 "Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо", - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине

Серию высказываний о дипломате Трамп опубликовал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо. Она начала в Сомали, и как все закончилось? Потом стремительно в Украине, где новый украинский президент неблагоприятно говорил о ней во время нашего второго телефонного разговора. Это абсолютное право президента - назначать послов", - написал Трамп.
Он отдельно отметил, что много сделал для Украины.
"Сейчас в США очень сильная и мощная внешняя политика, которая очень отличается от той, которую вели предыдущие администрации. Она называется очень просто: Америка прежде всего! Вместе с тем я сделал гораздо больше для Украины, чем Обама", - написал президент.
Читайте на Цензор.НЕТ: Администрация Трампа "сломала" украинское направление политики США, - Йованович
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 15 ноября проходят вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.
Заодно перевіримо тебе на вшивість стосовно рузьгіх
Делайте смелые поступки уже сейчас!!!
Снял санкции против Дерипаски, не ввел ни одной хорошей санкции против РФ, ползаешь перед путиным, хочешь со своими дружками повесить на Украину, что типа это она вмешивалась в выборы США в 2016 году! Все твои дружки сидят в тюрьме или находятся под следствием из-за связей с недоимперией! Говоришь плохо об Украине, за то про РФ, только хорошее!
Хорошо тебя путин взял за жабры.