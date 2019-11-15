 С начала суток 15 ноября враг 7 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводве отмечается: "5 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды неподалеку Майорска - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Луганского - с станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по позициям Объединенных сил:

у Водяного и Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня завершены работы по монтажу лестницы в районе 9 опоры с правой стороны от моста. Кроме того, продолжается покраска металлоконструкции моста.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу фортификационных сооружений. Сегодня был полностью разобран 1 блиндаж и начаты работы на следующем.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 3,1 гектара территории и изъято 18 ВНП. Общие цифры, с начала работ, составляют 5,37 гектара и 37 ВНП соответственно".