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 За рубежом
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Все про:импичмент (425) США (15764) Трамп (2630)

 Соратника Трампа Стоуна признали виновным в даче ложных показаний

Бывший политический советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун в пятницу признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в пятницу телеканал CBS.

"Роджер Стоун не может выбрать, какие факты, по его мнению, действительно важны, и соврать по поводу всех остальных", - заявил прокурор Джонатан Кравис.

В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса.

Отмечается, что Роджер отрицал обвинения в свой адрес.

По данным телеканала, Стоуну грозит до 50 лет лишения свободы.

Обвинения против Стоуна были основаны на его показаниях в сентябре 2017 года перед Комитетом по разведке Палаты представителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3160018
 
 
 Топ комментарии
 
Панове 50!!!!!лет за дачу ложных показаний в Конгрессе!!!! У нас Президент заключает устные международные соглашения. Другой Президент, уже бывший, от имени Украины подписывает какую то лобуду, не им4я полномочий и тишина. Если мы опустили себя ниже плинтуса, то почему другие должны нас уважать.... Найдите хоть одну букву под которой стоит подпись типа норманоской четверки....
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тРамп уже пролетает 95% на выборах 2020
следующий Презедент США Байдет.

кацапы,мыльте попку.
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Соратника Трампа Стоуна признали виновным в даче ложных показаний - Цензор.НЕТ 1439дали команду и зебуина топить,мокша?и пороха не забыл макнуть,лишнехромосомец! Соратника Трампа Стоуна признали виновным в даче ложных показаний - Цензор.НЕТ 903а что так? что там по зебуину так решили?он же все норм для вас делает!странно...
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в Конгрессе в открытую уже звучат заявления, что Шокин и Юга коррупционеры
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тРамп уже пролетает 95% на выборах 2020
следующий Презедент США Байдет.

кацапы,мыльте попку.
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у американців інші відомості ...їм якось поболту чим Трамп займається у Світі ...зато підримують Трампа у його внутрішніх справах ...так що не кажи "гоп" ...
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Панове 50!!!!!лет за дачу ложных показаний в Конгрессе!!!! У нас Президент заключает устные международные соглашения. Другой Президент, уже бывший, от имени Украины подписывает какую то лобуду, не им4я полномочий и тишина. Если мы опустили себя ниже плинтуса, то почему другие должны нас уважать.... Найдите хоть одну букву под которой стоит подпись типа норманоской четверки....
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Соратника Трампа Стоуна признали виновным в даче ложных показаний - Цензор.НЕТ 1439дали команду и зебуина топить,мокша?и пороха не забыл макнуть,лишнехромосомец! а что так? что там по зебуину так решили?он же все норм для вас делает!странно...
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Ты как то недоразвитый по полной программе. Для меня, что один еврей, что второй. Что один тварь, ко орая гробит Украину, что второй.
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Скажи мне кто твой президент и я скажу кто ты.
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Мой Президент Юлия Тимошенко. Я за нее голосовал.
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ви не путайте цивілізовану країну з "банановою" республікою "керівники" якої от от про#буть землю ...
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Если они про#бут землю, это пол беды. Они могут и страну про#бать. Лучше они Израиль бы про#бали....
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Я завжди зебілів називаю зебілами. АЛЕ! Ринок землі повинен бути вже давно. Як у всіх цивілізованих країнах. Тільки закон повинен бути написаний так, що б ніяка товстоморда пика не змогла обдурити бабусю чи дідуся чи їх спадкоємців. Що б держава слідкувала за цим. Що б була справедлива мінімальна ціна по якій державний земельний банк скуповував землі у селян, а хто хоче продати дорожче то нехай виставляє на аукціон, або сам домовляється з ХВермером який забажає її купити. Що б люди вільно могли розпоряджатись своєю власністю отримувати достойну ціну, або отримувати достойну арендну плату за неї, а не так як зараз за два мішки кукурузи орендують...
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Трамп - гандон, аферист, и ярый **************, но именно он будет следующим Президентом США, как ни прискорбно это осознавать.
А в то, что шансы Байдена стремительно испаряются можно канеш, не верить, и уповать "на импичмент Трампу", но почему тогда в "пожарном порядке" у демократов стал регистрироваться миллиардер Блумберг, в качестве "запасного Байдену варианта", никто не думал ? А зря.
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Лохматое Чмо по его делам давно уже должен был быть повешен или как минимум сидеть Но его защищают какие-то темные силы, даже посильней его хозяина-уйла. Но я верю, что этот дебил найдет в себе силы и сотворит какую-то еще неимоверную лажу, за которую его таки уберут.
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Поддержка Трампа внутри его партии близка к 100%. Учитывая большинство республиканцев в Сенате, импичмент ему не грозит абсолютно. Поэтому он сейчас сидит и ржёт над тем, как демократы усераются в попытках ему подгадить. Но гадят они в итоге только себе. Байдена уже слили ниже плинтуса, он скорее всего уже даже и баллотироваться не будет.
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Вражає, за завідомо неправдиві свідчення під присягою до 50 років ув'язнення в Америці. У нас за таке саме максимум від 3х до 5ти, у 10-16 разів менше. Цікаво, що й валовий на душу у нас теж разів у 16 менше. Невже є зв'язок?
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Да не надо сравнивать сроки - в Евросоюзе тоже закрывают по нек. статьям больше чем за убийство)
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Стоуну грозит до 50 лет лишения свободы (с)
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Не хило........😬
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Украинцы больше переживают кто будет в США президентом, а на своего ложат болт.
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Лучше они всунут ему болт в одно место.... Я думаю, так и будет. Пора уж елку ставить. Нехилая готовится игрушка во французкой упаковке....
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К шалунишке Донни подкрадывается пушистый зверек.
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Разумков и Зеленский признают ЛНР/ДНР. Так приказал Путин. Народ Украины будет оплачивать восстановление Донбасса с своего кармана. https://www.youtube.com/watch?v=DRNgpnuXsj4
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