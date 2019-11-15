 Администрация Трампа "сломала" украинское направление политики США, - Йованович

Об этом она заявила во время открытых слушаний в Палате представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Внешнеполитическая служба за несколько прошлых лет претерпела деградацию, поскольку неспособность руководства Государственного департамента противостоять внешним и коррумпированным интересам очевидно привела к слому нашей политики на украинском направлении", - подчеркнула Йованович.
В связи с этим она обратила внимание на усилия кабинета Трампа задействовать "теневой канал" внешней политики с Украиной под руководством личного адвоката Руди Джулиани, а также безосновательные атаки Белого дома против нее.
По ее словам, это приводит к кризису в Государственном департаменте. Она подчеркнула, что офицеры старшего и среднего звена в Госдепе "думают над неопределенным будущим и уходят" из ведомства.
"Как наша система может выйти из строя? Вот так, как иностранные и коррумпированные интересы могут манипулировать нашим правительством", - заявила бывший глава посольства США в Украине, добавив, что это "играет на руку" автократам, таким как президент России Путин.
Напоминаем, 15 ноября в Палате представителей проходят публичные слушания с Йованович, которая свидетельствует в деле импичмента президента США.
Так мені видається. Можливо в американців інша думка.
Дякую)
Де, на вашу думку, є не дурний президент?
НЄ, нє можна
И шмарклю,и паклю,и бендю и всех,всех
God bless America!
- не присутствовала при телефонном разговоре
- не присутствовала при обсуждении помощи Украине
- не имеет никаких фактов или информации по существу расследования
- не имеет никакой информации о нелегальных действиях Трампа
- Госдеп Обамы был обеспокоен присутствием Хантера Байдена в руководстве Бурисмы
- именно Трамп, а не Обама, помог Украине оружием
Важно убедить независимых, что весь этот цирк с импичментом не что иное, как попытка государственного переворота.