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 "Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо", - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего посла своего государства в Украине Мари Йованович, которая сегодня дает в Конгрессе свидетельства в рамках дела о его импичменте.

Серию высказываний о дипломате Трамп опубликовал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо. Она начала в Сомали, и как все закончилось? Потом стремительно в Украине, где новый украинский президент неблагоприятно говорил о ней во время нашего второго телефонного разговора. Это абсолютное право президента - назначать послов", - написал Трамп.

Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо, - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине 01

Он отдельно отметил, что много сделал для Украины.

"Сейчас в США очень сильная и мощная внешняя политика, которая очень отличается от той, которую вели предыдущие администрации. Она называется очень просто: Америка прежде всего! Вместе с тем я сделал гораздо больше для Украины, чем Обама", - написал президент.

Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо, - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Администрация Трампа "сломала" украинское направление политики США, - Йованович

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 15 ноября проходят вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

Источник: https://censor.net.ua/n3160026
 
 
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Нормальный посол кстати была с проукраинской позицией. Именно это гебнявому подкацапнику и не понравилось
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Куди б Трямп не сував свій ніс,всюди все просерає.
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у Трампа все дурни, а он один умный... это похоже уже на агонию Трампа
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Відправляй тоді її до росії!
Заодно перевіримо тебе на вшивість стосовно рузьгіх
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"новый украинский президент неблагоприятно говорил о ней " кто Вовочка дурна головочка ? тоже мне авторитет "Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо", - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине - Цензор.НЕТ 6685
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Чета я не помню, чтобы Зеоенский чтот говорил про Йованович? Чета рыжый окончательно заврался
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Зеленский получил звонкую пощечину от простого украинца https://www.youtube.com/watch?v=***********

Делайте смелые поступки уже сейчас!!!
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Трамп пролез на таком же люмпене и как и ***** как и лукашенко как и наше ЗЕчмо, такой люмпен априори не способен ни на что. Люмпен будет выбирать себе подобных. Это пожалуй главный минус демократии -- быдло люмпену дают право голоса. Проблема особенно актуальная для Украины так как процент быдла просто зашкаливающий...+ откровенная сепарня.
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Ну добре. Не хочите обирати президентом Юлю - обирайте Йованович. Так, чи інакше, Україна тільки за жінки підніметься.
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Она же критикует трампа,а не дифирамбы ему поет
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Ты ничего хорошего не сделал для Украины!
Снял санкции против Дерипаски, не ввел ни одной хорошей санкции против РФ, ползаешь перед путиным, хочешь со своими дружками повесить на Украину, что типа это она вмешивалась в выборы США в 2016 году! Все твои дружки сидят в тюрьме или находятся под следствием из-за связей с недоимперией! Говоришь плохо об Украине, за то про РФ, только хорошее!
Хорошо тебя путин взял за жабры.
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