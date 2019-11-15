 Встреча нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже, - Офис Президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря", - говорится в сообщении.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы "формулу Штайнмайера" нам продали как полноценный план урегулирования. РФ также сделает все, чтобы размыть понятие стандартов ОБСЕ по выборам - доказывать, что среди них есть и принципиально важные, "не так уж важны" и другие", - пишет Климкин.Источник: https://censor.net.ua/n3148461
Молодец...
фуйло ще не погодилось.
або погодилось, бо ЗЕ багато пообіцяв.
Чи чергова брехня вiд "нових лiц"?
https://www.youtube.com/watch?v=nyVHU7WdkQk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0g5F4r6IHxYyxW4gO1fCurEThW2kb-gWZ6k_pwaMZxaUFZ6Xc9VCjVkmE