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 Общество
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 "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленскому в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка

Из-за процессуальных действия НАБУ по делу ликвидированного VAВ банка может остановиться один из крупнейших агрохолдингов страны.

Как передает Цензор.НЕТ, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" в открытом обращении к президенту просит остановить давление на предприятие и способствовать реструктуризации долгов его владельца.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", которая объединяет крупнейшие агропромышленные компании Украины, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому в связи с ситуацией, сложившейся вокруг группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, в ходе проведения досудебных расследований Национального антикоррупционного бюро по обвинению бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины и ликвидированного ВиЭйБи банка. "В связи с проведением данного расследования под угрозой остановки деятельности оказалась группа аграрных компаний, которая производит более 1% ВВП, платит в бюджет всех уровней около 3 миллиардов гривен налогов и выплачивает больше 3,5 млрд гривен заработной платы. Предприятия группы компаний "Укрлендфарминг" осуществляют свою деятельность в 600 населенных пунктах 22 областей Украины и обеспечивают 27 тыс. рабочих мест, большинство которых в сельской местности, - говорится в обращении. - "Укрлендфарминг" является ведущим экспортером аграрной продукции (только по яйцам этот показатель составляет около 60% от общего объема отечественного экспорта) и формирует положительный имидж Украины как мощного и надежного участника мирового продовольственного рынка. По мнению УКАБ, процессуальные действия, происходящие в деле ликвидированного "ВиЭйБи банка", не должны ставить под угрозу украинский экономический потенциал, связанный с такими крупными производителями, как группа компаний "Укрлендфарминг". Ведь это дает негативный сигнал не только для национальной экономики в целом, но и для иностранных инвесторов и компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Украины ", - заявляет ассоциация.

Если такая компания будет разрушена, говорится в обращении, то это очень негативно отразится на капитализации и других украинских аграрных компаний, сотрудничающих с "Укрлендфарминг" да и в целом повлияет на сектор. Необоснованное давление и влияние на работу компании может привести к негативным последствиям на весенней посевной, расчеты со сторонними поклажедателями на элеваторных мощностях компании и потерю работы для тысяч людей на селе. Ассоциация считает, что реструктуризация задолженности группы компаний "Укрлендфарминг" перед государством, как предлагает сам владелец компании, положительно повлияет не только на развитие предприятия, но и на агропромышленную отрасль в целом.

Источник: https://censor.net.ua/n3159996
 
 
 Топ комментарии
 
Оно и понятно....
Ещё ассоциация гомосексуалистов на очереди, потом ассоциация любителей куриной грудинки.... Вся передовая общественность короче говоря) "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленскому в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка - Цензор.НЕТ 167
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"По яйцам этот показатель превышает 60%" - вот именно по яйцам к сожалению ещё не били а следовало бы. "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленскому в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка - Цензор.НЕТ 9648
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этот клуб агробизнеса тоже мыролюбно реформистическая ассоциация? как ассоциация владельцев железнодорожных стрелок и сборщиков стеклотары вдоль железнодорожного полотна?
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Из далеких сел, из-за Оки,
Шли они, неведомые, трое -
По мирскому делу ходоки...
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Оно и понятно....
Ещё ассоциация гомосексуалистов на очереди, потом ассоциация любителей куриной грудинки.... Вся передовая общественность короче говоря) "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленскому в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка - Цензор.НЕТ 167
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этот клуб агробизнеса тоже мыролюбно реформистическая ассоциация? как ассоциация владельцев железнодорожных стрелок и сборщиков стеклотары вдоль железнодорожного полотна?
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"По яйцам этот показатель превышает 60%" - вот именно по яйцам к сожалению ещё не били а следовало бы. "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленскому в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка - Цензор.НЕТ 9648
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Бахматюк пойдет и повесится. Вот радости-то будет - это не день, а какой-то праздник. "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленскому в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка - Цензор.НЕТ 3946
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нет. он сам член бандформирования винницкий вальцманат.
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Это тот, который в контрах с криворожским зельцманатом?...
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не знаю. я в криворожскую синагогу не хожу.
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Скаали, что если придушат Бахматюка, весна не наступит и всей стране бесповоротный пи"дец.
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башматюка трогать низя ато свиновальц мыролюбно нападет?
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Все по чесному...
пєтя дав... Зеленський забрав...
Це називається закон бумеранга...
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