 Дубинский: Ляшко и его родственники бесплатно получили под Киевом по 2 гектара земли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Дубинский заявил о том, что Олег Ляшко, его жена, сводная сестра и ее муж, а также два бывших народных депутата из РПЛ Кириченко и Ленский получили бесплатно по два гектара земли в селе Нижняя Дубечня Вышгородского района Киевской области.

По инфрормации, эта земля была распаевана, выведена из сельскохозяйственного оборота и участки продавались под застройку.

Ляшко не опроверг эти слова, заявив, что каждый украинец имеит права получить землю.

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