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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3654) Путин (25157) Гончаренко (285) Европейская Солидарность (161)

 Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко

Президент Владимир Зеленский тратит время на погоню за Владимиром Путиным и эфемерной встречей с ним, унижая себя и Украину. Зеленский должен сосредоточиться на развитии и укреплении сотрудничества с международными партнерами нашего государства, а не выполнять очередную путинскую прихоть.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом депутат фракции "ЕС" Алексей Гончаренко сказал в комментарии журналистам.

"Мне кажется, что Зеленскому надо прекратить унижать себя и страну этими попытками встретиться с Путиным где угодно, как угодно. Потому что Путин просто издевается над ним, а это значит, что издевается над нами", - подчеркнул депутат.

"Вчера Путин фактически выдвинул новое требование - закон об особом статусе Донбасса, согласовывайте его с "ЛНР", "ДНР", продолжайте его срок, а без этого - нет смысла встречи", - добавил депутат.

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Политик напомнил, что сначала говорили, что встреча в нормандской формате будет в сентябре, потом в октябре, потом в ноябре. "Я услышал вчера Путина и понял, что она будет очень не скоро", - отметил он.

"Это - реально большая проблема. При этом все новые и новые требования Путина: сначала "формула Штайнмайера", а на самом деле "формула Путина"; затем разведение - Украина разводит войска. Это Путин просто так "разводит" Украину. Сегодня еще новое требование", - подчеркнул Гончаренко.

Депутат также отметил, что президенту Зеленскому надо менять свою позицию в этой истории и начинать выстраивать другую стратегию. "Нужно начинать выстраивать военный альянс с Соединенными Штатами Америки. Это абсолютно возможно. Я сделал на него обращение, которое подписали многие депутаты, что нам нужно требовать статуса основного союзника вне НАТО", - подчеркнул политик.

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По его словам, такой статус имеют 18 стран, последняя страна, которая его получила в этом году - Бразилия. "И Украина могла бы быть одной из таких стран. Надо над этим работать", - считает Гончаренко.

В то же время он констатировал, что пока никакого движения в этом направлении украинская дипломатия не делает. "И это ошибка", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3159983
 
   
 Топ комментарии
 
А що тут дивуватися, якщо ця поза для Моніки Зелінскі є робочою 😕
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Навпаки,ЗЕ повинен плазувати та принижуватися до такої міри перед хуйлом поки 73% його виборців почнуть виходити на вулиці і кричати "ганьба" і "малороса-на гіляку"! Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5745
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А що тут дивуватися, якщо ця поза для Моніки Зелінскі є робочою 😕
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Навпаки,ЗЕ повинен плазувати та принижуватися до такої міри перед ****** поки 73% його виборців почнуть виходити на вулиці і кричати "ганьба" і "малороса-на гіляку"! Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5745
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да эти 73% так устали от войны что сами готовы ползать на четвереньках, а клоун лишь исполняет их желания и делает все за них...
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Одни 8% не устали от войны и готовы вести кровопролитные клавиатурные бои на диванном фронте до последнего забаненого тролля.
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Кац всегда предлагал сдаться. Главное шобы гешефт был...
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ТОО кто тебя родил - тот и г-дон☝️☝️☝️
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Гончаренко политик? Та вы шо, цэ готовый анекдот.
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Клоун холуй *****, его задача прямая, как я погляжу, унижать Украину и идти на всевозможные уступки и поэтому этот спич собственно не произведет нужного действия на него. Была б воля нашего "гаранта" он давно лапки кверху поднял, но боится резонанса и делает это постепенно, но в ускоренном режиме
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Гончаренко это кто? Недобитый рыг из Одессы?
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недобитий риг з Одеси це ківалов-підрахуй.Не путай.
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Гончаренко что то в последнее время раскудахтался, он случайно в президенты не метит. Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8462
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Леха, Леха...тут большая политика, а не статус Украины...хотели бы, давно и в Нато приняли или тем более статус союзника надали...Шуфличу целлюлитному и Ко, кто по Раде с надутыми гандонами хороводы водил "Нато -нет", морду начисти и шнобель сломай вначале... Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1028...эта свинья без камер трусливая, не бойся..
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нет аргументов - коррупция, кумовство, нытьё...
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Легко сказать, выстраивать альянс с США, если ты пешка в игре, ещё и коррумпированная.
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Ну так нехрен из себя пешку делать. А с коррупцией везде неплохо дело обстоит. У нас это просто усугубляется близостью к средоточию коррупции на запоребричье.
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Вата зовсім "не палиться". Її не напрягають вимоги пуйла до Зеленського, як до свого підлеглого, васала, розвести війська по всій лінії зіткнення, надати сепарам особливий статус, вони об Гончаренка язики чешуть
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А что мешало пахану этого рыга сделать альянс с США?
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Гончаренко - політична повія. У складі ПР пан Олексій був за рух до Раші, а тепер поміняв вектори на 180 градусів.
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Зеле это до лампочки. У него идея-фикс с путлером поручкаться,чтобы было что рассказать внукам. Такая местечковая психология балаганного шута.
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З США можна щось вистраівать тільки тоді, коли почнеться реальна боротьба з корупцією в Україні та зміниться президент США, бо цей агент і засланний козачок трамп все робить по команді з кремля.
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Гончаренко абсолютно правий по всіх пунктах.
Зеля принижує нашу країну.
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А как Петя прыгал по норманским форматам, подписывал унизительный Минск и кричал что альтернативы Минску и норманскому формату нет то он не унижал страну?
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Нє. Бо він ПРОТИСТОЯВ фуйлу.
А Зеля цілує в п'ятки.
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Больше чем Петя, никто не унижал Украину своим наглым воровством и враньем.
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Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9913

НЕМОЖЛИВО ПЕРЕМОГТИ ВОРОГА,ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗРАДНИКІВ.
ПРОКЛЯТИХ, ПРОДАЖНИХ ЗЕ БІЛІВ -КАПІТУЛЯНТІВ .
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То что наговорил Беня про Америку и НАТО , то военный альянс пока не получится, пока Зе не избавится от Бени или Мы не избавимся от их ОБОИХ !!! Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2794
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Лёша, Зеля не унижается перед Ху*лом- он на него работает. У него роль такая. Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 74
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Гончаренко не дает покоя слава Ляшка. Что бы его догнать, нужно кроме языка, другое место тренировать.
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И это говорит тот питорок, который в Одессе устраивал демонстрации с лозунгами НАТО-НЕТ! Верим ему, он врать не будет.
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Молодець Гончаренко. Респект ! 👏👏👏

- А Моніку терміново послати на Окружну на курси підвищення кваліфікації
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