 Прокуратура РФ проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.
Обращение в прокуратуру написал лидер партии Ильдар Резяпов. Он считает, что высказывания Собчак имеют признаки экстремизма. В ответе прокуратуры говорится, что материалы направлены в "Московский исследовательский центр" для психолого-лингвистического исследования. Его результаты ожидаются не раньше второго квартала 2020 года.
"Таким образом в настоящее время не представляется возможным дать оценку соответствующим высказываниям на предмет наличия или отсутствия в них признаков экстремизма. При указанных обстоятельствах оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется", — говорится в ответе прокуратуры РФ.
Собчак дала интервью 6 сентября. В нем она говорит, что Россия оккупировала Крым с нарушением международного законодательства.
Следом же могут отправиться все мокшанцы. Чем больше, тем лучше.
"Прокуратура" "РФ" "проверит" ...
Чувствую что скоро будем читать и такое - прокуратура Украины проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине ..
Это не Япония, где украинец из Николаева показывает бомжей и трущобы, зная, что ничего ему за это не будет.
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