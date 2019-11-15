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Все про:Госдепартамент США (985) США (15764) Трамп (2630) Йованович (206)

 Администрация Трампа "сломала" украинское направление политики США, - Йованович

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что администрация Дональда Трампа, которая устанавливает внешнеполитические "теневые каналы" и осуществляет нападки на американских дипломатов, привела к деградации американской дипслужбы и "сломала" украинское направление политики США.

Об этом она заявила во время открытых слушаний в Палате представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Внешнеполитическая служба за несколько прошлых лет претерпела деградацию, поскольку неспособность руководства Государственного департамента противостоять внешним и коррумпированным интересам очевидно привела к слому нашей политики на украинском направлении", - подчеркнула Йованович.

В связи с этим она обратила внимание на усилия кабинета Трампа задействовать "теневой канал" внешней политики с Украиной под руководством личного адвоката Руди Джулиани, а также безосновательные атаки Белого дома против нее.

По ее словам, это приводит к кризису в Государственном департаменте. Она подчеркнула, что офицеры старшего и среднего звена в Госдепе "думают над неопределенным будущим и уходят" из ведомства.

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"Как наша система может выйти из строя? Вот так, как иностранные и коррумпированные интересы могут манипулировать нашим правительством", - заявила бывший глава посольства США в Украине, добавив, что это "играет на руку" автократам, таким как президент России Путин.

Напоминаем, 15 ноября в Палате представителей проходят публичные слушания с Йованович, которая свидетельствует в деле импичмента президента США.

Также читайте: Луценко не был для нас надежным партнером. Он не хотел реформ в Украине, - Йованович

Источник: https://censor.net.ua/n3160025
 
   
 Топ комментарии
 
Не нужно было в открытую клинтон поддерживать и ничего бы не "поломалось".
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Байден придет восстановит порядок
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Дурний президент в штатах халепа для всього світу.
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Байден придет восстановит порядок
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Вже який Обама був лантух, але при ньому щтати видавались міцнішими.
Так мені видається. Можливо в американців інша думка.
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Обама был слабый президент, но Трамп оказался еще слабее Обамы
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а Трампу значит светит 100%? думай что говоришь, а если Трамп не всплывет уже - сожрешь свой котелок?
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Дурний президент в штатах халепа для всього світу.
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Можна питання?
Дякую)
Де, на вашу думку, є не дурний президент?
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Не нужно было в открытую клинтон поддерживать и ничего бы не "поломалось".
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Беспроигрышный комментарий. Притом, вне зависимости от новости. Браво
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Да, пуклин всех посадил на крючок
И шмарклю,и паклю,и бендю и всех,всех
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Йовановіч велика пошана і подяка. Як і всім американським амбасадорам в Україні.
God bless America!
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Кроме того, сегодня Йованович признала, что:

- не присутствовала при телефонном разговоре
- не присутствовала при обсуждении помощи Украине
- не имеет никаких фактов или информации по существу расследования

- не имеет никакой информации о нелегальных действиях Трампа
- Госдеп Обамы был обеспокоен присутствием Хантера Байдена в руководстве Бурисмы
- именно Трамп, а не Обама, помог Украине оружием
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Это не поможет тем кто не хочет знать правду. Так называемым либералам можно в уши, на уши, за уши, они идеальны для пропагандистской камасутры.
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Это да, но с либералами и так все ясно. Они по-любому проголосуют за демокрыс.

Важно убедить независимых, что весь этот цирк с импичментом не что иное, как попытка государственного переворота.
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Все дело в том , что свыня и его придурки решили поиграть в большую политику . Теперь в Лондоне , типо спрятались .
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