 ГБР начало расследование взрывов на военном складе в Балаклее по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, 15 ноября на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирования, возгорании и три взрыва.
В результате чрезвычайного происшествия, четверо военных получили травмы различной степени тяжести, а двое саперов получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Квалификация события - небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.
Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.
Генеральный штаб ВСУ сообщил о двух погибших военных в результате взрывов.
бездарность "узеленских" - во ВСЁМ. кроме грабежа Украины...
Всьо сходіцца.