 Суд отправил чиновницу ОП Кондзелю, подозреваемую в получении взятки, под круглосуточный домашний арест

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.
В сооббщении отмечается: "Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца директору департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлане Кондзеле по делу о мошенничестве и предложении взятки.
Также суд обязал Кондзелю сдать свои паспорта".
Напоминаем, ранее сообщалось о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели.
а залог? не-не.?..глазки красивые?
Зато выспится ****.