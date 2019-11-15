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 Йованович под присягой отрицает существование "списка неприкосновенных", о котором ранее заявил Луценко

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович утверждает, что не существовало никакого списка "неприкосновенных" лиц, которых в Украине было бы запрещено привлекать к ответственности.

Об этом она заявила на слушаниях в Конгрессе США по вопросу импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть, что обвинения в том, что я предлагала (Украине. - Ред.) список людей, которых не следует привлекать к ответственности, были выдумкой. Бывший украинский генпрокурор (Юрий Луценко. - Ред.), который заявил об этом, признал, что этого списке не существовало", - отметила Йованович.

Она подчеркнула, что "не говорила ему или другим украинским чиновникам, кого они должны привлекать либо не привлекать к уголовной ответственности".

Зато, заметила Йованович, она выступала за позицию США, "что должно господствовать верховенство права, а украинским правоохранительным органам, прокурорам и судьям следует прекратить избирательно применять свои полномочия в качестве политического оружия против своих противников".

Читайте на Цензор.НЕТ: Йованович признала, что просила Луценко не преследовать Сытника

Ложным бывший посол также назвала и обвинение в том, что она, якобы, говорила неизвестным работникам посольства или украинским чиновникам, "что распоряжения президента Трампа следует игнорировать", поскольку против него будет применен импичмент. "Я этого не делала и даже не говорила бы такого. Подобные заявления противоречили бы моей подготовке как офицера зарубежной службы и моей роли посла", - отметила Йованович.

В пятницу, 15 ноября происходят вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

Также на Цензор.НЕТ: Луценко не был для нас надежным партнером. Он не хотел реформ в Украине, - Йованович

Источник: https://censor.net.ua/n3160024
 
 
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До пана Луценка хочеться звернутися знаменитою фразой: поздравляю вас, гражданин, соврамши.
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Под присягой - это весомый аргумент. Но все равно какая-то тень сомнения остается. Надо же как-то влиять на политику Украины? Взять того же Байдена и его требование убрать Шокина. Он еще не давал присяги, что этого не было?
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Йованович - огент кремоя. Юга - патриот и торговый портнер
Очевидно же
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Юга брехати не буде! Ми ж його все знаємо!
А ось колишній посол Марія Іванівна довіри не викликає ...
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ЮГОЧКА ДОСТАВАЙ СВОЮ ЗНМЕНИТУЮ КРУЖКУ И ЛОЖКУ С ДЫРКОЙ. ЕСЛИ ПОБЕДЯТ НА ВЫБОРАХ ДЕМОКРАТЫ, ТО ТЕБЕ УЖЕ И АНГЛИЯ НИЧЕМ НЕПОМОЖЕТ. 😂😅😂
КАМЕРА НА ДВОИХ С КРАСИВЫМ И ПЛЕЧИСТЫМ МУЛАТОМ ГДЕ НИБУДЬ В АЙОВЕ БУДЕТ ЮГИКУ И ДОМОМ, И СЕМЬЁЙ 😂😅😂
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теперь юра должен присягнуть на стакане)))
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