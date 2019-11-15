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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3654) Франция (2139) нормандская четверка (767) Макрон (341)

 Зеленский и Макрон по телефону обсудили подготовку к встрече в нормандском формате 9 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже. Лидеры Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Также Зеленский сообщил президенту Франции об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск напомнил Макрону, что РФ не "партнер", а "стратегическая проблема", а без независимой Украины не будет суверенной Европы

Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита Президента Французской Республики в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита в "нормандском формате" не планируется, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Источник: https://censor.net.ua/n3160017
 
 
 Топ комментарии
 
ПРИДУРКУВАТТ- одиниця виміру "інтелектуальної" потужності ідійотів
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Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Молодец. А Путе ж, наверное, сказал, что Россия может рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.
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- Помни Вова , закон Ома

- Ума нет , сиди лучше -дома .!!! Зеленский и Макрон по телефону обсудили подготовку к встрече в нормандском формате 9 декабря - Цензор.НЕТ 5602 .
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ПРИДУРКУВАТТ- одиниця виміру "інтелектуальної" потужності ідійотів
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Кстати ,да.Первое время еще как-то был образ другого зеленского.Но прошло время,и провожают его уже действительно по уму.Как оказалось,дурак,недалек.Повадки выскочки,не подкрепленные ни умом ни авторитетом.Надо гнать,и чем быстрей,тем лучше.Думаю,другого результать у него не будет.Обманщик,наперсточник,и скоро окажется,что и вор.
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Какое время прошло? 3й месяц,только его правительству.При барыге до 16 года "жилы по новому" и шо? Раскусили эту падлу,но было уже поздно.Еслиб не *****,то вылетел бы этот урод с треском.
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тварь зеленая будеш сдавать Украину? "Путин намерен говорить об особом статусе "ЛДНР" и его закреплении в Конституции Украины, а также об амнистии сепаратистов.
На саммите "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже, будет обсуждаться проблема особого статуса территорий "ЛДНР" с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на несколько источников в российских госструктурах.
Вопросы безопасности касаются дальнейшего разведения сил и средств на новых участках линии соприкосновения на Донбассе. В вопросе амнистии, по словам собеседника газеты, российская сторона намерена настаивать на ее закреплении в законодательстве с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе.
Помимо этого, в политический блок вопросов войдет "модальность проведения выборов", но эта тема, как отметил источник, весьма сложна из-за множества спорных моментов.
В рамках экономического блока, как сообщают источники, стороны могут обсудить возможность снятия финансовой и транспортной блокады с "ДНР" и "ЛНР", чтобы туда могли свободно проезжать поезда, автобусы и грузовики. В гуманитарный блок вопросов могут быть включены обмен пленными и восстановление инфраструктуры".
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вражина чувствует, шо жареным пахнет
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оце вже здаеться-"звиздец"...громада-ми за то боролись...?!!!
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а по чому барижити українською землею будете вже з макароном "договорився" ?
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Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Молодец. А Путе ж, наверное, сказал, что Россия может рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.
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Интересно рояль возьмет свой или там выдадут?
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У статті написано, що обговорення було по телефону. Дивлюся на фото і бачу взаємну любов😊 потім читаю:
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.
"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В розумію, що Макрон знущається із недосвідченої людини🐸
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Украина, то есть Зеленский, условия, поставленные Путиным, по-рабски выполнила. А что выполнила Россия? Н И Ч Е Г О.
Это даже не "посередине", как когда-то блеял Зеленский в интервью Гордону.
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Запитання про Макрона задає лише Мікрон🐸
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Нигде так не были бы рады видеть
Коломойского, как в США.
А он почему-то хочет в Россию.
Ну, где логика, Беня?
(С)
@Anakoyher
🤔
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причем оба - слуги х#йла. зе-шестой просто подпишет капитуляцию.
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- Помни Вова , закон Ома

- Ума нет , сиди лучше -дома .!!! Зеленский и Макрон по телефону обсудили подготовку к встрече в нормандском формате 9 декабря - Цензор.НЕТ 5602 .
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Закон Ома інший, але для Вовчика саме те, що треба.
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абсуждали бы есчо,да болит... дальше идет непереводимая игра слов с использованием местных идеоматических выражений...
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Я бы посоветовал лягушатникам вызвать пожарных со всей Европы. Такие ценности, кск Лувр тоже как то горят.....
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робимо "ставки" що у Парижі згорить ...я ставлю на Версаль ...
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И салютуют этому почему то в Балаклее.....
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Обсудили с фашистом Макароном "банды украинцев, что заполонили Францию нелегальными мигрантами"?
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Аби не Порошенко...
Аби не В'ятрович...
Аби не Парубій...
Аби не Забродський...
Аби не мова...
Аби не віра...
Аби не армія...
Аби не НАТО...
Аби не Україна...
Зелебобік, скотиняка тупорила, ти впізнав себе?
(C)
@DEN04089
🤔
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Профсоюзы, аграрии и предприниматели начали готовить всеобщую забастовку в Украине
В целом эти движения охватывают около 20 миллионов украинцев
https://ua24ua.net/profsoyuzi-agrarii-i-predprinimateli-nachali-gotovit-************-zabastovku-v-ukraine/
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Два про)(уйловских чма обсудили в какой позе лучше отдаться кацапской *********😁😁😁 за счёт Украины???
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Интересно, хотя бы один украинский национальный интерес Зеленский на этом саммите не сдаст?
Зебилы, которые всё же за Украину, поймите, капитуляция - это не мир. Это уничтожение именно вас, ибо вы за Украину.
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На саміті очікується підпис Зеленським ганебної капітуляції по формулі Штейнмаєра у російській інтерпретації. З Зеленського будуть вибивати навідь не підпис, а усної обіцянки при свідках. Як очікується, з Нового 2020 року, Німеччина та Франція ініціюють зняття санкцій з Московії та продовжити бізнес as usual з Х@лом
🤔
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два дебильчикы якымы х___уйло вертит сдадут все
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А мені подобається Вова Зе! Щирий хлопець, намагається для країни і злодюга, як попередники. Те, що заработал- виключно своїм талантом. Не думаю, що його надурили в Парижі. Там зібралися досвідчені вовки, але кожен за себе. Тому в таких ситуаціях найчастіше головні девіденти отримає зайчик Вовочка Зе!
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подобається? У жлоб'ячих "кварталах" чи у гламурних передачках раш-тв?
Що ж, як кажуть "мокшанину и коза невеста".
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Ради Бога перенесите встречу с Парижа на периферию. Жалко Парижа. Потомки нам не простят разрушенного Парижа .
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Не треба брехати на Вову Зе! Нотр Дам всього лише прикрий збіг. Вова- хороший! Повинні ж хоч від нього українці дочекатися кращого!
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Брехати на Вову?🐸 Собака лаяла на дядю фраера😊
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Дурнику, не ганьбися своїм транслятором. посидь у спамі,триколорна тролятино. Нізачот.
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Вероятно, обсуждали, какой галстук надеть Владимиру Александровичу на встречу.....
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І це добра справа! Треба перш за все своїм зовнішнім виглядом вбити цих франко-російсько-німецьких вовків! Сподіваюся, це не всі козирі в командному Зе!
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Твоє місце - біля параші. І у спамі. Все, ти обісрався по повній програмі, ворожа козлятино.
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Треба вбити вовків зовнішнім виглядом.😊
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У "макрона" нетерплячка. Хоче нарешті закінчити з Україною та відкрито співпрацювати з кацапами.
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Цензор перетворився на клоаку кацапських серунів ротом
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Нелох с нормандского формата приедет и скажет, что за меня опять все решили.....😬
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