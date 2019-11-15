 Соратника Трампа Стоуна признали виновным в даче ложных показаний

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в пятницу телеканал CBS.

"Роджер Стоун не может выбрать, какие факты, по его мнению, действительно важны, и соврать по поводу всех остальных", - заявил прокурор Джонатан Кравис.

В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса.

Отмечается, что Роджер отрицал обвинения в свой адрес.

По данным телеканала, Стоуну грозит до 50 лет лишения свободы.

Обвинения против Стоуна были основаны на его показаниях в сентябре 2017 года перед Комитетом по разведке Палаты представителей.