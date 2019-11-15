 Дубинский: Ляшко и его родственники бесплатно получили под Киевом по 2 гектара земли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".
Дубинский заявил о том, что Олег Ляшко, его жена, сводная сестра и ее муж, а также два бывших народных депутата из РПЛ Кириченко и Ленский получили бесплатно по два гектара земли в селе Нижняя Дубечня Вышгородского района Киевской области.
По инфрормации, эта земля была распаевана, выведена из сельскохозяйственного оборота и участки продавались под застройку.
Ляшко не опроверг эти слова, заявив, что каждый украинец имеит права получить землю.
Мама любит скорость
На джип хватит ему этих гектаров? Или ему только с задним приводом надо?
Я как раз и против этого закона по продаже, благодаря которому представители рашки и скупят все.
ЕС не голосовало, но одобряет запуск. Все как пираньи и рынок этот против нашей гос безопасности.
Поэтому сам звездуй отселява.
Лучше вспомните о том кто вам платит деньги за ваши 30 серебрянников, после того как они вас используют они и выделят вам землю 2*2.
Боты все такое быдло, сплошные шариковы.
И так 100 раз
Неужели журналисты не понимают, что в такую коррупцию и монополизацию и бандитизм и беззаконие это не рынок.
Около 12 СЕМЕЙ а по 210000 гектаров на одно лицо скупить все можно, это конец для Украины.
ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ НЕКОРРУМПИРОВАННЫХ НЕТ.
Гебельс бы оценил все это.
Бугага. Евробляхеры отстегивали Дубинскому
На землю каждый гражданин имеет право, правда не каждый получает, тем более под Киевом.
А вот квартиры бесплатно и машины...
Был бы Дубинский инвалидом - мог бы получить одну машину. И одну квартиру. И вторую для мамы)))