 Мораторий на продажу земли порождает "серый" и "черный" рынок, - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"У нас такой неподмораторной земли сегодня около 4 миллионов га. Например, для понимания, это когда воин АТО (ООС) возвращается с фронта и получает возможность приобрести земельный участок, она ему передается именно для ведения ОСГ. Это такой вид целевого назначения и это есть частная собственность. Такой человек может осуществить ее реализацию. Но большинство земли - подмораторной, она пребывает в ограничении. Это порождает "серый" и "черный" рынок", - заявил Лещенко.
Он подчеркнул, что люди не заинтересованы покупать землю по сомнительным схемам.
Сказал, что вместо того, чтобы навести порядок и раздавить незаконный рынок, нужно раздать землю циперманам и рабиновичам.
МВФ предлагал сбалансировать бюджет за счет Бахматюков, но решено опять поднять тарифы ЖКХ и торгануть земелькой. Гройсман сгорел от стыда.
... ну шо же это такое, у израильтян не порождает, а у нас порождает ..., может дело тут не в мораториях, а все дело в вас хитровыдрюченных?
I Днiпро, ш кручi,
Розкрадуть за нашу дурicть,Зебенята сучi"(c)
P.S. це типова поза "русского интеллигента: 'Я' хороший, а 'ВЫ' - ,весь остальной мир, плохие"
Это же песня, под предлогом защиты паевиков распродается все!!!
Во всех странах есть процент земли в гос собственности.
Но мало того, теперь нет понятия особо ценных земель, это теперь отКарпат до острова Хортица могут делать с землёй что хотят???
Не может быть желание паевиков, выше будущего страны, жизни людей (земля это продукт, а в глобальную засуху она имеет не оценимую в деньгах цену).
Везде есть законы а у нас несколько человек скупят все 210000 гектаров это на одного человека, а у них по 5 детей, по 5 жен, бывших втч, мам пап, подставных лиц.
Кто угодно может купить ВСЮ УКРАИНУ и ему ничего не будет.