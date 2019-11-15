 Встреча нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже, - Офис Президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря", - говорится в сообщении.

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