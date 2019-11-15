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 Политика Украины
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Все про:дети (3749) закон (2679) Зеленский (3654) перевозки (354)

 Зеленский подписал закон о введении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" № 224-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 октября 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает пресс-служба президента Украины.

"Закон дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что на органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела об админправонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

"Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, которые перевозят детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей", - сказано в сообщении.

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины на следующий день после его опубликования.

Как сообщалось, 29 октября Верховная Рада ввела административную ответственность за нарушение правил перевозки детей.

За соответствующий законопроект № 1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" в целом проголосовало 332 народных депутата.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160030
 
 
 Топ комментарии
 
Батько нації не може не дбати про українських діточок - вони мають їздити в привязаними в кріслах,щоб їм не закортіло вибігти на продані 200 т гектарів і отримати за це штраф
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Он своими земельными законами испоганил всё хорошее
А теперь типа заботится о детях
Как будто раньше не было аварийного подвижного состава
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Спонсор закона фирма Рикаро. Лучшие автокресла...
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И спасет их не аккуратность и осторожность вождения, а исключительно страх заплатить в бюджет штраф 510, а повторно 850 грн?!

Магиксом, вы там вообще в сватах своих думать потерялись?!
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Слушай, членовредитель, купи калькулятор, если в уме не можешь считать!

