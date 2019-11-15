 Трамп - Зеленскому: у меня много друзей в Украине, которые были уверены в вашей победе

Эти слова содержатся в пересказе первой телефонной беседы Зеленского и Трампа, опубликованном сегодня Белым Домом, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня много друзей в Украине, которые знают и любят вас. У меня много друзей из Украины, которые, прямо скажем, были уверены в вашей победе. Удивительно, чего вам удалось добиться.", - сказал Трамп Зеленскому.

15 ноября Белый Дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского. Беседа состоялась 21 апреля, после победы Зеленского на выборах президента.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.