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 Экономика, Общество
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Все про:Нафтогаз (2779) Ковалив Юлия (10) анбандлинг (6)

 Зеленский подписал закон о разделении ГТС от Нафтогаза, - Ковалив

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

Она отметила: "Президент подписал Закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг).

Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством.

Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимый оператор ГТС должен быть создан до конца года, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3160016
 
 
 Топ комментарии
 
у бабы Йули будет инхфарт макарда.. от такой рубец!
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главное, чтобы то о чём предостерегает Юля не сбылось, а то инфаркт с рубцами случится у кого-то другого, возможно даже и у тебя.
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Нужно было трубу немцам в концессию отдать.Они бы защищали трубу и не было бы северного потока 2 ,Украина была бы хабом
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Про перемогу Нафтогазу над Газпромом в Стокгольмському суді...
- В українську казну не поступило ще жодної копійки, а кошти за це (премія) вже давно виплачені - і переслана мамі в Америку!!! Чому ж і досі не порушена кримінальна справа?
-Якщо Україна відділить ГТС від Нафтогазу до 01.01' 2020 року, то Нафтогаз ВТРАТИТЬ ПРАВО ВИМОГИ і не зможе вимагати в суді компенсацій від Газпрому за відмову від продовження з НАФТОГАЗОМ договору на транзит газу через Україну, а відділена труба ЩЕ не матиме права на вимогу "продовження транзиту", бо з нею Газпром договору на транзит ЩЕ й не мав! ( це пастка від Меркель-Путіна). ТА й вимога Європи про відділеня української ГТС від Нафтогазу - НЕПРАВОМІРНА, бо Україна НЕ продає нею свій газ в Європу і не торгує з нею газом. - А 3-я енергетична директива ЄС вимагає, щоб роздільними були труба і ПРОДАВЕЦЬ газу!. Але саме цю директиву Меркель нейтралізувала недавнім голосуванням в Будестазі стосовно "Півгічного потоку-2"...
-АЛЕ... але якщо Газпром (після 01.01.2020р) наповнюватиме газом ГТС України для перекачки в Європу без договору на транзит, то Україна вправі заарештувати цей газ (Як контрабандний) і спрямувати весь цей газ у свої підземні сховища ...
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у бабы Йули будет инхфарт макарда.. от такой рубец!
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главное, чтобы то о чём предостерегает Юля не сбылось, а то инфаркт с рубцами случится у кого-то другого, возможно даже и у тебя.
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Це треба було вже давно зробити. Заодно дати Кобалеву і Вітренко по манде мішалкою.
ГТС- вигідна справа і треба докласти всіх зусиль, щоб вона функціонувала і приносила дохід у бюджет.
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Допускаю, що інакше Путен не згодний зустрічатися
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Згоден, що Путен також зацікавлений користуватися української ГТС навіть в довгостроковій перспективі.
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Нужно было трубу немцам в концессию отдать.Они бы защищали трубу и не было бы северного потока 2 ,Украина была бы хабом
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Де ти раніше був стільки днів і років? (Я на рахунок цієї ідеї.) Можливо, ці виродки дуже добре на трубе- надбанні народу, не погано наживалися.
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Господи, если бы ты знал, как же я скучаю по анбандлингу....
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