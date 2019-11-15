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 Политика Украины
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 Нардеп от "Слуги народа" Кубраков возглавит "Укравтодор"

Александра Кубраков стал победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Качественные дороги - один из наших топ-приоритетов. В следующем году Правительство заложило 33,4 млрд грн на ремонт и содержание дорог государственного значения, вдвое увеличили сумму на безопасность дорожного движения. За следующие пять лет мы планируем привести к нормативному состоянию 24 тыс. км дорог национального значения. Такие же амбициозные планы у нас и по восстановлению местных дорог. Чтобы все это воплотить, нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве Укравтодора. Господин Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Первоочередной задачей Укравтодора Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Будущий глава Укравтодора также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук анонсировал назначение главы "Укравтодора": давно его знаю, он честный и будет работать на украинцев, а не на свой карман

В ближайшее время, по словам Кубракова, также планируется объявление международного тендера на достройку запорожского моста и подписание кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 900 млн евро. Для увеличения финансирования Дорожного фонда Кабмин будет привлекать средства иностранных партнеров.

Справка

Александр Кубраков - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". За время работы в парламенте подал 16 законопроектов, из которых 12 уже приняли, 4 еще дорабатываются. В частности, является автором принятого законопроекта №1041 о введении среднесрочной государственной целевой программы на строительство, реконструкцию, капитальный и средний текущий ремонт дорог государственного и местного значения. Кубраков также автор принятого парламентом законопроекта №1061, который вводит аудит безопасности дорог.

Также читайте: Правительство объявило конкурс на должность руководителя "Укравтодора"

Источник: https://censor.net.ua/n3160033
 
 
 Топ комментарии
 
В Украине это, как выиграть в Евромиллионы. Нардеп от "Слуги народа" Кубраков возглавит "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1722
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Если от Зеленского горит Нотр-Дам и 600-летний Дворец в Японии, то при "слуге народа" в Автодоре, количество аварий увеличится в разы.
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В Украине это, как выиграть в Евромиллионы. Нардеп от "Слуги народа" Кубраков возглавит "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1722
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Если "Слуга урода"за что-то берется,быть развалу!
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Это как сорвать джек пот в лотерее .
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Если от Зеленского горит Нотр-Дам и 600-летний Дворец в Японии, то при "слуге народа" в Автодоре, количество аварий увеличится в разы.
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Тобто цей Кубраков не Олександр, а Александра😊 Я не помилявся, що 🐸 усі пі...
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Знакомьтесь, новый мультмиллионер Украины - Александр Кубраков!
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Да он подсадная утка🦆 у💩🤢КалоЗЕбарыг
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оо если господин то Украина держись ..
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Еврей ? Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски деребанят Украину
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С этого дня зебилы / они же - зезебобики / должны скандировать : " Я люблю Укравтодор ! " .
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