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Все про:Зеленский (3654) мисс (68) США (15764) Трамп (2630)

 "Украина всегда была хорошо представлена" на конкурсе "Мисс Вселенная", - Трамп

Президент США Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленским в апреле хвалил то, как Украина была представлена на конкурсе красоты.

Эти слова содержатся в пересказе первой телефонной беседы Зеленского и Трампа, опубликованном сегодня Белым Домом, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я проводил конкурс "Мисс Вселенная", всегда были отличные люди (от Украины. – Ред.). Украина всегда была хорошо представлена", - сказал Трамп Зеленскому.

"Когда вы там обустроитесь, я хотел бы пригласить вас в Белый дом. Нам надо многое обсудить, мы вас во всем поддержим", - добавил он.

Дональд Трамп был владельцем конкурса "Мисс Вселенная" с 1996 по 2015 год.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп - Зеленскому: у меня много друзей в Украине, которые были уверены в вашей победе

15 ноября Белый Дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского. Беседа состоялась 21 апреля, после победы Зеленского на выборах президента.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп: Мне не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах

Источник: https://censor.net.ua/n3159988
 
 
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Намек чтобы ЗЕ выступила? Ну на это можно и отпустить..
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вот же ж старый любитель золотого дождя, Не обойдет тему
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Короче, Трамп сказал, шо у нас с бл*дями все Ок, особенно в парламенте.... "Украина всегда была хорошо представлена" на конкурсе "Мисс Вселенная", - Трамп - Цензор.НЕТ 1008
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все же что вам нужно знать о дебильном Трампе
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Ахахаха))) представляю о чем эти два пердуна-клоуна с пуйлом говорят...
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Украинки красивые, тут я Трампа поддержу.
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Почему-то вспомнилось, как преЗедент летом в Париже «разглагольствовал» об украинских женщинах как о «бренде»........🙁
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"Когда вы там обустроитесь, я хотел бы пригласить вас в Белый дом. Нам надо многое обсудить, мы вас во всем поддержим", - добавил он.

Сказал, что разговаривалили только о бабах.. Приглашал Монику в гости и обещал за всё подержать..
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