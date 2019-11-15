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 Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ. ФОТО

В Ривненской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки, которая занималась незаконной добычей и оптовой реализацией "солнечного" камня. Участники группы подпольно добывали янтарь-сырец в одном из северных районов региона для продажи за границу. Подготовленную к сбыту продукцию, в частности обработанные камни больших фракций, дельцы хранили в подсобных помещениях собственных домов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ. 

В сообщении отмечается: "Во время проведения 12 обысков по адресам проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили партию янтаря почти шесть миллионов гривен, а также оборудования для нелегального промысла. Проверяется причастность местного полицейского в содействии к противоправной добыче.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Операция проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины".

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Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ 01
Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ 02
Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ 03
Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/n3160009
 
 
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Чужу групировку блокували - свою поставили
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О чкем Вы бухтите . Шаломейзеры Лярд доход Авакова в день .
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Це все брехня. Цього просто не може бути після того, як пріЗєдєнт Моніка у вересні особисто насварила пальчиком і звільнила з займаної посади хрещеного батька бурштинової мафії лісника Андрюшу 😃
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То все брехня. Зе наказав не добувати і ніхто не добуває. Кордон теж під надійним замком. Зе і там лад навів, всі працюють та не крадуть більше.
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