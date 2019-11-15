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 Политика Украины
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Все про:лоббирование (80) Ермак Андрей (37) Ланза (1)

 Ермак и Ланза могут стать новым каналом коммуникации между Белым Домом и Офисом президента Украины

Помощник Владмира Зеленского Андрей Ермак и приближенный к Дональду Трампу лоббист Брайан Ланза могут стать новым каналом коммуникации между Белым Домом и Офисом президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об их встрече написал в своем Twitter Майкл Вайс, журналист New York Times 

"…Брайан Ланза, бывший чиновник кампании Трампа, ставший лоббистом, встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком в стейк-хаусе Goodman в Киеве" - написал журналист.

Вайс также предположил, что Ланза может быть новым неофициальным каналом связи между Белым Домом и Офисом президента Украины.

"… Может ли он стать новым "обратным каналом" между Белым Домом и администрацией Зеленского? Поездка в Украину "по делам", в конце концов, очень удобное прикрытие", - отметил Вайс.

Также он отметил, что неизвестный источник записал и разместил на Youtube видеозапись встречи, в которой, по-видимому, также присутствовал пиар-консультант Ермака Дарья Заривная.

Также о встрече помощника Зеленского Андрея Ермака и Брайана Ланза сообщила "Украинская правда".

Сообщается, что встреча официального помощника Зеленского и американского лоббиста состоялась вечером 13 ноября в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской. Сначала Ланза проводил время в компании помощницы Ермака, а около 22 часов к ним присоединился и сам помощник Зеленского.

Причина встречи Ермака и приближенного к Дональду Трампу лоббиста Брайана Ланза не известна.

Ранее СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.

До этого Ланза был советником Дональда Трампа во время его президентской избирательной кампании. Как сообщают американские СМИ, лоббист до сих пор находится в постоянном контакте с чиновниками Белого дома.

Источник: https://censor.net.ua/n3160023
 
 
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Короче этот ермак выполняет хотелки кремля!
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"Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование."
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"… Может ли он стать новым "обратным каналом" между Белым Домом и администрацией Зеленского?

Рыжий хочет маленького Вову через обратный канал..
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В жизни есть два понятия , ты или мужик , либо гандон .
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это тот ермак у которого брата на даунбасе убили???
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зеле та же цена )))
на него тоже уже многократно. то камазом, то гранатой..))))
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Зеленски не Лоху уже ничего не поможет. Он показал себя трусом и предателем интересов Украины. А трусы никому не интересны, поэтгму и появляются на сцене та4ие гнилые персонажи...
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А ты повторишь путь того которого взял ник, есть такая закономерность, не накликай беды называется. Вперёд и с песней на тот свет.
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Короче этот ермак выполняет хотелки кремля!
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Ранее СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.Источник: https://censor.net.ua/n3160023
На кого работает этот Ермак? Чьи интересы представляет?
Украины или рф?
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Ні,не піде.Для Єрмака Сцанич "вєличайший політічєскій лідєр соврємєнності".Ота політична дрібнота Трямп образиться.
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Ермак - это, вообще-то, тот ещё совок и ватная вата.
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Ермак ему фотографии покажет, пару анекдотов...
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