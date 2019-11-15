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 В результате взрывов в Балаклее 2 саперов погибли, 5 получили ранения, - Генштаб ВСУ

По уточненной информации в результате взрывов на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в Балаклее двое военнослужащих-саперов погибли, пятеро военнослужащих-саперов ВСУ получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

Из пяти раненых один - в тяжелом состоянии, один - средней степени тяжести, трое - легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь.

На место чрезвычайного происшествия направлена оперативная группа Генерального штаба во главе с первым заместителем начальника ГенштабаВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком.

Смотрите: В Балаклее прогремело более 10 взрывов в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации, - Бутусов. ВИДЕО

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВСУ и представители правоохранительных органов для выяснения причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.

В Генштабе отметили, что военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане. Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части.

"С 15:13 новых взрывов на технической территории не зафиксировано. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о 2 погибших и 4 раненых военных в результате взрывов.

Также читайте: ГБР начало расследование взрывов на военном складе в Балаклее по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе"

В результате взрывов в Балаклее 2 саперов погибли, 5 получили ранения, - Генштаб ВСУ 01
В результате взрывов в Балаклее 2 саперов погибли, 5 получили ранения, - Генштаб ВСУ 02

Читайте: По факту взрывов в Балаклее поручаю срочно начать проверку, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3160020
 
 
 Топ комментарии
 
А зебіли як завжди в таких темах мовчать ! Чи може знову Порох винен , га зебіли??
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«Ну кагда уже Порошенко угомонітся !»
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Що таке!? Знову Порошенко,падло,зірвав?!Радійте зебіли,плескайте в долоні,це ваше досягнення,ви зробили Це разом!Сволота 73% - це Ваше досягнення!
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«Ну кагда уже Порошенко угомонітся !»
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Интересно, это они пытались разминировать последствия той старой атаки паРашных дронов, когда эти склады массово взрывались?
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по предварительной информации - взрывы на "площадке утилизации"
т.е. что-то "не донесли" или сдетонировало то, чего там не должно было быть...
т.е. что-то пошло не так...
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А зараз вже й сумніви, чи парашних. Бо ж ці випадки використовували до роздмухування істерії проти Порошенка.
Працювали капітально, навіть зараз по інерції. Недавно слухаю радіо 1, а там дозвонювачка кричить у телефон: «Ну когдаж уже етот Порошенко, пєрєстанєт красть ! Люді, что творітся, уже не прєзідєнт, а нікак нє остановітся !»
Не брешу.
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А зебіли як завжди в таких темах мовчать ! Чи може знову Порох винен , га зебіли??
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Що таке!? Знову Порошенко,падло,зірвав?!Радійте зебіли,плескайте в долоні,це ваше досягнення,ви зробили Це разом!Сволота 73% - це Ваше досягнення!
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Порошенко зараз в отпуску,за него сейчас работает Зеля-Беня.
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вас ведь будут тоже бить/ удивительно как точно предвидел автор коммента сегодняшние события ещё год тому назад 22.10.2018 19:57
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