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 Экономика, Авто
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 На Житомирщине ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввозились автомобили из стран ЕС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области прекратили работу центра минимизации таможенных платежей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, установлена группа лиц, которые, используя ряд специально созданных подконтрольных компаний, предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по занижению таможенной стоимости при импорте автомобилей из стран ЕС. При оформлении транспортных средств в таможню подавались пакеты документов, с неточными техническими характеристиками, датами выпуска и датами первой регистрации автомобилей.

Указанные манипуляции позволяли фигурантам занижать ставки акцизного налога.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, изъяты документы, подтверждающие внешнеэкономическую деятельность подконтрольных предприятий (договоры, погрузочно-таможенные декларации, инвойсы и другие), первичные бухгалтерские документы, черновые записи, указывающие на противоправную деятельность.

Источник: https://censor.net.ua/n3159987
 
 
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Дубинского щимят? Бо говорят, что глава евробляхеров вчера напел, что весь этот евробляхерский движ дубина мутит.
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