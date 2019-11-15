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 Общество
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Все про:Аваков (2906) Госпогранслужба (3528) корабль (1248) МВД (7989) Франция (2139)

 Госпогранслужба получит 20 современных патрульных кораблей за 136,5 млн евро, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

Корабли готова произвести для Украины французская компания. Большую часть стоимости перекрою займы правительства Франции и коммерческих банков.

В пятницу, 15 ноября, проект закупки был одобрен правительством. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД. Теперь правительства Украины и Франции должны подписать соглашение о производстве и поставке кораблей, а Верховная Рада – ратифицировать его.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, Украина нуждается в усилении и мобильности на воде. В оккупированной АР Крым остались базы и 19 судов, а 80% имеющихся кораблей технически устарели и требуют постоянного обновления.

Госпогранслужба получит 20 современных патрульных кораблей за 136,5 млн евро, - Аваков 01

"Поэтому сегодня мы представляем большой и важнейший структурный проект усиления системы охраны морских границ. В рамках которого для нужд Госпогранслужбы Украины закупает 20 французских патрульных кораблей ОСЕА", - сказал министр внутренних дел.

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Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украине, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.

Госпогранслужба получит 20 современных патрульных кораблей за 136,5 млн евро, - Аваков 02

Стоимость контракта - 136,5 млн евро.

"Реализация проекта планируется в том числе с частичным финансированием за счет кредитных средств, как коммерческих банков, так и за счет казначейского займа Министерства финансов Франции. Кредит предоставляет государство Франция. 15% выплачивает Украина из бюджета. 85% – кредитные средства ", - рассказал Аваков.

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Госпогранслужба получит 20 современных патрульных кораблей за 136,5 млн евро, - Аваков 03

Источник: https://censor.net.ua/n3160021
 
 
 Топ комментарии
 
Хочу чути незалежну думку фахівців. Бо Рюкзакову віри нема.
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Так, гарний катер для прогулянок та рибалки.
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Не хотим, так проще навар ссымать. А то жди когда построят, а там и погнать могут.
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Называть катер кораблем как-то нескромно.
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Называть "Кузю" авианосцем тоже как-то язык не поворачивается.
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Хочу чути незалежну думку фахівців. Бо Рюкзакову віри нема.
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Але річ дуже сподобалась. І в руці і в очах. Навіть дуже сподобалась
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Так, гарний катер для прогулянок та рибалки.
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в принципе очень неплохие пограничные катера . к ним претензий нет

тут другое не ясно . изначально Аваков обещал только часть строить во Франции а большинство у нас . а из сообщения получается что они будут все французкой постройки . с одной стороны французы сделают качественно а с другой наши корабелы останутся без работы
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Не спец, но учитывая общемировую практику применения данных катеров - это наблюдение, поиск, преследование. Т.е. они для МЧС подойдут отлично, да и для патрулей которые отлавливают контрабандистов и браконьеров. Установить на него серьезное вооружение не получится, он не создан для боя.
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я правильно понимаю, что сами постоить уже не можете или есть лишние 140 миллионов?
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Не хотим, так проще навар ссымать. А то жди когда построят, а там и погнать могут.
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Знаете тикайте с этой страны , когда про авакова , мародера и жлоба , говорят так .
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Вроде бы неплохо что полицию и пограничников обеспечивают иностранными вертолетами, самолетами, катерами...
Но на фоне повсеместного сокращения военных программ, и нападок на Украинский ВПК (В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ!), это выглядит как минимум странно, и скорее всего является очередной кормушкой для днепропетровского ОПГ, в лице Авакова, и его подельников-олигархов - Ю.Тимошенко, Коломойского, Пинчука... и их ЗЕленого шута
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Надо сразу дом строить для моряков, что бы давать квартиры за сдачу кораблей и в плен без боя.
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не тюрьму для тех кто послал намерено солдат на верную гибель. тем морячкам еще повезло, а могло быть и хуже.
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Этот "корабель" думаю волну более 2 баллов не выдержит. Конечно очень интересно бы почитать его технические данные.
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А 55 французьких вертольотів на 550 млн. дол., обіцяних Аваковим, над Україною вже літають?
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5ть штук уже летают. показывали их недавно... красно белые стройные стрекозы, как по мне так приличные машины.
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Аваканян как с французами общий язік нашел. Походуоткат просто космичекий и проверить некак.
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Підари. Треба списані дешево купляти у США
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Сначала был чес о совместном предприятии и постройке на одной из украинских верфей, а на деле оказалось что доставка в Одессу застрахована.
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А говорят в Украине денег нет. Зачем нам корабли когда у нас сухопутные войска плохо вооружены? Все деньги спустить на катера чтобы потом отдать их Рашке?
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240 чел экипажа. 20 судов. На судно 2 экипажа. Получается экипаж состоит из 6 чел. Из этого можно уже прикинуть, что это за суда. Кто моряки - тем полегче задача.
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