 Зеленский и Макрон по телефону обсудили подготовку к встрече в нормандском формате 9 декабря

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже. Лидеры Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Также Зеленский сообщил президенту Франции об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе.
Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.
Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита Президента Французской Республики в Украину.
На саммите "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже, будет обсуждаться проблема особого статуса территорий "ЛДНР" с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на несколько источников в российских госструктурах.
Вопросы безопасности касаются дальнейшего разведения сил и средств на новых участках линии соприкосновения на Донбассе. В вопросе амнистии, по словам собеседника газеты, российская сторона намерена настаивать на ее закреплении в законодательстве с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе.
Помимо этого, в политический блок вопросов войдет "модальность проведения выборов", но эта тема, как отметил источник, весьма сложна из-за множества спорных моментов.
В рамках экономического блока, как сообщают источники, стороны могут обсудить возможность снятия финансовой и транспортной блокады с "ДНР" и "ЛНР", чтобы туда могли свободно проезжать поезда, автобусы и грузовики. В гуманитарный блок вопросов могут быть включены обмен пленными и восстановление инфраструктуры".
Молодец. А Путе ж, наверное, сказал, что Россия может рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.
"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В розумію, що Макрон знущається із недосвідченої людини🐸
Это даже не "посередине", как когда-то блеял Зеленский в интервью Гордону.
Коломойского, как в США.
А он почему-то хочет в Россию.
Ну, где логика, Беня?
(С)
@Anakoyher
🤔
- Ума нет , сиди лучше -дома .!!! .
Аби не В'ятрович...
Аби не Парубій...
Аби не Забродський...
Аби не мова...
Аби не віра...
Аби не армія...
Аби не НАТО...
Аби не Україна...
Зелебобік, скотиняка тупорила, ти впізнав себе?
(C)
@DEN04089
🤔
В целом эти движения охватывают около 20 миллионов украинцев
https://ua24ua.net/profsoyuzi-agrarii-i-predprinimateli-nachali-gotovit-************-zabastovku-v-ukraine/
Зебилы, которые всё же за Украину, поймите, капитуляция - это не мир. Это уничтожение именно вас, ибо вы за Украину.
🤔
Що ж, як кажуть "мокшанину и коза невеста".