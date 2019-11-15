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 Происшествия
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Все про:обстрел (8423) Донбасс (19924)

 С начала суток 15 ноября враг 7 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводве отмечается: "5 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды неподалеку Майорска - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Луганского - с станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по позициям Объединенных сил:
у Водяного и Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня завершены работы по монтажу лестницы в районе 9 опоры с правой стороны от моста. Кроме того, продолжается покраска металлоконструкции моста.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу фортификационных сооружений. Сегодня был полностью разобран 1 блиндаж и начаты работы на следующем.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 3,1 гектара территории и изъято 18 ВНП. Общие цифры, с начала работ, составляют 5,37 гектара и 37 ВНП соответственно".

Источник: https://censor.net.ua/n3160003
 
 
 Топ комментарии
 
Потерь нет - в принципе хорошо......, НО почему-то нет веры «отчетам» штаба ООС........
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Зебил, видишь, как хуйло стремится к встрече с тобой? Каждый день его глисты на Донбассе делают "шаги к миру".
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каждый день русня нарушает перемирие, убивает и калечит наших ребят, а клоун им верит, и отводит войска. вова, ты мразь.
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Потерь нет - в принципе хорошо......, НО почему-то нет веры «отчетам» штаба ООС........
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133133,
что за вопрос?!......
Враг - )(уйло, орки, кацапы и украинские гниды........
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Вот тут более надежные источники чтобы верить:
Более 350 военнослужащих ВСУ погибли и были ранены в Донбассе из-за бракованных бронежилетов, еще семеро покончили жизнь самоубийством в зоне «ООС» за неделю - Эдуард Басурин
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Rozhenko,
Если для Вас Басурин - «надежный источник», то это Ваше личное дело......., факт - во время «зе-перемирия» «отчеты» штаба/пресс-центра ООС не всегда правдивы.......
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А чем эти факты подтверждены? Постами порохоботов в фейсбуке?
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Rozhenko,
Та да все кто против «политики» преЗедента - «»порохоботы».......у Вас явная фобия.......
Прошу больше мне не писать........
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"Я говорю по-человечески и имею на это законодательные права, я вам не угрожаю ничем, я говорю по-человечески: пацаны, уберите оружие".
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Один народ , *** .Суки коззломордые .
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Отут про «одиннарот».
В субботу, 23:00, тк «Прямий»:

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https://www.youtube.com/watch?v=jgu93OY6YRg

Нужны ли протесты против кремлевско - олигархической власти
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лоботомия вам нужна с последующей нерашифизацией
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Зебил, видишь, как ***** стремится к встрече с тобой? Каждый день его глисты на Донбассе делают "шаги к миру".
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каждый день русня нарушает перемирие, убивает и калечит наших ребят, а клоун им верит, и отводит войска. вова, ты мразь.
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Все по зебільному - Доки рашистська погань гатить з усіх стволів по наших воїнах, зебіли дофарбовують перила на мосту і встановлюють нові лавочки взамін вкрадених в Станиці Луганській
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