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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1251) тролль (39) Бутусов Юрий (1904)

 Есть вещи, которые нельзя троллить, особенно во время войны, - Бутусов о скандальном интервью Коломойского

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что Коломойский в своем скандальном в интервью The New York Times.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Бутусов отметил: "Коломойский взорвал информационную бомбу перед визитом МВФ".

По словам журналиста, Коломойский "форматирует информационное поле вокург президента Зеленского". 

"Коломойский своим эпатажем пытается "попасть в заголовки. Цинизм - хорошая вещь, чтобы попасть на первые полосы, но плохая для политики", - отметил Бутусов.

Он резюмировал: "Но есть вещи которые во время войны троллить нельзя".

Источник: https://censor.net.ua/n3160038
 
 
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Вранье. Скорее - тот случай, когда в каждой шутке есть доля шутки, а остальное - правда. Уже привычное "зондирование" реакции общества в стиле ближайшего окружения президента.
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Бутусов тоже проститутка известная,кто ему заплатит под того и ложиться,хоть под порошенко,хоть под путина,за деньги любому отсасывает,вместе с редакторами цензор.нет
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Вот оно что? Петя и Юрий ну очень виноваты в том, что Зеля и его друзья по школе и бизнесу сливают Украину. Молодец, умный мальшик))
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ты хоть школу закончил, чтобы понимать о чем идет игра взрослых дядь?
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Посмотрим не результат. Если запад напрягся, значит цель достигнута - совсем уже расслабились, как Макрон... Не вам оценивать человека, который своим умом достиг таких высот
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Та мне похер, чего он достиг. Если он больше всех управился украсть и отнять, то может городить, что угодно?
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Тебе на заметку - он единственный бизнессмен из олигархов. В отличие от Ахметки и прочих, заработал бабло своими неординарными мозгами. В бандитских разборках и криминале - не замечен. По теме - ты хоть понимаешь зачем он сделал такое заявление? И нахера ему "еврею" в 2014 году надо было рвать жопу за Украину, если мог в сто раз выгоднее договориться с Путиним! И поверь. если бы не он - был бы Днепр под ДНР.
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А ШО БЕНЯ РАЗВЕ УЖЕ ПОЛИТИК??????
ШО БЕНЯ ТАКИ ИДЁТ В ПРЕЗИДЕНТЫ??????? 😂😅😂
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Есть "земля обетованная", где ждут коломойшу.

Є речі, які не можна тролити, особливо під час війни, - Бутусов про скандальне інтерв'ю Коломойського - Цензор.НЕТ 1276
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Тєма про "стопіццот" уголовних дєл в США проти Коломойского до такої стєпєні заїзжена, що її юзати доручають тільки самим тугим порохоботам)))
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Точно открыто или ты пистиш? Вообще то там юрисдикция ФБР, но тебе простим )
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Коломойша гнида буде повішений в першій п'ятірці:порошенко,ахмєтов,мєртвєчук,коломойша,бойко.
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Интервью коломойского для "Нью-Йорк Таймс" - начало конца эпохи лебединой песни игоря валерьевича. Коломойский явно перебрал с градусом безумия этого интервью.

Є речі, які не можна тролити, особливо під час війни, - Бутусов про скандальне інтерв'ю Коломойського - Цензор.НЕТ 3514
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О уже админ обращение к Бутусову удаляет.Респект Є речі, які не можна тролити, особливо під час війни, - Бутусов про скандальне інтерв'ю Коломойського - Цензор.НЕТ 7132.Демократия и тут настала)))А еще с ленты сру парашенской когда-то смеялись .Ну то таке.Еще раз ,беня не государственный деятель,все,что он вещает это его личное мнение,не более того.
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