EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  3007  60
Все про:земля (1596) Ляшко (1567) Дубинский (37)

 Дубинский: Ляшко и его родственники бесплатно получили под Киевом по 2 гектара земли

Народный депутат Украины Александр Дубинский заявил о том, что лидер РПЛ Олег Ляшко и его родственники бесплатно получили по 2 гектара земли в селе Нижняя Дубечня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Дубинский заявил о том, что Олег Ляшко, его жена, сводная сестра и ее муж, а также два бывших народных депутата из РПЛ Кириченко и Ленский получили бесплатно по два гектара земли в селе Нижняя Дубечня Вышгородского района Киевской области.

По инфрормации, эта земля была распаевана, выведена из сельскохозяйственного оборота и участки продавались под застройку. 

Ляшко не опроверг эти слова, заявив, что каждый украинец имеит права получить землю. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Іди нахер отсюда", - Ляшко и Герус подрались в аэропорту Борисполь. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3160035
 
 
 Топ комментарии
 
Дубінський теж не промах Дубинский: Ляшко и его родственники бесплатно получили под Киевом по 2 гектара земли - Цензор.НЕТ 5833
Мама любит скорость
 показать весь комментарий
 
є відмінність - одне лайно проросійське, а друге проукраїнське.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я б тебе не советовал , так зарабатывать как эта шлюха .
 показать весь комментарий
 
дід мав 10 моргів, хто її мені поверне? Дубинський: Ляшко і його родичі безкоштовно отримали під Києвом по 2 гектари землі - Цензор.НЕТ 7709
 показать весь комментарий
 
 
Дубінський теж не промах Дубинский: Ляшко и его родственники бесплатно получили под Киевом по 2 гектара земли - Цензор.НЕТ 5833
Мама любит скорость
 показать весь комментарий
 
 
є відмінність - одне лайно проросійське, а друге проукраїнське.
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко личная шлюшка Ахметова, который проукраинскими взглядами никогда не отличался. Ляшко конечно больше тяготеет к Украине, в отличии от того же самовлюбленного ватана Дубинского, но печется он в первую очередь за собственную многострадальную задницу.
 показать весь комментарий
 
 
У одного був бізнес - фракція у ВР, у другого - програма "гроші"
 показать весь комментарий
 
 
Нехай засудять тих хто незаконно видав цю землю і нехай конфіскують. Але там в усіх рильце в пушку. Ворон воронові око не виклює.
 показать весь комментарий
 
 
В тому то й справа що все законно, але коли ти поткнеся, то тобі не дадуть, бо закон не для всіх!
 показать весь комментарий
 
Ляшко за продажу земли?
На джип хватит ему этих гектаров? Или ему только с задним приводом надо?
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко проти продажу землі, бо свою він отримав безплатно!
 показать весь комментарий
 
2 гектара)))). Путь расскажет сколько тысяч у Бени, у Корбана, у пороха, которые они хотят узаконить этим "рынком".
 показать весь комментарий
 
 
марына, ты с дуба рухнула?Не разу кремлевские консервы не паляться. ЕС не голосовало за этот закон по продаже земли. А уважительно написаныйе тобой с бАльшой буквы кАломойский- будет иметь от твоего конченного зеленного вазелина по полной программе землю, а вот Корбан врядли. Поэтому звездуй ка ты отселява, мАсковская. Тебе там земельки путя приготовил 2 на 2 метра
 показать весь комментарий
 
 
Я шо написала шо беня не будет иметь и не имеет, я как раз и написала о том, что у них самих рыло в пухе, что если у ляшка 2 гектара, то беня имеет дофига и скупит все или у ЗеБотов уже все кремлеботы как и у порохоботов?

Я как раз и против этого закона по продаже, благодаря которому представители рашки и скупят все.

ЕС не голосовало, но одобряет запуск. Все как пираньи и рынок этот против нашей гос безопасности.

Поэтому сам звездуй отселява.
 показать весь комментарий
 
И чего это так Корбана защищаете, он к коломойскому отношения не имеет?

Лучше вспомните о том кто вам платит деньги за ваши 30 серебрянников, после того как они вас используют они и выделят вам землю 2*2.

Боты все такое быдло, сплошные шариковы.
 показать весь комментарий
 
Ты не будешь куповати росийское электричество....Ты не будешь куповати росийское электричество......Ты не будешь куповати росийское электричество
И так 100 раз
 показать весь комментарий
 
 
Да ты шо? А ты за какие заслуги получил 24 квартиры?
 показать весь комментарий
 
 
интересно сколько у дубинского гектаров
 показать весь комментарий
 
 
Обсуждать шлюшко,это просто смешно.Это ничтожество на службе кроме отвращения никаких больше эмоций не может вызывать.Вся земля ликвидная давно поделена между крупными агрохолдингами и захвачена такими как это чучело,вот поэтому в унисон поют опз,батькивщина и ес.Прийдется опять переделывать документы,а это лишние траты.Кому это надо из тех на кого работают '''эти "патриоты".
 показать весь комментарий
 
 
От недаремно він так смачно землю їв. Любить Ляшко землю, корів, бабусь та вила.
 показать весь комментарий
 
 
Савик сволочь и многие журналисты, развели целую компанию и все в поддержку рынка. Естественно, им заплатят (судя по цене Славика, озвученной беней) столько что они не здесь будут жить (у Славика наверное деньги закончились)....