А теперь, касательно сватов, сколько в этого сериала серий?
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каждое кресло под трёшку )))
зеля,кто тебе тему подкинул ? Зеленский подписал закон о введении административной ответственность за нарушение правил перевозки детей - Цензор.НЕТ 5964
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батько Зе турбуються за дітей - за майбутнє України!
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Будьте обережні, зараз на вас нападуть порохоботи Зеленский подписал закон о введении административной ответственность за нарушение правил перевозки детей - Цензор.НЕТ 6886
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а вони останнім часом збавили обороти, мабуть головний порохобот урізав їм фінансування - бо вони пишуть, що попало.
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Налітаю.
1. зе вважає що "крайні" - це воділи? Чи може закон має торкати перш за все керівництво АТП? Техстан автобусів, "тюнінг" систем пасивної безпеки для дітей, попередній стаж водіїв саме по категорії D, щорічні заняття персоналу з техніки безпеки зі складанням заліків та відміткою у спеціальній книжці.
2. Стосовно таксистів: вимога мати дитяче крісло ІЗОФІКС - нах воно приватному водієві, особливо такому який таксує через УКЛОН одну годину перед основною роботою і дві години опісля роботи? Нехай батьки, які замовляють таксі, мають свої крісло. Або нехай створять окрему службу таксі для перевезення дітей і окрему підгрупу в колл-центрах диспетчерських служб.
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Батько нації не може не дбати про українських діточок - вони мають їздити в привязаними в кріслах,щоб їм не закортіло вибігти на продані 200 т гектарів і отримати за це штраф
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правильно: продай свій пай - купи авто возити сметану та сир на базар!
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100%
а як згниє - так хоч крісельце залишиться..
а ****,бізнес..
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я думав ви спитаєте, а де візьметься сметана та сир, якщо не буде випасу для худоби та за пай вже не буде зерна.
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ну я ж не зелений добвойоб,щоб таке не розуміти..
хоча з знайомими зебілами на цю тему спілкувався,враження - наче дорослих людей дустом притрусили.."йа прадам і хоть чьто-нібудь сєбє куплю"..клініка..
той,хто придумав аферу з цими виборами - геніальна людина..
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Во челоаек слово . Сказал нет коррупции на таможне , мигом не стало . Человечеще.
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А главное как о народе думает , сказал снизить тарифы , снизили на 7 процентов , и подняли на 15 . О нороде думает , не спит наверно .
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Закон правильный. В нашем городишке каждая вторая молодая мамаша или папаша возят детей либо на переднем сидении, либо стоя, либо прямо перед рулем на коленях.Утром в садик, после обеда домой.
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Ну і добре ,більше безмозглого дохторату виживе і прийде "галасувати" за шимПанЗе як у нього перший термін закінчиться ,а на другий він "не піде". Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей - Цензор.НЕТ 1116
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И те кому нужно будет с детьми ехать на такси...то же рады до безумия....😀.
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У нас давно эти нормы введены. И таксисты если надо, берут кресла и бустеры. И чего вы так не любите своих детей?
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ПДД 2.3.
в) на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Разрешается не пристегиваться лицу, обучающему вождению, если за рулем ученик, а в населенных пунктах, кроме этого, водителям-инвалидам, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств и такси;
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Убер, Уклон, Болт и 100500 других телефонных служб - не такси, а информ-сервисы.
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Ура,товарищи!Ура!!!(Долгие,продолжительные аалодисменты)
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Теперь же яжемать в такси не поездишь.Ну а кто будет возить,то тарифам от них они явно удивятся))))
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А если два ребенка？это вообще вилы...
Даже если у таксиста будет два кресла...то еще два взрослых в машину уже не сядут...
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НЕЛОМАЙ ЧУЖУЮ ГОЛОВУ. 😂😅😂
ВМЕСТО ОДНОГО ТАКСИСТА, ЗАРАБОТАЮТ ДВА. В ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ ТАКСИСТЫ НЕЖАЛУЮТСЯ, И ВОЗЯТ ДЕТЕЙ СОГЛАСНО ПДД, В ДЕТСКИХ КРЕСЛАХ. ЕДИНСТВЕННОЕ, ВОПРОС ЗАРАННЕЕ ОБГОВРИВАЕТСЯ РОДИТЕЛЯМИ, ПРИ ЗАКАЗЕ ТАКСИ.
А ТЫ УЖЕ ТАКИ ОПРЕДЕЛЯЙСЯ, УКРАИНЕ В ЦИВИЛИЗАЦИЮ???? ИЛИ ТАК И ОСТАВАТЬСЯ СТРАНОЙ ВАРВАРОВ?????
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Це капець. Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей - Цензор.НЕТ 3977 Тихо шофером шурша ... ! Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей - Цензор.НЕТ 5494 А як же бути із кріслами в шкільних автобусах ??? Там що, дітей до 12 років і нижче 145 см не возять ?! Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей - Цензор.НЕТ 3188
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Вопрос от настоящего Парахнявого.......
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Теперь и в маршрутках и в автобусах детей возить нельзя, нет спецкресел! И правильно, пусть пешком ходят - здоровее будут
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А раздел об
Особом
статусе Лугандона в законе есть??
Без этого ни как как как..
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у меня в машине 2 бустера "чико". не дорого и надёжно.
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и места много не занимают. легко снять и снова поставить.
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Да блин - мозгов нет... Ездил по Варшавке, видел на остановках возле села голосующих - женщин с маленькими детьми всегда старался подобрать...
Теперь будут стоять они и мерзнуть, пока или автобус, или машина с креслов.
Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей - Цензор.НЕТ 7344
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Будут ждать "детский" автобус со спецкреслами, я правильно понял? А иначе возникает вопрос: почему на автобусах и маршрутках можно, а на легковом авто нельзя?!
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Свынарник, так нам в Европу или уже не????
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Родители,если выходят с дома с детьми,чтоб куда то сьездить-по магазинам,в парк,в больницу-должны тащить с собой два автокресла,а вдруг в такси придеться ехать.
Или же водителя такси возят в салоне по 2кресла,если едут взрослые-з,4 человека,то в такси не поместятьсяётам же кресла сстоят на всякий случай.
И даёесли перевозят школьников,ну пацаны 12летние со школы возвращаютьсч,или на футбол едут-их в кресла детские пристегивать,по 3-4чел.
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У нас в маршрутках пасків безпеки немає, проте усі решта мають возити дітей в кріслах. В мене є бустер, але неодноразово виникали ситуації, коли треба підвезти одну-дві чужих дитини. Тепер не брати, нехай маршруткою їдуть, напевно, безпечніше(((
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Це як з пасками безпеки, за які не штрафують, та з паркуванням на місцях для водіїв з інвалідністю. Норми про штрафи є, але нікому то непотрібне. За весь час існування штрафів я один раз бачив поліцію (міліцію не бачив зовсім), що штрафувала на парковці біля ТЦ.
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Мають бути норми, що дозволяють перевозити чужих дітей без крісел в певних межах та за певних обставин. І вони не мають поширюватись на таксі та інші комерційні перевезення. І треба з усім громадським транспортом щось вирішувати - тому що не пасків, ні тим більше крісел, в них немає.
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Сегодня ехал по работе, подвез мамку с ребенком, и 30грн вернул, сказал конфету пусть малому купит, а теперь низя, пусть на скотовозе гаЗЕли едут стоя. Так безопаснее!!!
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Обратим внимание на то, что внесенные в КУАП изменения устанавливают наказание за нарушения правил перевозки детей. Между тем в ПДД Украины соответствующий раздел отсутствует: требования к водителям, перевозящим детей, сформулированы в разделе "Перевозка пассажиров" и никак особо не выделены.
Более того, в ПДД даже слов таких "правила перевозки детей" нет. Так что только на этом основании хороший юрист помножит на ноль полицейское постановление о штрафе. Но если обратить внимание еще и на то, что в п. 28.11 Правил упоминаются некие "специальные средства, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства", определение которых в Правилах отсутствует, станет ясно, что постановление вообще не имеет смысла выносить: суд отменит его по первой же просьбе оштрафованного водителя.

