 Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом депутат фракции "ЕС" Алексей Гончаренко сказал в комментарии журналистам.

"Мне кажется, что Зеленскому надо прекратить унижать себя и страну этими попытками встретиться с Путиным где угодно, как угодно. Потому что Путин просто издевается над ним, а это значит, что издевается над нами", - подчеркнул депутат.

"Вчера Путин фактически выдвинул новое требование - закон об особом статусе Донбасса, согласовывайте его с "ЛНР", "ДНР", продолжайте его срок, а без этого - нет смысла встречи", - добавил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завитневич о возможности быстрого прекращения войны на Донбассе: "Решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина"

Политик напомнил, что сначала говорили, что встреча в нормандской формате будет в сентябре, потом в октябре, потом в ноябре. "Я услышал вчера Путина и понял, что она будет очень не скоро", - отметил он.

"Это - реально большая проблема. При этом все новые и новые требования Путина: сначала "формула Штайнмайера", а на самом деле "формула Путина"; затем разведение - Украина разводит войска. Это Путин просто так "разводит" Украину. Сегодня еще новое требование", - подчеркнул Гончаренко.

Депутат также отметил, что президенту Зеленскому надо менять свою позицию в этой истории и начинать выстраивать другую стратегию. "Нужно начинать выстраивать военный альянс с Соединенными Штатами Америки. Это абсолютно возможно. Я сделал на него обращение, которое подписали многие депутаты, что нам нужно требовать статуса основного союзника вне НАТО", - подчеркнул политик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Полный контакт", - Путин о Зеленском. ВИДЕО

По его словам, такой статус имеют 18 стран, последняя страна, которая его получила в этом году - Бразилия. "И Украина могла бы быть одной из таких стран. Надо над этим работать", - считает Гончаренко.

В то же время он констатировал, что пока никакого движения в этом направлении украинская дипломатия не делает. "И это ошибка", - отметил он.