Неужели журналисты не понимают, что в такую коррупцию и монополизацию и бандитизм и беззаконие это не рынок.

Около 12 СЕМЕЙ а по 210000 гектаров на одно лицо скупить все можно, это конец для Украины.
ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ НЕКОРРУМПИРОВАННЫХ НЕТ.

Гебельс бы оценил все это.
 показать весь комментарий
 
 
Нет Берии.А если серьезно, то дедушка Зеленского полковник НКВД-милиции в Кривом-Роге расстреливал протест рабочих в 50-х.
 показать весь комментарий
 
 
У его еще бус , сотни две стоит , рекламный . Ахметов извращенец .
 показать весь комментарий
 
 
Меня удивил не Дубинский и Ляшко, а Милованов. Такого косноязычного и тупого министра экономики? Дубинський: Ляшко і його родичі безкоштовно отримали під Києвом по 2 гектари землі - Цензор.НЕТ 54 свет не видывал. Просто экземпляр для кунсткамеры. Коломойский сделал ему комплимент- дебил.
 показать весь комментарий
 
с нетерпением жду файтинга дуб-ляшок, только не на кулачках, как дети, а на ножах, или хотя бы пусть стульями друг друга отх..рят
 показать весь комментарий
 
 
Явка с повинной!!! Лидер Авто Евро Сила Ярошевич дает показания: "евробляхеры" отстегивали Дубинскому. Около 80% владельцев евроблях в Украине башляли самому честному борцу с коррупцией, журналисту, расследователю и по совместительству говорящей жопе Коломойского. ЗЕдент, где уголовное дело? Где посадки? Или только на боевых генералов у вас дела нашлись?

Бугага. Евробляхеры отстегивали Дубинскому
 показать весь комментарий
 
 
В конце 90-х любой мог получить 2 га. даже в Киевской обл. Необходимо было ездить по селам и спрашивать есть ли земля. В одном из сел нам предлагали по 2 га. , сельский голова говорил, что она у них пустует и было бы хорошо, что бы там люди строились, а то села вымирают. Это было в 60 км. от Киева в сторону села Победа. Нам не понравилось направление и поехали смотреть землю на берег Днепра в Балико-Щученке. Там очень красиво. И ни одной копейки никто не платил. Все по закону.
 показать весь комментарий
 
 
Но есть нюанс:
На землю каждый гражданин имеет право, правда не каждый получает, тем более под Киевом.

А вот квартиры бесплатно и машины...
Был бы Дубинский инвалидом - мог бы получить одну машину. И одну квартиру. И вторую для мамы)))
 показать весь комментарий
 
По новому закону, или отберут и пустят в продажу, или примут новую поправку - оставить за большие заслуги перед Зеленским.
 показать весь комментарий
 
 
А веріант що по новому закону Ляшко купить 200000 га ви не розглядаєте?😁
 показать весь комментарий
 
Я верю дубинскому, потому что он сам имеет 24 квартиры и 17 машины и потому он говорить правду . Хахаха
 показать весь комментарий
 
 
Жах як корупція, шість га по 1500$ кожен. Не те що 24 квартири і 17 авто.
 показать весь комментарий
 
 
2 га це не так і багато - це квадрат десь 140 метрів на 140 метрів - Ляшко навіть корову не зможе завести.
 показать весь комментарий
 
Це йому потрібно,щоб було звідкіля захищати селян.
 показать весь комментарий
 
 
О, вже кловуни з кловунами ********* та змагаються, хто з них більше вкрав
 показать весь комментарий
 
 
Мазерати кончились на маме Дубинского( Взял гектарами. А, в целом - Кафка отдыхает давно и очень!((( Но Дубинский - неактивный ГЕЙ 1-ой степени!!! Еще и поц.
 показать весь комментарий
 
А может Ляшко скинется с Бахматюком по пару миллионов долларов и построят на этих землях многоквартирные дома для сирот и малообеспеченных семей. И люди скажут что Ляшко и Бахматюк - люди с большим сердцем, полным сострадания к ближнему, а Папа Римский вспомнит этих добрых и праведных людей в своих молитвах.
 показать весь комментарий
 
2 гектара против 24 квартир и 17 машин, ну не смешите
 показать весь комментарий
 
Имеет право получить каждый, но получают только "ляшки".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх