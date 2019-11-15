 Есть вещи, которые нельзя троллить, особенно во время войны, - Бутусов о скандальном интервью Коломойского

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".
Бутусов отметил: "Коломойский взорвал информационную бомбу перед визитом МВФ".
По словам журналиста, Коломойский "форматирует информационное поле вокург президента Зеленского".
"Коломойский своим эпатажем пытается "попасть в заголовки. Цинизм - хорошая вещь, чтобы попасть на первые полосы, но плохая для политики", - отметил Бутусов.
Он резюмировал: "Но есть вещи которые во время войны троллить нельзя".
ШО БЕНЯ ТАКИ ИДЁТ В ПРЕЗИДЕНТЫ??????? 😂😅😂