EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  4277  21
Все про:Укрзализныця (1747) Гончарук_Алексей (280)

 В "Укрзализныце" ответили на угрозы премьер-министра Гончарука уволить менеджеров предприятия

В "Укрзализныце" признали наличие "коррупционных факторов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ТСН.uа заявил директор по вопросам закупок компании Сергей Довгаленко, комментируя заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука

"У многих граждан Укрзализныця исторически ассоциируется с коррупцией. Конечно, в компании существуют коррупционные факторы, и от этого нельзя дистанцироваться. Мы громко признали это в нашей стратегии закупок, которая была представлена общественности в сентябре. Сейчас мы реализуем эту стратегию", - сказал он. 

По его словам, стратегия предусматривает развитие структуры категорийного менеджмента для обеспечения единого центра ответственности за процесс "от заказа до оплаты". Там также уверяют, что работают над усилением конкуренции, передачей в аутсорсинг некоторых категорий закупок и анализируют ожидаемую стоимость на соответствие рыночным показателям.

Довгаленко добавил, что сейчас в компании выстраивается "централизованная функция закупок". "В масштабе 20 тысяч тендеров, УЗ проводит ежегодно, сделано еще немного, но, например, на закупки дизтоплива и масел, а это самая большая статья расходов компании — около 9 млрд грн в год, нам в августе-октябре этого года удалось сэкономить 130 млн грн. И это не от ожидаемой стоимости, которую мы определяем сами, а от реального рынка. Многое изменится после вступления в силу новой редакции Закона о государственных закупках, который еще больше будет способствовать проведению прозрачных, справедливых и конкурентных процессов", - сообщил директор по вопросам закупок УЗ.

Напомним, в эфире "Сніданку з 1+1" глава Правительства Алексей Гончарук анонсировал принятие решения о смене руководства "Укрзализницы". По его словам, работники предприятия жалуются на "дикую коррупцию", так как менеджмент "занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце". Так он прокомментировал то, что протестующие обвинили директора УЗ Евгения Кравцова в коррупции.

Накануне в центре Киева протестующие железнодорожники заявили о коррупции в компании. Между Офисом президента, Кабмином, "Укрзализныцей" и профсоюзами железнодорожников была достигнута договоренность создать рабочую группу, которая должна проработать вопрос численности персонала. Вопрос сокращения 120 тысяч работников, которых могут уволить за приватизацию компании, не соответствует действительности. Также по результатам переговоров финансовой службе поручено изыскать средства на выплату годового вознаграждения уже в декабре. 

Источник: https://censor.net.ua/n3160022
 
 
 Топ комментарии
 
Да ладно!
Сменят и нормально!
Вон, у нас целого президента сменили и ничего - живём!
Правда, порохоботы постоянно ноют, ну то такэ В "Укрзализныце" ответили на угрозы премьер-министра Гончарука уволить менеджеров предприятия - Цензор.НЕТ 2636
 показать весь комментарий
 
Та може відразу запросити фахівців з ОРДЛО?
У них є великі навички роботи з вагонами і рельсами.
 показать весь комментарий
 
Страной правит мафия . Это нужно признать .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та може відразу запросити фахівців з ОРДЛО?
У них є великі навички роботи з вагонами і рельсами.
 показать весь комментарий
 
 
Та не, уволят 12 дармоедов с зарплатами по 100 тыс грн в месяц и выше.
 показать весь комментарий
 
 
Страной правит мафия . Это нужно признать .
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно!
Сменят и нормально!
Вон, у нас целого президента сменили и ничего - живём!
Правда, порохоботы постоянно ноют, ну то такэ В "Укрзализныце" ответили на угрозы премьер-министра Гончарука уволить менеджеров предприятия - Цензор.НЕТ 2636
 показать весь комментарий
 
 
Точно-точно.Змінили.Хєрового президента на то таке..
 показать весь комментарий
 
снова приглашайте поляка БАЛЧУНА! а ЕМЕЛЮ КОТОРЫЙ ЕГО ПОДСИДЕЛ ПРИДУРКА НА НАРЫ.... помню как этот ЕМЕЛЯ на каждом заседании министров кабинета аж с трусов вылазил троля и обвиняя в корупции европейца БАЛЧУНА ...выжил бедного поляка...занял его место...и пошло гавно по трубам....у него в мозгах воспалённых только и было как построить *********** скоростную.... капец...в богатых странах нет. а тут война нищета...а ему *********** подавай... а поезда в купе с тараканами и снегом и обоссанными матрацами... обосрался и пошол в отставку...к стати сам же и заявил в интервью. что мол нифига несделал обосрался ничего неполучилось.(это так чтобы на меня тут не воняли...) смотрю САВИКА ШУСТЕРА...
 показать весь комментарий
 
Два раза пальнуть , одного урода повесить , и все . Но зеля пошел другим путем .. Дурак.
 показать весь комментарий
 
 
Давайте ее тоже распродадим, пустим на металлоломом, и забудем о ней.
 показать весь комментарий
 
крохоборы, даже мыло воруют в сортирах
 показать весь комментарий
 
 
Замінимо старих корупціонерів на нових🐸
 показать весь комментарий
 
Ну кароч...ани атветили...подорожанием....
 показать весь комментарий
 
Походу соевый мародер любовно выстраивал коррупционные схемы всюду где только мог. Остается только догадываться, сколько бабла было передано ему лично вверх по цепочке за 5 лет бесславного правления соевого ублюдка
 показать весь комментарий
 
 
догадывайся... ты же ни на что другое не способен )))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх