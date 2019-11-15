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 Берлин считает новые обвинения в адрес РФ в деле Боинга МН17 "весьма тяжкими", - МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на новые данные следствия по катастрофе Боинга рейса МН17.

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Берлин считает новые обвинения в адрес России "весьма тяжкими", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  DW.

Представитель немецкого ведомства также призвала РФ активно содействовать расследованию авиакатастрофы. И напомнила, что Германия, как и ранее, поддерживает работу Объединенной следственной группы.

"Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности, и, разумеется, России следует конструктивно сотрудничать в расследовании этого преступления", - заявила она.

Также читайте: В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призывает все страны к сотрудничеству со следствием, - Косьянчич

Ранее сообщалось, что в четверг, 14 ноября, Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов "ДНР", а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.

"Члены руководства ДНР и их контактные лица в Российской Федерации созванивались почти ежедневно. Они общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности", - сказано в сообщении, обнародованном на сайте полиции Нидерландов.

Свои выводы следствие основывает на ряде телефонных разговоров, которые также обнародованы на сайте.

В частности, в этих разговорах упоминается роль командующего Южным военным округом Российской Федерации, генерала Сердюкова в поставке, равно как и упоминается российский министр обороны Шойгу, который, "как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии".

Следствие утверждает, что "признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и главарями "ДНР" поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК "БУК", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17, и который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде подразделений российских вооруженных сил в Курске (РФ)".

Источник: https://censor.net.ua/n3160015
 
 
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А Берлин считает, что Северный поток 2 - это хорошо, а Боинг - весьма тяжко, а Путин весьма хорошо, а война в Украине - весьма тяжко.)
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добре ...бюргери "соплі" витерли і далі "тянуть" ...а що могли зупинити ?
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"Представитель немецкого ведомства также призвала РФ активно содействовать расследованию авиакатастрофы."
Призывать преступника содействовать расследованию его преступления... что-то у меня не складывается...
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Такое впечатление, что эти, толерасты из Европы, так долго расследуют эту трагедию, чтобы сдох последний подозреваемый, по данному делу и оно заглохло само-собой.
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А Качинский с правительством? Путин европейцам втюхивает газ,а бабки за этот газ использует для подкупа честных европейцев.
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Ні, все ж таки західники іпанутi реально ... ну не втикаються взагалі хто такий ***** і хто такі кацапи ...
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Какими же нужно быть баранами, что бы пять лет думать, что буховые шахтеры покупают в военторге системы противвоздушной обороны, что бы потм удивляться ,то это не так.
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Думають шо зима в этом году , будет теплее чем обычно . .
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С одной стороны типа надо радоватся, а с другой стороны то же мне секрет открыли "РАШКА СПОНСИРУЕТ ЛДНР!" по моему это никакая ни тайна, или кто то думал что бук ополченцы в кустах нашли и не просто нашли а еще и научились с него стрелять за 3 дня!!
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Берлин считает новые обвинения в адрес РФ в деле Боинга МН17 "весьма тяжкими", и выражает озабоченность .. ! Пардон - глубокую озабоченность .- МИД Германии Берлин считает новые обвинения в адрес РФ в деле Боинга МН17 "весьма тяжкими", - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5276 .
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Если шахтеры и трактористы за неделю осваивают ЗРК, ПЗРК, аппаратуру РЭБ, то чем тогда занимаются военные училища по 5 лет?
Может, разогнать их всех и заменить курсами ДОСААФ?
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камрады, вы на словах обвиняете а за северный поток топите? хитрые вы немчура как евреи! как только бабками запахло так все принципы можно спускать в унитаз! шо нам в Украине от того что вы там считаете?
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Очуметь!!!!!!!

Причем тут РФ???
Это ФсЁ штурмовики Гондураса! Берлин считает новые обвинения в адрес РФ в деле Боинга МН17 "весьма тяжкими", - МИД Германии - Цензор.НЕТ 2964 Я лично Видел.
Или как сказал один не очень Умный : ДИБИЛЫ б...Дь.
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