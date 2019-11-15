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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3654) нормандская четверка (767) Макрон (341) Офис Президента (164)

 Встреча нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже, - Офис Президента

В Офисе Президента Украины подтвердили информацию о проведении 9 декабря в Париже встречи президентов Украины, Франции,России и канцлера ФРГ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если нормандский саммит не состоится, то всем будет понятно, что это произошло по вине российской стороны, - посол Франции Понсен

Встреча нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже, - Офис Президента 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159994
 
 
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Молодец Зеленский. Дожал *****.
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Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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Що, пам'ть- йьок? Ти мені вже сьогодні постив, тільки у тебе тут шматок тексту загубився "Ключевым является то, что выборы должны состояться по стандартам ОБСЕ. Но для этого нужно вначале решить вопросы безопасности и роли украинских ЦИК, партий, медиа, участие в выборах переселенцев.
"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы "формулу Штайнмайера" нам продали как полноценный план урегулирования. РФ также сделает все, чтобы размыть понятие стандартов ОБСЕ по выборам - доказывать, что среди них есть и принципиально важные, "не так уж важны" и другие", - пишет Климкин.Источник: https://censor.net.ua/n3148461
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Опять ты,подписать не значит воплощать
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Тебе напомнить в каком году принят закон об особом статусе?
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Тобі нагадати коли закінчується дія особливого статусу 31.12.2019
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Выполнил все, что ***** приказал... Это правда называеться не совсем дожал...
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все что Петя обещал и как всегда не сделал.
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Тобто це я розмовляю із Зе? Ти хворий?
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.Увлекается фантастикой .. Грит - зюзя когось там дожав !! .
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Это ж надо , какие у тебя глюки Зустріч нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6074 .. Шо вы там курите такое , зебобики .?
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Если начнет регулярно делать упражнения Кегеля, то сможет дожать.
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Очередная победа нашего величайшего лидера современного мира.
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можливо.
фуйло ще не погодилось.
або погодилось, бо ЗЕ багато пообіцяв.
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день общенационального позора.. имя Зеленского будет проклято в веках!.. его род вымрет от болезней и скверны!
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Да уж до позора Порося с подписанием Минска который теперь приходится выполнять Зеле еще далеко.
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Степа!.. я знаю, что тебя часто посылают нахер.. пожалуйста, сходи ещё раз..
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Изгнание Януковича из Украины началось именно после того как он провел знаменитую встречу с путиным, где взял кредит 15 лярдов зелени и пообещал отказаться от европейского курса. Так что пусть Зеленский едит Зустріч нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 850
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Брехня, вот ниже рыг Леха Гончаренко пишет что встреча будет очень не скоро.))
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Уявіть як будуть лідери розмовляти із Зе!
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А х@йло про це знає?
Чи чергова брехня вiд "нових лiц"?
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Та идите вы Зустріч нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1461 cо своей нормандской четвёркой . Где дубинский , пусть готовится пустить туда газ ?! Зустріч нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3943 .
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Дата показательной порки и унижения дебильного паяца назначена.
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Як би це не виявилось черговою брехнею Кантори Президента.
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нафіг вона нікому не потрібна - особливо Україні
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чому це? навпаки це буде скоріше всього кінець Моніки Зеленські і нарешті поставить для зебілів всі крапки над і.
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Пошли разучивать пьесу « Мин нет» 🤪🤪🤪
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виходь і решту ПЕСиків захопи.. Гілочок на вас усіх вистачить, скільки там вас залишилось Зустріч нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1212
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Мене цікавить, яку інформаційну бімбу хоче там озвучити цей шкєт.
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"Встреча нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже, - Офис Президента"- в самом выгодном положении будет кремлёвский мясник, лицо ему не надо сохранять, маска снята, и на её месте все видят наглое, гэбушное рыло, получайте удовольствие, лицезрейте, это ваше произведение, господа демократы.
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