 Зеленский подписал закон о разделении ГТС от Нафтогаза, - Ковалив

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

Она отметила: "Президент подписал Закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг).

Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством.

Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета".

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