для справки:
ПДД 2.3. (никто не отменял)
в) на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Разрешается не пристегиваться лицу, обучающему вождению, если за рулем ученик, а в населенных пунктах, кроме этого, водителям-инвалидам, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств и такси;

21.11 Правил дорожного движения определено, что запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток.

осталось выяснить, что же в законодательстве Украины определенно, как специальное средство (такой перечень есть в одной из постанов КМ Украины, но там точно нет ничего про автокресла, про водометы есть и про газовые балончики с слезоточивым газом тоже есть)
а пока выясняем:

... друзья и родственники теперь обязаны будут отказать в предоставлении дружеской транспортной услуги. По крайней мере, до тех пор, пока родители не обзаведутся автокреслом для своего чада. Так что дети теперь еще больше становятся "предметом роскоши".

"Когда я еду по трассе и вижу голосующую на обочине маму с ребенком, а тем более с несколькими детьми, то обычно останавливаюсь и подвожу их. Отныне я как законопослушный водитель делать этого не имею права. И обязан просто проехать мимо.
По крайней мере, если не вижу в руках у голосующей женщины набора детских кресел."
о такси: "ответы вроде "в вашем районе в настоящее время подходящих машин нет" получать чаще. Те из "таксистов", кто все-таки станет возить автокресло с собой, думаю, постараются окупить эту инвестицию путем увеличения стоимости проезда."
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А есть ли возможность перевозить детей в автомобиле без детского автокресла без малейших вопросов со стороны правоохранителей?

Оказывается, есть! Нужно просто воспользоваться автомобилем, в конструкции которого ремни безопасности вообще не предусмотрены - например, АЗЛК или ВАЗ ранних годов выпуска. Ибо нет ремней - не нужно и детских кресел. Такой вот парадокс.
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На западе, детей в такси не возят.
Детей возят родители на своих машинах.
Трое детей , трое кресел, это удел родителей.
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почитал коменты.одни дебилы.только,когда случится авария уже будет поздно говорить,что лучше бы я не держал на руках ребёнка на переднем сидении.
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такoе ментам прoкатит?
Детское автокресло бустер Lionelo Luuk (550 грн.)Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей - Цензор.НЕТ 2675
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