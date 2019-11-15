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 Общество
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Все про:ВАСУ (260) взятка (4779) САП (1188) Офис Президента (164) Лесничая (1)

 Антикоррупционный суд арестовал вторую фигурантку дела о взятке в ОП Лесничую

Виктория Лесничая отправилась под арест сроком на 2 месяца.

Решение об аресте принял Высший антикоррупционный суд, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Виктория Лесничая была заместителем министра культуры Михаила Кулыняка с сентября 2010 года по октябрь 2011-го. В январе 2012-го Кулыняк назначил ее гендиректором заповедника "Киево-Печерская Лавра". В августе 2012-го Лесничую обвинили в необоснованных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем. Она опровергла все обвинения в свой адрес. 10 августа Минкульт уволил ее с должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Читайте на Цензор.НЕТ: Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ

Напоминаем, 12 ноября в результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство взятки в размере 300 тыс. долл. у физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Позднее при получении части упомянутой взятки в размере 150 тыс. долларов задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светлану Кондзелю.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ провело обыск в ОП по факту получения взятки в $150 тыс. директором департамента Кондзелей

Источник: https://censor.net.ua/n3159991
 
   
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Эту тоже бОрига в ОПу богдану подкинул?
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Что творят?! При Порошенко такого не было!
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Дівчата- рішали таки попалились😂. А гроші були так близько...
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Вы знаете , это хорошо . Но когда бандит 90 х откупается 100 сокрых , это жопа .
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