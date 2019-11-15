EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  243  12
Все про:взрыв (4393) Загороднюк (79) Балаклея (144)

 Генштаб ВСУ проводит служебное расследование из-за взрывов в Балаклее, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поручил Генштабу Вооруженных сил Украины провести служебное расследование в связи со взрывами во время утилизации боеприпасов в Балаклее Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он напомнил, что в результате взрывов двое военнослужащих погибли, четверо были ранены.

"Со своей стороны хочу выразить искренние соболезнования членам семей, родственникам и друзьям погибших. Вместе с вами я тяжело переживаю эти потери. Генеральный штаб ВСУ уже проводит оперативное служебное расследование трагедии. Буду информировать вас о его результатах", – написал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Балаклее прогремело более 10 взрывов в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации, - Бутусов. ВИДЕО

Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы на военном арсенале с боеприпасами слышны в Балаклее. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3160012
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеля с Пукиным законтачил и сразу склады начали взрываться.
 показать весь комментарий
 
 
Да Вы шо , пузяками гранату накроете , уроды !
 показать весь комментарий
 
На выбор:
- солдат-окурок
- дрг
- молния
- беспилотник
И т.д.
 показать весь комментарий
 
Брешуть, блаЗЄнські. Брешуть, коломИйські пахолки.
Хуцпа від Хомчака
 показать весь комментарий
 
Порошенко, когда ты успокоишься. Скорее бы выбрали зе, он порядок наведет.
 показать весь комментарий
 
За знищення 5 арсеналів повинні бути голови на палях.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх