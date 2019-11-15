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 Бывший гендиректор "Майкрософт Украина" Васильева стала заместителем Абромавичуса в "Укроборонпроме"

Надежда Васильева будет отвечать в концерне за инновации и цифровизацию.

Ее главной задаче станет создание инновационной экосистемы для отрасли военной промышленности на базе "Укроборонпрома", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

В числе основных направлений - цифровая трансформация предприятий-членов концерна, построение виртуализированного Совместного центра Компетенций с Научно-техническим советом с отраслевыми направлениями внутри, который должен усилить работу конструкторских бюро и предоставить возможность коммерциализировать инновации.

Помимо этого, в частности, планируется создание киберподразделения построения новых продуктов на основе данных или с их помощью.

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В сообщении пресс-службы госконцерна отмечается, что Васильева - кандидат экономических наук, магистр международного права, закончила аспирантуру по маркетингу британского CIM и получила EMBA, является выпускницей американского МIТ по программе цифровой трансформации.

"Надежда - евангелист цифровой трансформации и опытный топ-менеджер международных компаний, среди которых Microsoft, Kyivstar и т.д. Ключевая задача Надежды - приблизить будущее и ликвидировать разрыв в технологическом отставании Укроборонпрома", - написал в Facebook о новом назначении заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

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Бывший гендиректор Майкрософт Украина Васильева стала заместителем Абромавичуса в Укроборонпроме 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160014
 
 
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добре хоч не прибиральниця з Кривого Рогу
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Похоже Укроборонпрому и всему ВПК пришел полный гаплык, началась медленная утилизация и распил заводов, и инспекция в каждом побывала.
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Там у них зараз Ноєв «Ковчег».
Всякі.
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Founder у Digital Transformation Institute of Ukraine

Раніше - на посаді GM of Black Sea HUB у Microsoft

Вивчала EMBA: Управление финансовыми активами у SBS Swiss Business School

Навчалася у Charted institute of Marketing (CIM)

Вивчала International laws у Institute of International Relations Kyiv National Taras Shevchenko University

Вивчала Экономика у Taras Shevchenko National University of Kyiv

Навчалася в Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Живе у Kyiv, Ukraine

Із Kyiv, Ukraine
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Університети, явно не трускавецькі. Бывший гендиректор "Майкрософт Украина" Васильева стала заместителем Абромавичуса в "Укроборонпроме" - Цензор.НЕТ 8831
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О ! Massachusetts Institute of Technology !
Крута Пані.
Респект.
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відтепер, всі снаряди і патрони будуть пронумеровані
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