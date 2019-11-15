 Прокуратура РФ проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Обращение в прокуратуру написал лидер партии Ильдар Резяпов. Он считает, что высказывания Собчак имеют признаки экстремизма. В ответе прокуратуры говорится, что материалы направлены в "Московский исследовательский центр" для психолого-лингвистического исследования. Его результаты ожидаются не раньше второго квартала 2020 года.

"Таким образом в настоящее время не представляется возможным дать оценку соответствующим высказываниям на предмет наличия или отсутствия в них признаков экстремизма. При указанных обстоятельствах оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется", — говорится в ответе прокуратуры РФ.

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Собчак дала интервью 6 сентября. В нем она говорит, что Россия оккупировала Крым с нарушением международного законодательства.