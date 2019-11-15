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 Политика Украины
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Все про:ВР (24008) регламент (183) Арахамия (149)

 В Раде должны быть отдельные дни для голосования, дискуссий и работы в комитетах, - Арахамия

На следующей неделе в Раду будет подан пакет законопроектов об изменениях в Регламент парламента. Примут его, вероятно, до нового года.

Об этом журналистам заявил в кулуарах парламента председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас наработан пакет (законопроектов о внесении изменений в Регламент ВР. - Ред.), его надо только зарегистрировать, передать в комитет ... То есть, на следующей неделе это возможно сделать. Думаю, к новому году мы должны их принять", - сказал Арахамия.

Политик уточнил, что среди предлагаемых изменений есть предложение выделить определенные дни недели для голосований, а другие - для выступлений народных депутатов и их работы в комитетах.

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"Основные изменения коснутся того, что с целью защиты чувств журналистов, а также сохранения их внимания, надо сделать дни голосования и дни этих ... "разговоров" по мотивам, в "Разном"... То есть, приходите в четверг - и смотрите, сколько всего мы напринимали. Хотите услышать, что об этом хотят рассказать другие депутаты, - приходите в другие дни. А большую часть времени надо тратить на работу в комитетах - это и есть настоящая работа народного депутата. Но "дни комитетов" - это не только работа в комитетах, заседания комитетов - это уже резолюция этих наработок. Перед этим депутаты также должны встречаться с экспертами, представителями индустрии, изучать проблематику", - пояснил парламентарий.

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В то же время он заверил, что посещение депутатами комитетов будет контролироваться жестко - с помощью персональных карточек парламентариев.

А также, что доступ в кулуары второго этажа Верховной Рады и на балкон парламента ограничивать для аккредитованных представителей СМИ не будут.

Источник: https://censor.net.ua/n3160011
 
 
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"эти дни" Рады... все рады этим дням... есть дни - нет залета... радость от "этих дней"...
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Арахамло, ты вспомнило про отдельные дни, а про ваш турборежим не впомнило? Какого хрена проголосовали недолугий закон о рынке земли? Вы его из какой ж-опы вытащили? Вы его скопировали у нищебродов?!!! Вы чего законы пишете ,копируя их у беднейших стран? Для народа? Для Коломойского вы закон написали? Или для Путина? Или для Трампа? Почему не берете пример с богатых государств по рынку земли? Пишу предупреждение мировых банков - с 2020 года наступает десятилетие драматичных экономических и социальных потрясений. Кризис на трех континентах.Экстремальные погодные условия и болезни разрушают мировую сельскохозяйственную отрасль. В этом году катастрофический неурожай в Америке, Европа теряет 1000 ферм в день.В Азии из-за болезней убиваются миллионы свиней. Грядет голод. И вы, рептилоидное кодло, в такой тяжелый период в жизни всего мира, в период военной агрессии в Украине решили продать украинскую землю иностранному капиталлу по смешной цене, а украинцев решили выморить голодом в своей стране? Вы что, ублюдки, думаете вам это так пройдет? !!!
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Его лицо - ситуация в Украине . Извините , вырвалось .
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