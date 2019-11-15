 Дело Фирташа в Испании закрыто судом из-за отсутствия доказательств

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

"Содержание материалов расследования до настоящего момента основано исключительно на подозрениях и не включает в себя веских доводов, указывающих на наличие признаков преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых", – заявил судья Санчес в комментарии изданию El Espanol.

Издание сообщает, что адвокаты Фирташа требовали закрыть дело против него в Испании, ссылаясь на обоснование отказа в экстрадиции, содержащееся в решениях австрийских судов.

El Espanol напоминает, что Антикоррупционная прокуратура Испании в ноябре 2016 года потребовала вынесения постановления об аресте и выдаче Фирташа, живущего в Вене. Запрос испанских прокуроров был отклонен в августе 2017 года австрийским судом.

Газета сообщает, что в этом обосновании указывается, что запрос на арест и экстрадицию, направленный прокуратурой Испании, лишь повторял обвинения ФБР против бизнесмена "без предоставления минимальных доказательств его участия в контроле, управлении или надзоре" за структурой, якобы созданной в Испании для отмывания средств организованной преступности.

"Защита подчеркивала, что Австрия отказала в выдаче бизнесмена в Испанию на том основании, что запрос основывался на "абстрактных утверждениях" и не содержал каких-либо подробностей", – сообщает El Espanol.

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"Как заключили австрийские суды – испанские власти не в состоянии предоставить структурированные, точные и четкие описания преступных действий, приписываемых Фирташу, включая информацию о времени совершения вменяемых ему преступлений и об их обстоятельствах", - говорится в доводах защиты Дмитрия Фирташа, которые были рассмотрены Следственным судом Барселоны.

Напомним, глава совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в желании с помощью подкупа повлиять на власти в Индии для получения разрешения на добычу титанового сырья для последующей продажи компании Boeing. Дмитрий Фирташ отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. В 2015 году Земельный суд Вены принял решение в пользу Дмитрия Фирташа, признав запрос на его экстрадицию в США политически мотивированным. В 2017 году апелляционная инстанция – Высший земельный суд Вены – принял решение о допустимости экстрадиции бизнесмена в США, а Верховный суд Австрии в июне 2019 года оставил это решение в силе.

Сейчас экстрадиции бизнесмена в США приостановлена из-за запроса защиты Дмитрия Фирташа о повторном рассмотрении дела в связи с новыми обстоятельствами в деле. Пресс-секретарь окружного суда по уголовным делам Вены Кристина Зальцборн в этой связи сообщила, что защита сопроводила запрос "весьма обширными материалами".

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Ранее американский журналист Джон Соломон сообщил в издании The Hill, что в 2017 году специальная прокуратура при Министерстве юстиции США обещала Дмитрию Фирташу закрыть его американское дело, если он согласится дать показания на Дональда Трампа и будет сотрудничать с офисом спецпрокурора Мюллера в рамках расследования о вмешательстве в избирательный процесс в США и возможном сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с представителями российской власти.