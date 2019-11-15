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 В Киеве устроили акцию "#FreeAseyev. День солидарности со политзаключенным Асеевым"

В креативном пространстве IZONE в Киеве устроили правозащитную акцию "#FreeAseyev. День солидарности со Станиславом Асеевым ".

Как передает Цензор.НЕТ, организаторами акции стали "Радио Свобода", Украинский ПЭН, Центр Гражданских Свобод и журнал "Тиждень".

Автор колонок для проекта Радио Свобода Донбас.Реалии Станислав Асеев (Васин) находится в заключении подконтрольной России группировки "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировки "ДНР" признало его задержание и обвинило в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщил ПЭН, к акции присоединились журналисты Янина Соколова, Дмитрий Крапивенко, Виталий Портников, Андрей Дегтяренко, Ирина Славинская, философ Игорь Козловский, писатели Николай Рябчук, Артем Чапай, Ирина Целик, философ Вахтанг Кебуладзе, актриса Ирма Витовская-Ванца, музыкант Олег Каданов, общественный активист Алим Алиев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ассоциация польских журналистов призывала немедленно освободить Асеева

Источник: https://censor.net.ua/n3160031
 
   
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С 2017 года знать не знали, а в конце 2019 го появился какой то активист Алиев и филосаф Кебуладзе.
"тыктотакой"? (с)
Пиарятся?
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