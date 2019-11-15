EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1874  11
Все про:ВР (24008) Кабмин (11347) Верещук (33) Шуляк Елена (1)

 Новым представителем Кабмина в парламенте назначена Елена Шуляк

Депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк сменила на посту представителя правительства в Верховной Раде Ирину Верещук, написавшую заявление об увольнении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Сотрудничество парламента и правительства является критически важным условием для эффективных и качественных изменений в стране. Наша задача - объяснять важность и положительные последствия предлагаемых нами изменений, чтобы народные депутаты, имея всю необходимую информацию, могли донести до своих избирателей и поддержать инициативы Кабинета Министров во время голосования на пленарных заседаниях. Елена за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты в этом направлении. Убежден, что наше сотрудничество будет весьма эффективной и иметь конкретные результаты", - прокомментировал назначение премьер-министр Алексей Гончарук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я буду рекомендовать сделать трех представителей Кабмина в Раде, - Арахамия

Елена Шуляк является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До этого она занимала должности члена Правления, руководителя сектора "Строительство" BRDO, генерального директора ООО "Мидланд Девелопмент Украина" и ряд других должностей в бизнес-сегменте.

"Не секрет, что я работала в BRDO вместе со многими членами этого Кабинета министров. Почти 4 года работы плечом к плечу – это серьезная база для доверия", - прокомментировала свое назначение Шуляк в Facebook.

Новым представителем Кабмина в парламенте назначена Елена Шуляк 01

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук анонсировал назначение главы "Укравтодора": давно его знаю, он честный и будет работать на украинцев, а не на свой карман

Она добавила, что видит своей основной задачей налаживание прозрачной, понятной и постоянной коммуникации между правительством и парламентом.

Напомним, 4 сентября Кабинет министров назначил своим представителем в Верховной Раде Ирину Верещук. 15 ноября она написала заявление об увольнении. "Когда премьер не слышит, не чувствует потребности слышать, или не понимает, что я предлагаю, то лучше я напишу заявление и освобожу место для человека, который сможет это обеспечить", - прокомментировала она свое увольнение.

Источник: https://censor.net.ua/n3160032
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Професійна бізнесменка буде захищати бізнесменів. А от хто такий грантовець Гончарук?
 показать весь комментарий
 
так,так,Зеля,-слуга а ця Лена співає ,що вона ,взагалі,-раба народу ! Правда,зелебобіки?
 показать весь комментарий
 
"...Вірю в нашу єдину команду Слуга Урода..."- Все , цю чувіху далі можна не коментувати 😷😷😷
 показать весь комментарий
 
 
Вот комментаторы ", чувиху ", козу тебе дранную .,Возле ларька с пивом .
 показать весь комментарий
 
4 рочки пліч о пліч - і зовсі не драна. фу Новим представником Кабміну в парламенті призначено Олену Шуляк - Цензор.НЕТ 7348
 показать весь комментарий
 
У зебільній команді у жінок один тип зовнішності? Новым представителем Кабмина в парламенте назначена Елена Шуляк - Цензор.НЕТ 1871
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх