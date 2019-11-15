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 Происшествия
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Все про:взрыв (4393) Харьковщина (1414) Балаклея (144) ГБР (701)

 ГБР начало расследование взрывов на военном складе в Балаклее по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе"

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, начали досудебное расследование по факту взрывов на территории военного склада Министерства обороны в Балаклее Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, 15 ноября на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирования, возгорании и три взрыва.

В результате чрезвычайного происшествия, четверо военных получили травмы различной степени тяжести, а двое саперов получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Балаклее прогремело более 10 взрывов в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации, - Бутусов. ВИДЕО

Квалификация события -  небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Также читайте: Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ

Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о двух погибших военных в результате взрывов.

Источник: https://censor.net.ua/n3160002
 
 
 Топ комментарии
 
За Порошенка чомусь він персонально звинувачувався в таких нещастях.
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то имущество ВСУ горит, то моника зе!лох охрану складов не способен организовать..
бездарность "узеленских" - во ВСЁМ. кроме грабежа Украины...
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Небрежное отношение при 2 погибших и 4 раненых? Тут как минимум преступная халатность приведшая к гибели людей.
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Трубе вроде пинка под зад дали. У портнова пукан горит.
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то имущество ВСУ горит, то моника зе!лох охрану складов не способен организовать..
бездарность "узеленских" - во ВСЁМ. кроме грабежа Украины...
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Ід**тику, при чому ТУТ охорона складів? ДБР почало розслідування вибухів на військовому складі в Балаклії за статтею "недбале ставлення військової посадової особи до служби" - Цензор.НЕТ 9167 Тобі лікуватися давно пора...
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Небрежное отношение при 2 погибших и 4 раненых? Тут как минимум преступная халатность приведшая к гибели людей.
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Вот увидите, обвинят сторожа в курении рядом со складом.
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А Порошенко їм приніс цигарки.
Всьо сходіцца.
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За Порошенка чомусь він персонально звинувачувався в таких нещастях.
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Опять во всех бедах прапорщик виноват ?
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Да, виноват прапорщик гру рф. А раньше Порошенко лично склады взрывал! А у зели алиби есть? ГБР начало расследование взрывов на военном складе в Балаклее по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе" - Цензор.НЕТ 2326
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Задовбали мля з ціми пожежами... ну не можуть бути невинними охоронці. ..
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Так то порох с аваком. Нет, лучше Гонтарєва мстит. Зєбікі, фас...
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Завтра зранку чекаємо на говнокомадующєго Вофку Сцикуна в слідчого з особистим поясненням. Цього разу уклоністу і дезертиру вже не відвертітися від справедливого покарання.
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Пожары на военных складах боеприпасов удивительным образом совпадают с выплатами ЗЕпутатам черных денег в конвертах.
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Я просто вмираю з соєвих олігофренів, иліта навіть статтю до кінця дочитати не взмозі ДБР почало розслідування вибухів на військовому складі в Балаклії за статтею "недбале ставлення військової посадової особи до служби" - Цензор.НЕТ 2586 Кончіти тупорилі)
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