 Украина не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, - Йованович

Об этом бывший посол США в УКраине Мари Йованович заявила во время слушаний в Конгрессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

По ее словам, американское посольство не выявило ни одного факта влияния Украины на президентские выборы в США в 2016 году. Йованович добавила, что разведывательное сообщество США также "окончательно определило", что те, кто пытался вмешиваться в выборы, были исключительно из России.

Экс-посол выступила против утверждения Трампа, что бывший вице-президент США Джо Байден во времена администрации президента Барака Обамы действовал в Украине в личных интересах. Йованович отметила, что Байден проводил "официальную политику США".

Читайте на Цензор.НЕТ: Администрация Трампа "сломала" украинское направление политики США, - Йованович

Напомним, ранее президент США Трамп пожаловался бывшему спецпредставителю Госдепа в Украине Курту Волкеру на возможное вмешательстве в президентские выборы в 2016 году со стороны Украины.