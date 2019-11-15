 По факту взрывов в Балаклее поручаю срочно начать проверку, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
Премьер отметил, что местным жителям и объектам инфраструктуры в Балаклее ничего не грозит, а хранилища боеприпасов в безопасности.
"Соболезнования семьям двух погибших военнослужащих в результате чрезвычайной ситуации в Балаклее. По фактам этой трагедии поручаю срочно начать проверку. Всем раненым в результате происшествия предоставляется неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.
Генеральный штаб ВСУ сообщил о двух погибших военных в результате взрывов.
Не мовчіть.