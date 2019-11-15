 Зеленский подписал закон о разделении ГТС от Нафтогаза, - Ковалив

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.
Она отметила: "Президент подписал Закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг).
Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством.
Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета".
- В українську казну не поступило ще жодної копійки, а кошти за це (премія) вже давно виплачені - і переслана мамі в Америку!!! Чому ж і досі не порушена кримінальна справа?
-Якщо Україна відділить ГТС від Нафтогазу до 01.01' 2020 року, то Нафтогаз ВТРАТИТЬ ПРАВО ВИМОГИ і не зможе вимагати в суді компенсацій від Газпрому за відмову від продовження з НАФТОГАЗОМ договору на транзит газу через Україну, а відділена труба ЩЕ не матиме права на вимогу "продовження транзиту", бо з нею Газпром договору на транзит ЩЕ й не мав! ( це пастка від Меркель-Путіна). ТА й вимога Європи про відділеня української ГТС від Нафтогазу - НЕПРАВОМІРНА, бо Україна НЕ продає нею свій газ в Європу і не торгує з нею газом. - А 3-я енергетична директива ЄС вимагає, щоб роздільними були труба і ПРОДАВЕЦЬ газу!. Але саме цю директиву Меркель нейтралізувала недавнім голосуванням в Будестазі стосовно "Півгічного потоку-2"...
-АЛЕ... але якщо Газпром (після 01.01.2020р) наповнюватиме газом ГТС України для перекачки в Європу без договору на транзит, то Україна вправі заарештувати цей газ (Як контрабандний) і спрямувати весь цей газ у свої підземні сховища ...
https://prm.ua/u-naftogazi-vidreaguvali-na-***********-zelenskim-zakonu-shhodo-gts/
ГТС- вигідна справа і треба докласти всіх зусиль, щоб вона функціонувала і приносила дохід у бюджет.