмораторной земли сегодня около 4 миллионов га. Например, для понимания, это когда воин АТО (ООС) возвращается с фронта и получает возможность приобрести земельный участок, она ему передается именно для ведения ОСГ. Это такой вид целевого назначения и это есть частная собственность. Такой человек может осуществить ее реализацию. Но большинство земли - подмораторной, она пребывает в ограничении. Это порождает "серый" и "черный" рынок", - заявил Лещенко.

Он подчеркнул, что люди не заинтересованы покупать землю по сомнительным схемам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/n3160039
 
 
 Топ комментарии
 
Мораторий на продажу земли порождает "серый" и "черный" рынок, - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

Сказал, что вместо того, чтобы навести порядок и раздавить незаконный рынок, нужно раздать землю циперманам и рабиновичам.
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"I лани широкополi,
I Днiпро, ш кручi,
Розкрадуть за нашу дурicть,Зебенята сучi"(c)
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теперь то что было черное узаконят. понять и простить...
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Мораторий на продажу земли порождает "серый" и "черный" рынок, - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

Сказал, что вместо того, чтобы навести порядок и раздавить незаконный рынок, нужно раздать землю циперманам и рабиновичам.
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теперь то что было черное узаконят. понять и простить...
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Учитывая что лопнуло больше сотни банков, то общая сумма выведенных денег за всю каденцию петраликсеича около 80лярдов

МВФ предлагал сбалансировать бюджет за счет Бахматюков, но решено опять поднять тарифы ЖКХ и торгануть земелькой. Гройсман сгорел от стыда.
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А снятие моратория порождает "зеленый" рынок
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ёматьтвоютак, товарисЧ уполномоченный,
... ну шо же это такое, у израильтян не порождает, а у нас порождает ..., может дело тут не в мораториях, а все дело в вас хитровыдрюченных?
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"I лани широкополi,
I Днiпро, ш кручi,
Розкрадуть за нашу дурicть,Зебенята сучi"(c)
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Перепрошую , не за нашу , а за їхню. Або вашу ☝️☝️☝️
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а ви мабуть з iншої планети, в скафандрi та бiлих рукавичках - спостерiгаєте за дикунами? почати з того, шо гратися в "чеснi вибори" з шахраями - то дурiсть.
P.S. це типова поза "русского интеллигента: 'Я' хороший, а 'ВЫ' - ,весь остальной мир, плохие"
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А я всегда говорил, что земля уже подербанена, документы оформлены и в первый же день отмены моратория на них появятся даты, подписи и печати. И торгуйте тем, что останется в своё удовольствие.
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Земля давно продана.Поэтому у нас и новая аппазация опзж,батькивщина и ес)))
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Теперь мы раздадим ГОС ЗЕМЛЮ!!!! грамадам а те их "могут продать"!!!!
Это же песня, под предлогом защиты паевиков распродается все!!!
Во всех странах есть процент земли в гос собственности.

Но мало того, теперь нет понятия особо ценных земель, это теперь отКарпат до острова Хортица могут делать с землёй что хотят???

Не может быть желание паевиков, выше будущего страны, жизни людей (земля это продукт, а в глобальную засуху она имеет не оценимую в деньгах цену).

Везде есть законы а у нас несколько человек скупят все 210000 гектаров это на одного человека, а у них по 5 детей, по 5 жен, бывших втч, мам пап, подставных лиц.

Кто угодно может купить ВСЮ УКРАИНУ и ему ничего не будет.
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Якщо задаватись ціллю просто продати, то не дуже складно, але й не зовсім розумно, бо можна не встигнути втекти... Якщо задаватись ціллю зробити вільне прибуткове сільське господарство, яке дає роботу та гроші українцям - то інше й набагато складніше...
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Если болит голова надо ее отрезать.
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Проти продажу землі Пєтро Лєксєіч, Йуля, ЗаЖОП і... москалі. На всіх ТВ каналах Московії бідкаються про українців, у яких відбирають землю. Совпадєніє? Нє думаю...
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