 Ермак и Ланза могут стать новым каналом коммуникации между Белым Домом и Офисом президента Украины. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об их встрече написал в своем Twitter Майкл Вайс, журналист New York Times.
"…Брайан Ланза, бывший чиновник кампании Трампа, ставший лоббистом, встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком в стейк-хаусе Goodman в Киеве" - написал журналист.
Вайс также предположил, что Ланза может быть новым неофициальным каналом связи между Белым Домом и Офисом президента Украины.
"… Может ли он стать новым "обратным каналом" между Белым Домом и администрацией Зеленского? Поездка в Украину "по делам", в конце концов, очень удобное прикрытие", - отметил Вайс.
Также он отметил, что неизвестный источник записал и разместил на Youtube видеозапись встречи, в которой, по-видимому, также присутствовал пиар-консультант Ермака Дарья Заривная.
Также о встрече помощника Зеленского Андрея Ермака и Брайана Ланза сообщила "Украинская правда".
Сообщается, что встреча официального помощника Зеленского и американского лоббиста состоялась вечером 13 ноября в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской. Сначала Ланза проводил время в компании помощницы Ермака, а около 22 часов к ним присоединился и сам помощник Зеленского.
Причина встречи Ермака и приближенного к Дональду Трампу лоббиста Брайана Ланза не известна.
Ранее СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.
До этого Ланза был советником Дональда Трампа во время его президентской избирательной кампании. Как сообщают американские СМИ, лоббист до сих пор находится в постоянном контакте с чиновниками Белого дома.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь...США подало неофициальный запрос в СБУ по советнику президента Зеленского Андрею Ермаку..
Ермак напрямую через свои родственные связи повязан с путеным, и с кооперативом Озеро. Подозреваю, что каломойский не зря говорит- что вазелин всем врет о направлении движения политики Украины. Клован- кремлевская шестерка.
Рыжий хочет маленького Вову через обратный канал..
на него тоже уже многократно. то камазом, то гранатой..))))
На кого работает этот Ермак? Чьи интересы представляет?
Украины или рф?
Невже на Папу Римського? Та на його огидній пиці все написано...
"Телефонна розмова Зеленського з Трампом, яка фактично запустила початок процедури імпічменту президента США та підписання Україною в Мінську так званої «формули Штайнмайера» - це дві історичні події в міжнародних відносинах України лише за короткий проміжок часу. Хто ж допомагає главі держави формувати відносини з іншими країнами? Президент Зеленський прийшов в велику політику менше року тому, тож не секрет, що його рішення значно залежать від порад найближчого оточення. Хто ж у його команді відповідає за міжнародну політику? Це - Андрій Єрмак. Він - помічник президента та «головний повірений ОП з міжнародних справ». Хто він та як отримав статус головного переговорника із Росією? «Схеми» придивилися до нього уважніше і з'ясували, що його бізнес-зв"язки тягнуться до владної верхівки Російської Федерації."
а так же по совместительству України
"Такие действия и использование им в своей риторике очевидно прокремлевских месседжей в то время, когда наше государство дает мужественный отпор российскому агрессору, могут расцениваться как подпадающие под признаки деяния, определенного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - отметила нардеп".Источник: https://censor.net.ua/n3159905
Мы уже отдышались от вашей любви, поговорим. О деньгах.
За время оккупации:
Демонтировано и вывезено в РФ оборудование. Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Вывезено хранилище редкоземельных металлов. Общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
Рекультивация земель, устранение экологических последствий "мокрой консервации" будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Приблизительная стоимость около 10-12 млрд долларов.
За время оккупации уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Приблизительная стоимость около 2-4 млрд долларов
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий. Стоимость неизвестна.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов. *Более подробно тут
У всех этих деяний, кроме РФ, есть конкретные пособники принимавшие непосредственное участие в т.н. "референдумах и выборах" на оккупированной части Донбасса.
Вы собираетесь простить и забыть, заплатив из карманов людей, отстоявших свободу и независимость Украины деяния предателей и коллаборантов? Вы и дальше будете жать им руки и говорить о мире?
Извините, вы чей президент?
Тех кто вас выбирал, или тех кто выбирал Пасечника\Пушилина?
Пора делать выбор г-н Зеленский.
А Украину, без власти, без национального самосознания, без централизованного управления, кинут на растерзание соседям.
Или всё же можно избежать такого сценария ?