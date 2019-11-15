 Зеленский подписал закон о введении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает пресс-служба президента Украины.
"Закон дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что на органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела об админправонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.
"Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, которые перевозят детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей", - сказано в сообщении.
Закон вступит в силу после подписания президентом Украины на следующий день после его опубликования.
Как сообщалось, 29 октября Верховная Рада ввела административную ответственность за нарушение правил перевозки детей.
За соответствующий законопроект № 1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" в целом проголосовало 332 народных депутата.
А теперь типа заботится о детях
Как будто раньше не было аварийного подвижного состава
Магиксом, вы там вообще в сватах своих думать потерялись?!
А теперь, касательно сватов, сколько в этого сериала серий?
зеля,кто тебе тему подкинул ?
1. зе вважає що "крайні" - це воділи? Чи може закон має торкати перш за все керівництво АТП? Техстан автобусів, "тюнінг" систем пасивної безпеки для дітей, попередній стаж водіїв саме по категорії D, щорічні заняття персоналу з техніки безпеки зі складанням заліків та відміткою у спеціальній книжці.
2. Стосовно таксистів: вимога мати дитяче крісло ІЗОФІКС - нах воно приватному водієві, особливо такому який таксує через УКЛОН одну годину перед основною роботою і дві години опісля роботи? Нехай батьки, які замовляють таксі, мають свої крісло. Або нехай створять окрему службу таксі для перевезення дітей і окрему підгрупу в колл-центрах диспетчерських служб.
а як згниє - так хоч крісельце залишиться..
а ****,бізнес..
хоча з знайомими зебілами на цю тему спілкувався,враження - наче дорослих людей дустом притрусили.."йа прадам і хоть чьто-нібудь сєбє куплю"..клініка..
той,хто придумав аферу з цими виборами - геніальна людина..
в) на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Разрешается не пристегиваться лицу, обучающему вождению, если за рулем ученик, а в населенных пунктах, кроме этого, водителям-инвалидам, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств и такси;
Даже если у таксиста будет два кресла...то еще два взрослых в машину уже не сядут...
ВМЕСТО ОДНОГО ТАКСИСТА, ЗАРАБОТАЮТ ДВА. В ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ ТАКСИСТЫ НЕЖАЛУЮТСЯ, И ВОЗЯТ ДЕТЕЙ СОГЛАСНО ПДД, В ДЕТСКИХ КРЕСЛАХ. ЕДИНСТВЕННОЕ, ВОПРОС ЗАРАННЕЕ ОБГОВРИВАЕТСЯ РОДИТЕЛЯМИ, ПРИ ЗАКАЗЕ ТАКСИ.
А ТЫ УЖЕ ТАКИ ОПРЕДЕЛЯЙСЯ, УКРАИНЕ В ЦИВИЛИЗАЦИЮ???? ИЛИ ТАК И ОСТАВАТЬСЯ СТРАНОЙ ВАРВАРОВ?????
Колосс!!
Особом
статусе Лугандона в законе есть??
Без этого ни как как как..
Теперь будут стоять они и мерзнуть, пока или автобус, или машина с креслов.
Или же водителя такси возят в салоне по 2кресла,если едут взрослые-з,4 человека,то в такси не поместятьсяётам же кресла сстоят на всякий случай.
И даёесли перевозят школьников,ну пацаны 12летние со школы возвращаютьсч,или на футбол едут-их в кресла детские пристегивать,по 3-4чел.
Более того, в ПДД даже слов таких "правила перевозки детей" нет. Так что только на этом основании хороший юрист помножит на ноль полицейское постановление о штрафе. Но если обратить внимание еще и на то, что в п. 28.11 Правил упоминаются некие "специальные средства, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства", определение которых в Правилах отсутствует, станет ясно, что постановление вообще не имеет смысла выносить: суд отменит его по первой же просьбе оштрафованного водителя.
для справки:
ПДД 2.3. (никто не отменял)
в) на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Разрешается не пристегиваться лицу, обучающему вождению, если за рулем ученик, а в населенных пунктах, кроме этого, водителям-инвалидам, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств и такси;
21.11 Правил дорожного движения определено, что запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток.
осталось выяснить, что же в законодательстве Украины определенно, как специальное средство (такой перечень есть в одной из постанов КМ Украины, но там точно нет ничего про автокресла, про водометы есть и про газовые балончики с слезоточивым газом тоже есть)
а пока выясняем:
... друзья и родственники теперь обязаны будут отказать в предоставлении дружеской транспортной услуги. По крайней мере, до тех пор, пока родители не обзаведутся автокреслом для своего чада. Так что дети теперь еще больше становятся "предметом роскоши".
"Когда я еду по трассе и вижу голосующую на обочине маму с ребенком, а тем более с несколькими детьми, то обычно останавливаюсь и подвожу их. Отныне я как законопослушный водитель делать этого не имею права. И обязан просто проехать мимо.
По крайней мере, если не вижу в руках у голосующей женщины набора детских кресел."
о такси: "ответы вроде "в вашем районе в настоящее время подходящих машин нет" получать чаще. Те из "таксистов", кто все-таки станет возить автокресло с собой, думаю, постараются окупить эту инвестицию путем увеличения стоимости проезда."
Оказывается, есть! Нужно просто воспользоваться автомобилем, в конструкции которого ремни безопасности вообще не предусмотрены - например, АЗЛК или ВАЗ ранних годов выпуска. Ибо нет ремней - не нужно и детских кресел. Такой вот парадокс.
Детей возят родители на своих машинах.
Трое детей , трое кресел, это удел родителей.
Детское автокресло бустер Lionelo Luuk (550 грн.)