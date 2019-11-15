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 Политика Украины
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Все про:лоббирование (80) Ермак Андрей (37) Ланза (1)

 Ермак и Ланза могут стать новым каналом коммуникации между Белым Домом и Офисом президента Украины. ВИДЕО

Помощник Владмира Зеленского Андрей Ермак и приближенный к Дональду Трампу лоббист Брайан Ланза могут стать новым каналом коммуникации между Белым Домом и Офисом президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об их встрече написал в своем Twitter Майкл Вайс, журналист New York Times.

"…Брайан Ланза, бывший чиновник кампании Трампа, ставший лоббистом, встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком в стейк-хаусе Goodman в Киеве" - написал журналист.

Вайс также предположил, что Ланза может быть новым неофициальным каналом связи между Белым Домом и Офисом президента Украины.

"… Может ли он стать новым "обратным каналом" между Белым Домом и администрацией Зеленского? Поездка в Украину "по делам", в конце концов, очень удобное прикрытие", - отметил Вайс.

Также он отметил, что неизвестный источник записал и разместил на Youtube видеозапись встречи, в которой, по-видимому, также присутствовал пиар-консультант Ермака Дарья Заривная.

Также о встрече помощника Зеленского Андрея Ермака и Брайана Ланза сообщила "Украинская правда".

Сообщается, что встреча официального помощника Зеленского и американского лоббиста состоялась вечером 13 ноября в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской. Сначала Ланза проводил время в компании помощницы Ермака, а около 22 часов к ним присоединился и сам помощник Зеленского.

Причина встречи Ермака и приближенного к Дональду Трампу лоббиста Брайана Ланза не известна.

Ранее СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.

До этого Ланза был советником Дональда Трампа во время его президентской избирательной кампании. Как сообщают американские СМИ, лоббист до сих пор находится в постоянном контакте с чиновниками Белого дома.

Источник: https://censor.net.ua/n3160023
 
 
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Короче этот ермак выполняет хотелки кремля!
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"Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование."
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Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь...США подало неофициальный запрос в СБУ по советнику президента Зеленского Андрею Ермаку..
Ермак напрямую через свои родственные связи повязан с путеным, и с кооперативом Озеро. Подозреваю, что каломойский не зря говорит- что вазелин всем врет о направлении движения политики Украины. Клован- кремлевская шестерка.
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"… Может ли он стать новым "обратным каналом" между Белым Домом и администрацией Зеленского?

Рыжий хочет маленького Вову через обратный канал..
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В жизни есть два понятия , ты или мужик , либо гандон .
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это тот ермак у которого брата на даунбасе убили???
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зеле та же цена )))
на него тоже уже многократно. то камазом, то гранатой..))))
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Зеленски не Лоху уже ничего не поможет. Он показал себя трусом и предателем интересов Украины. А трусы никому не интересны, поэтгму и появляются на сцене та4ие гнилые персонажи...
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А ты повторишь путь того которого взял ник, есть такая закономерность, не накликай беды называется. Вперёд и с песней на тот свет.
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Я так понял, ты отец родной и будешь жить вечно....
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Короче этот ермак выполняет хотелки кремля!
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Ранее СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.Источник: https://censor.net.ua/n3160023
На кого работает этот Ермак? Чьи интересы представляет?
Украины или рф?
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Ні,не піде.Для Єрмака Сцанич "вєличайший політічєскій лідєр соврємєнності".Ота політична дрібнота Трямп образиться.
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Ермак - это, вообще-то, тот ещё совок и ватная вата.
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а кто там у зебильского патриот? Фотограф? Юзик? Дубинский? Есть хотя бы один??? Не смешите. Набрали статистов, выставили дурака в качестве громоотвода, и вершат свои дела. И, главное, ни одно из этих дел не во благо Украины...какие-то бессмысленные поездки, провальные интервью по бумажке, беседы с Теслой, придурь и жидовское бахвальство. А за его спиной взрослые дяди свои дела крутят. А дойдет до дела, когда отвечать придется, и поймет нелох, каким он был лохом позорным... как ему по губам, как он членом по роялю...
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Ермак ему фотографии покажет, пару анекдотов...
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Мне по и ху , если в Украине 73 % дэбилов , то и мне по ху !
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Ермак. Це той підор що працює на путіна? Бажаю його бачити в буцигарні -15 років з конфіскацією за державну зраду! !!!
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Так.це новий канал передачі інформації по узгодженням між США та Україною........прямо Путіну на стол. Тут видно економію для бюджету РФ: гроші на прослушку, вербування агентури, комісійні. переправлення. А Єрмак з Ланзою - економно, дешево,оперативно, мобільно, без трат, провірено і достовірно. А Пристайко що робе ? Нігті чистить та зуби вілюрами прилаштовує? Піпець, а не влада!
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А Дристайко - писали шо в минулому КГБ-іст - то ж на кого він, по твоєму, працює?
Невже на Папу Римського? Та на його огидній пиці все написано...
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«Формула Єрмака»: бізнес-зв'язки переговорника Зеленського з політичною елітою Росії || СХЕМИ №231

