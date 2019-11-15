 Бывший гендиректор "Майкрософт Украина" Васильева стала заместителем Абромавичуса в "Укроборонпроме"

Ее главной задаче станет создание инновационной экосистемы для отрасли военной промышленности на базе "Укроборонпрома", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

В числе основных направлений - цифровая трансформация предприятий-членов концерна, построение виртуализированного Совместного центра Компетенций с Научно-техническим советом с отраслевыми направлениями внутри, который должен усилить работу конструкторских бюро и предоставить возможность коммерциализировать инновации.

Помимо этого, в частности, планируется создание киберподразделения построения новых продуктов на основе данных или с их помощью.

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В сообщении пресс-службы госконцерна отмечается, что Васильева - кандидат экономических наук, магистр международного права, закончила аспирантуру по маркетингу британского CIM и получила EMBA, является выпускницей американского МIТ по программе цифровой трансформации.

"Надежда - евангелист цифровой трансформации и опытный топ-менеджер международных компаний, среди которых Microsoft, Kyivstar и т.д. Ключевая задача Надежды - приблизить будущее и ликвидировать разрыв в технологическом отставании Укроборонпрома", - написал в Facebook о новом назначении заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

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