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 Украина не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, - Йованович

Официальный Киев не вмешивался в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки в 2016 году.

Об этом бывший посол США в УКраине Мари Йованович заявила во время слушаний в Конгрессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

По ее словам, американское посольство не выявило ни одного факта влияния Украины на президентские выборы в США в 2016 году. Йованович добавила, что разведывательное сообщество США также "окончательно определило", что те, кто пытался вмешиваться в выборы, были исключительно из России.

Экс-посол выступила против утверждения Трампа, что бывший вице-президент США Джо Байден во времена администрации президента Барака Обамы действовал в Украине в личных интересах. Йованович отметила, что Байден проводил "официальную политику США".

Читайте на Цензор.НЕТ: Администрация Трампа "сломала" украинское направление политики США, - Йованович

Напомним, ранее президент США Трамп пожаловался бывшему спецпредставителю Госдепа в Украине Курту Волкеру на возможное вмешательстве в президентские выборы в 2016 году со стороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3160036
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто, рашка таки Трампові допомагала....
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ШОК ! Сєнсация ! Нікто такого нє ожидал !
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Как государство нет. А вот лещенко за яйца взять не мешало бы
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Тобто, рашка таки Трампові допомагала....
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не факт! - більшість голосів набрала Хілларі Клінтон.
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Вам добре відомо що проста більшість голосів у США не вирішує результати виборів.
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ну рашка трохи не розрахувала, так, що ж тепер
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факт, факт, жирік саме за перемогу росєюки в штатах бокал шампанського підіймав.
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Це не показник! - жирік може просто любить випить.
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Шампанське не діє як спиртне, яке викликає залежність. Тому Жирик використовує шампанське для самоствердження.
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Тобто Йованович почала стверджувати та відповідати за дії влади в Україні😯 Тепер я розумію, що її недарма прибрали.
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Да просто один из"величайших мировых политиков" в Украине,просто откровенно поддерживал клинтон.Потом когда стала ********** подстилка трамадол,то ясен пень он стал за это мстить.
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В последней стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским, Трам в открытую сознается, что вмешивался в выборы президента Украины. Что у него в Украине есть друзья, которые делали все, чтобы победил Зеленский. Украина не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, - Йованович - Цензор.НЕТ 4558 Ай, как не красиво получилось.
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И как это они смогли сделать,если петя был у власти и весь свой ресурс включил)))А да рептилоиды и массонские ложи Україна не втручалася у вибори президента США в 2016 році, - Йованович - Цензор.НЕТ 5156.
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Сьогодні я не стану придумувати для дитинки вечірньої казки. Так засне.
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Как государство нет. А вот лещенко за яйца взять не мешало бы
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Я надеюсь вы поняли, что я в переносном смысле. А в переносном смысле я не могу, не работаю в ментовке или сбу
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Говоріть краще так, щоб була зрозуміла ваша прихильність до дотримання законів України.
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Це велика людина! Та і дипломат нормальний.А трамп,як виявилося,таки чмо Україна не втручалася у вибори президента США в 2016 році, - Йованович - Цензор.НЕТ 3276
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Ёванович , какой же ты двуличный кусок обамы . Байден на камеру хвалился как шантажировал Порошенко не дать один миллиард кредита если тот не уволит прокурора . Снято на камеру как он называет сукиным сыном украинского чиновника . И сынок Байдена который ни ухом ни рылом в нефти и газе попал в Украинскую компанию и выкачал из Украины 3 миллиона долларов , пока его папенька не сказал - давай Хантер домой , ловить нам тут нечего украинцы подавляющим большинством за росию . А так да у Байдена личных интересов в Украине не было . К стати Украинцы , вас погубило сотрудничество с демократами . Вы себе так нас-али в штаны как и с ЗЕпрезидентом .
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По ее словам, американское посольство не выявило ни одного факта влияния Украины на президентские выборы в США в 2016 году. Йованович добавила, что разведывательное сообщество США также "окончательно определило", что те, кто пытался вмешиваться в выборы, были исключительно из России.Источник: https://censor.net.ua/n3160036

...............
так кацапи ще й цю дезу проти України й організували. Многоходовочка *****, одним пострілом двох заців вбити, Трампа на Україну натравити, до того ж це було використано проти Порошенка для перемоги на виборах вигідного кацапам блазня малороського. Рано чи піздно все взнаємо.
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