"Телефонна розмова Зеленського з Трампом, яка фактично запустила початок процедури імпічменту президента США та підписання Україною в Мінську так званої «формули Штайнмайера» - це дві історичні події в міжнародних відносинах України лише за короткий проміжок часу. Хто ж допомагає главі держави формувати відносини з іншими країнами? Президент Зеленський прийшов в велику політику менше року тому, тож не секрет, що його рішення значно залежать від порад найближчого оточення. Хто ж у його команді відповідає за міжнародну політику? Це - Андрій Єрмак. Він - помічник президента та «головний повірений ОП з міжнародних справ». Хто він та як отримав статус головного переговорника із Росією? «Схеми» придивилися до нього уважніше і з'ясували, що його бізнес-зв"язки тягнуться до владної верхівки Російської Федерації."
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Єрмак і Ланза можуть стати новим каналом комунікації між Білим Домом і Офісом президента Фуйла
а так же по совместительству України
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"Ермак вводил в заблуждение международных партнеров Украины, чем "не только всколыхнул мировое сообщество, но и создал основания для подрыва доверия к Украине на международной арене".
"Такие действия и использование им в своей риторике очевидно прокремлевских месседжей в то время, когда наше государство дает мужественный отпор российскому агрессору, могут расцениваться как подпадающие под признаки деяния, определенного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - отметила нардеп".Источник: https://censor.net.ua/n3159905
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«Наше інформаційне поле - заміноване.Окрім фейків та маніпуляцій, зустрічається гнів, агресія. На мою думку, всім суспільством нам слід глибоко вдихнути, видихнути і поговорити спокійно, розсудливо, без зайвих емоцій та без зайвих лозунгів». президент Зеленский.

Мы уже отдышались от вашей любви, поговорим. О деньгах.
За время оккупации:
Демонтировано и вывезено в РФ оборудование. Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Вывезено хранилище редкоземельных металлов. Общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
Рекультивация земель, устранение экологических последствий "мокрой консервации" будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Приблизительная стоимость около 10-12 млрд долларов.
За время оккупации уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Приблизительная стоимость около 2-4 млрд долларов
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий. Стоимость неизвестна.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов. *Более подробно тут

У всех этих деяний, кроме РФ, есть конкретные пособники принимавшие непосредственное участие в т.н. "референдумах и выборах" на оккупированной части Донбасса.
Вы собираетесь простить и забыть, заплатив из карманов людей, отстоявших свободу и независимость Украины деяния предателей и коллаборантов? Вы и дальше будете жать им руки и говорить о мире?

Извините, вы чей президент?
Тех кто вас выбирал, или тех кто выбирал Пасечника\Пушилина?
Пора делать выбор г-н Зеленский.
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Большие парни крутили большой бизнес, и вдруг пришёл Порошенко и начал строить национальное государство. Большие парни начали терять очень большие деньги. Потому был снят телесериал про весёлого Голобородьку. А потом Большие парни назначили Голобородьку на должность арлекина, чтобы продолжить свой бизнес. Когда они закончат свой бизнес, и поймут что из Украины больше выдоить нечего, они разбегутся - кто на Ближний Восток, кто в Испанию, кто на Кипр.
А Украину, без власти, без национального самосознания, без централизованного управления, кинут на растерзание соседям.
Или всё же можно избежать такого сценария ?
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