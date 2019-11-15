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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:взрыв (4393) Балаклея (144) Гончарук_Алексей (280)

 По факту взрывов в Балаклее поручаю срочно начать проверку, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил срочно начать проверку по факту взрывов в Балаклее .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

Премьер отметил, что местным жителям и объектам инфраструктуры в Балаклее ничего не грозит, а хранилища боеприпасов в безопасности.

"Соболезнования семьям двух погибших военнослужащих в результате чрезвычайной ситуации в Балаклее. По фактам этой трагедии поручаю срочно начать проверку. Всем раненым в результате происшествия предоставляется неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о двух погибших военных в результате взрывов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы в Балаклее: Разумков созывает Комитет Рады по национальной безопасности и обороне

По факту взрывов в Балаклее поручаю срочно начать проверку, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159985
 
 
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А преЗЕдент возьмет под свой контроль расследование?...
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Зєбіли, ну ви ж в курсі хто це зробив.
Не мовчіть.
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Скупой платит дважды, дурак трижды а лох платит всегда... уроды мамины...краще б вас батько на кропиву випісяв...
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Ух ти який він шустрий, як електровіник в дупі. А з приводу щоденних рашистських обстрілів на фронті не бажає особисто провести перевірку і доповісти говонкомадующєму про виконання його наказу 😕
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А що Раьа бежсеки і оборони під головуванням Зєлєнсеого і за секретарювання Данілова? Сивохо - спец по вибухах, чи ні?
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Так зебанутые визжат, что это было за планом...
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А де два типа, что погибли только мешали на тез складах.
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Зелёные барыги заметали следы пограбування армии.....
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Ты бы еще проверил анализы у не служившего министра обороны !?
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хм.. стесняюсь спросить - Проверку чего ?! По факту взрывов?! - Да, взрывы были...Дальше что?! По факту взрывов в Балаклее поручаю срочно начать проверку, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8092
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если бы не начали трести генералов, никаких взрывов и пожаров небыло бы. 100%
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Ты наверное из плеяды "простоперестатьстреляльщиков"?))))
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Та що там перевіряти? Зебіли, ми і без вашого Баканова знаємо що це група диверсантів у складі Пеця, Пашинський і Турчинов намагались зірвати зустріч Зеленського і *****...
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