 В Раде должны быть отдельные дни для голосования, дискуссий и работы в комитетах, - Арахамия

Об этом журналистам заявил в кулуарах парламента председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас наработан пакет (законопроектов о внесении изменений в Регламент ВР. - Ред.), его надо только зарегистрировать, передать в комитет ... То есть, на следующей неделе это возможно сделать. Думаю, к новому году мы должны их принять", - сказал Арахамия.

Политик уточнил, что среди предлагаемых изменений есть предложение выделить определенные дни недели для голосований, а другие - для выступлений народных депутатов и их работы в комитетах.

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"Основные изменения коснутся того, что с целью защиты чувств журналистов, а также сохранения их внимания, надо сделать дни голосования и дни этих ... "разговоров" по мотивам, в "Разном"... То есть, приходите в четверг - и смотрите, сколько всего мы напринимали. Хотите услышать, что об этом хотят рассказать другие депутаты, - приходите в другие дни. А большую часть времени надо тратить на работу в комитетах - это и есть настоящая работа народного депутата. Но "дни комитетов" - это не только работа в комитетах, заседания комитетов - это уже резолюция этих наработок. Перед этим депутаты также должны встречаться с экспертами, представителями индустрии, изучать проблематику", - пояснил парламентарий.

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В то же время он заверил, что посещение депутатами комитетов будет контролироваться жестко - с помощью персональных карточек парламентариев.

А также, что доступ в кулуары второго этажа Верховной Рады и на балкон парламента ограничивать для аккредитованных представителей СМИ не будут.