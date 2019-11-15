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Все про:Зеленский (3654) США (15764) Трамп (2630)

 Трамп - Зеленскому: у меня много друзей в Украине, которые были уверены в вашей победе

Президент США Дональд Трамп в день выборов в Украине рассказал их победителю Владимиру Зеленскому о своих друзьях, веривших в его победу.

Эти слова содержатся в пересказе первой телефонной беседы Зеленского и Трампа, опубликованном сегодня Белым Домом, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня много друзей в Украине, которые знают и любят вас. У меня много друзей из Украины, которые, прямо скажем, были уверены в вашей победе. Удивительно, чего вам удалось добиться.", - сказал Трамп Зеленскому.

15 ноября Белый Дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского. Беседа состоялась 21 апреля, после победы Зеленского на выборах президента.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп: Мне не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3159982
 
 
 Топ комментарии
 
Трамп так же сказала(c) , шо хуйло - его друг. Так шо можешь даже с колен не вставать, подстилка кадыровская.
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Трамп так же сказала, что уверен, что Зе будет фантастическим президентом!
Порохоскот, сосать.
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Трамп - капитан очевидность. Только тупой порохобот мог не верить 21 апреля, что победит Зеленский.
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Трамп так же сказала, что уверен, что Зе будет фантастическим президентом!
Порохоскот, сосать.
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Трамп так же сказала(c) , шо ***** - его друг. Так шо можешь даже с колен не вставать, подстилка кадыровская.
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лахта не может ни одного коммента написать без упоминания о сосании, лизании и жопах
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это, явно, твое любимое занятие.
Кассовый аппарат есть?
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Хомяку Ыну он тоже лапу жал и называл хорошим парнем. И что?
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Два клоуна - живое доказательство силы манипулятивных медиатехнологий 21 века.
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как бы да - но там есть относительно сытое среднее общество..., относительно независимые СМИ , прокуроры - и судьи....., так что, Трамп - Зеленскому: у меня много друзей в Украине, которые были уверены в вашей победе - Цензор.НЕТ 2528 как бы как не хорошо быть таким Презом - можно 5-ть лет и "клоунов", США вытерпят, а вот Украина ....???
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Это только начало. При дважды несидевшем тоже сначала были налоговые и другие пред-Майданы. Зеленский очень быстро движется к третьему.
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страна.тіпа ua.- це така ж сама клоака,як і пєрвий канал, расія 24 і т. д. якщо ви не в курсі...А якщо в курсі- то ви просто куріца (кацапська)...Нє,ну за куріцу заздалегідь вибачаюсь,а раптом я помилився...
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Ждем безвиз с США, как это сделали поляки.
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Вам не сюда. Вам на северо-восток. *********** русни тут и без вас хватает.
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У зебилов вранье в крови, как и у их мышебратух.
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Какой безвиз с США ? Трамп ужесточает получение виз H1B для профессионалов, например айтишников.
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"У меня много друзей" переводится примерно, как в том фильме:
- Где хошь говорит, найду и горло перережу...(с)
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"Удивительно, чего вам удалось добиться." - не а ...- это всего то ЗОМБОЯЩИК + сериал "сЛуга бЭни" Трамп - Зеленскому: у меня много друзей в Украине, которые были уверены в вашей победе - Цензор.НЕТ 4466 и аЙкЮ - вернее его отсутствие, зЭбило вЫборца Трамп - Зеленскому: у меня много друзей в Украине, которые были уверены в вашей победе - Цензор.НЕТ 4466
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Трамп - капитан очевидность. Только тупой порохобот мог не верить 21 апреля, что победит Зеленский.
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Как тупой зелебот верит в то, что клоун продержится весь свой срок.
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Та мне пох на Зе. Не продержится - сам виноват. Понабирал шизиков типа Потураева. Главное порохоботов отогнали от корыта навсегда.
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Меня всегда забавляло это передергивание. Слово "бот" пришло из IT, так назывались программы для автоматизации работы со страницами сайтов, потом кто-то безграмотный стал называть так оппонентов, и пошло-поехало. Даже в том смысле, в котором сейчас используется это слово, а именно - сторонники кого-то из кандидатов, вряд ли уместно говорить об "отгоне от корыта" рядовых избирателей.
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Я называю порохоботами тех, кто пишет свои комменты за деньги, украденные прошлой властью из бюджета (главным образом у нашей армии). То, что комменты пишутся за деньги легко понять. Партия Порошенко на прошлых выборах заняла позорное 4 место. Но почему то Порошенко на Цензоре прославляют полчища ботов. Такой поддержки не имеют ни СН, ни Оппоплатформа, ни БЮТ, которые набрали голосов намного больше.
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Слушай, когда за Пороха в первом туре проголосовало более 50% избирателей (кстати, за Зеленского - только 30%), я за него не голосовал. А вот в ситуации выбора между тем, у кого были реальные достижения в борьбе с мордором и тем, кто все это время веселил олигархов (включая российских) на корпоративах, я выбрал первого. И кто я теперь по твоему определению - порохобот ? Это именно 73%, насмотревшись мультиков про украинского бэтмена Голобородько, сумели загнать страну в еще более глубокую ж., чем она была в 2014-м. На Титанике большинство тоже верило в то, что все идет по плану.
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и кто теперь у корыта?
Неужели никого?!
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Наверное кто-то есть. Но папередники вообще краев не видели.
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Кто-то?! Да у этого бородатого еврея есть имя!
А если красть меньше, чем те, кто "краев не видел", то все ок?
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И да, Порох хотя бы поднял армию, оформил безвиз, получил Томос, накопил ЗВР и увеличил средний доход украинца. А вот что сделает Коломойский - увидим через 5 лет, вот тогда и сравним, у кого корыто больше получилось.
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Трамп - капитан импичмент. Зе может позвонить в Белый Дом и поздравить Трампа с этим выдающимся событием.
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Так они и называли друг друга по фамилиям - Зельцерман и Трмповский.... Трамп - Зеленському: у мене багато друзів в Україні, які були впевнені у вашій перемозі - Цензор.НЕТ 9652
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лять, трампушка хочет по башке за вмешательство в выборы Украины?))) клоуны-кретины...
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Очень своевременная и актуальная новость, прям в резонанс с темой статьи.
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о как, о том, что Порошенко не переизберется в любом случае, я слышал только в исполнении Бенициона Кала, но вот незадача, канцлерский суд штата Делавэр обвиняет Бенициона в отмывании ворованных денег на территории США, а Высокий суд Лондона его вообще в мошенники определил, а кто все остальные "многие дружбаны в Украине" Трампа - этим и займется американское правосудие в ближайшее время после выводов комиссии Конгресса
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Два валета и вот это... Ну почему же это я не могу заставить себя верить ********,рыжочучелам,соССиалистам,комМУнистам и всяким другим клоунам? Загадка...
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