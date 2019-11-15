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 Прокуратура РФ проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине

Партия ветеранов России отправила в московскую прокуратуру запрос на психолого-лингвистическое исследование интервью Ксении Собчак в эфире украинской радиостанции "Новое время". В нем она заявила, что Крым должен быть возвращен Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Обращение в прокуратуру написал лидер партии Ильдар Резяпов. Он считает, что высказывания Собчак имеют признаки экстремизма. В ответе прокуратуры говорится, что материалы направлены в "Московский исследовательский центр" для психолого-лингвистического исследования. Его результаты ожидаются не раньше второго квартала 2020 года.

"Таким образом в настоящее время не представляется возможным дать оценку соответствующим высказываниям на предмет наличия или отсутствия в них признаков экстремизма. При указанных обстоятельствах оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется", — говорится в ответе прокуратуры РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собчак приехала в Киев с частным визитом. Оснований не пропускать ее не было, - Слободян

Собчак дала интервью 6 сентября. В нем она говорит, что Россия оккупировала Крым с нарушением международного законодательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3160013
 
 
 Топ комментарии
 
Ветераны ? Чечня , Грузия , Донбасс , Сирия...?
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ветеранов чего поноса мозга или ФСБ или оленеводов..... КРЫМ ЭТО УКРАИНА..федерасты кацапы...
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ветеранов чего поноса мозга или ФСБ или оленеводов..... КРЫМ ЭТО УКРАИНА..федерасты кацапы...
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Ветераны ? Чечня , Грузия , Донбасс , Сирия...?
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Теперешние расейские "историки" найдут, Соколовы всякие...
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Скорее, Битвы на Калке. Там мокша вместе с ордынцами воевала. Против Киева.
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Ох... Та ещё "консерва". Но факт остаётся фактом. Крым - Украина. Ржавое железа пуйла должно быть выведено оттуда, как из Афганистана выходили в 1988-м.
Следом же могут отправиться все мокшанцы. Чем больше, тем лучше.
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***... ну от шо ми тепер будем робити...Ну я от власне,не розумію-а навіщо нам це все кацапське лайно знати Прокуратура РФ проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине - Цензор.НЕТ 696 З ксюши такийже апазіціанєр- як з гімна куля...
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Правильно писать так:
"Прокуратура" "РФ" "проверит" ...
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"должно"? Вы любитель стратегических компьютерных игр. Уровень - школьник на диване.
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Хорошим кацапам(кацапкам) - хорошие гробы...
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Прокуратура РФ проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине Источник: https://censor.net.ua/n3160013
Чувствую что скоро будем читать и такое - прокуратура Украины проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине Прокуратура РФ проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине - Цензор.НЕТ 8492 ..
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та шо там проверьять ???15 лет расстрела и хей !)
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Собчак в смелости не откажешь. Ведь знает, чем это чревато в **********.
Это не Япония, где украинец из Николаева показывает бомжей и трущобы, зная, что ничего ему за это не будет.
https://www.youtube.com/channel/UCPwyUq4c_9CAr4W8Ruy5Giw
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