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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Испания (500) отмывание денег (162) Фирташ (1022)

 Дело Фирташа в Испании закрыто судом из-за отсутствия доказательств

После четырех лет расследований Следственный Суд №21 Барселоны принял решение о прекращении уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 человек, в том числе украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

"Содержание материалов расследования до настоящего момента основано исключительно на подозрениях и не включает в себя веских доводов, указывающих на наличие признаков преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых", – заявил судья Санчес в комментарии изданию El Espanol.

Издание сообщает, что адвокаты Фирташа требовали закрыть дело против него в Испании, ссылаясь на обоснование отказа в экстрадиции, содержащееся в решениях австрийских судов.

El Espanol напоминает, что Антикоррупционная прокуратура Испании в ноябре 2016 года потребовала вынесения постановления об аресте и выдаче Фирташа, живущего в Вене. Запрос испанских прокуроров был отклонен в августе 2017 года австрийским судом.

Газета сообщает, что в этом обосновании указывается, что запрос на арест и экстрадицию, направленный прокуратурой Испании, лишь повторял обвинения ФБР против бизнесмена "без предоставления минимальных доказательств его участия в контроле, управлении или надзоре" за структурой, якобы созданной в Испании для отмывания средств организованной преступности.

"Защита подчеркивала, что Австрия отказала в выдаче бизнесмена в Испанию на том основании, что запрос основывался на "абстрактных утверждениях" и не содержал каких-либо подробностей", – сообщает El Espanol.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты Фирташа затягивают процесс его экстрадиции в США, - глава МИД Австрии Шалленберг

"Как заключили австрийские суды – испанские власти не в состоянии предоставить структурированные, точные и четкие описания преступных действий, приписываемых Фирташу, включая информацию о времени совершения вменяемых ему преступлений и об их обстоятельствах", - говорится в доводах защиты Дмитрия Фирташа, которые были рассмотрены Следственным судом Барселоны.

Напомним, глава совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в желании с помощью подкупа повлиять на власти в Индии для получения разрешения на добычу титанового сырья для последующей продажи компании Boeing. Дмитрий Фирташ отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. В 2015 году Земельный суд Вены принял решение в пользу Дмитрия Фирташа, признав запрос на его экстрадицию в США политически мотивированным. В 2017 году апелляционная инстанция – Высший земельный суд Вены – принял решение о допустимости экстрадиции бизнесмена в США, а Верховный суд Австрии в июне 2019 года оставил это решение в силе.

Сейчас экстрадиции бизнесмена в США приостановлена из-за запроса защиты Дмитрия Фирташа о повторном рассмотрении дела в связи с новыми обстоятельствами в деле. Пресс-секретарь окружного суда по уголовным делам Вены Кристина Зальцборн в этой связи сообщила, что защита сопроводила запрос "весьма обширными материалами".

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Ранее американский журналист Джон Соломон сообщил в издании The Hill, что в 2017 году специальная прокуратура при Министерстве юстиции США обещала Дмитрию Фирташу закрыть его американское дело, если он согласится дать показания на Дональда Трампа и будет сотрудничать с офисом спецпрокурора Мюллера в рамках расследования о вмешательстве в избирательный процесс в США и возможном сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с представителями российской власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3159980
 
 
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Ледовый лоцман‏ @MarchDok 6 ч.6 часов назад

Дело Фирташа в Испании закрыто судом из-за отсутствия доказательств - Цензор.НЕТ 2205

Итак, международной следственной группой доказано: в управлении "ДНР" участвовали Минобороны РФ и ФСБ - Шойгу и Бортников
Вопрос: а СБУ и судебные органы Украины собираются использовать опубликованные записи и заводить дела? Или у них в приоритете работа по заявлениям Портнова?
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А зачем? Це ж опасно для здоровя.... А зарплати малі. Да малі. Потрібно підвищувати!
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как обычно. нет, нет это не лозунг - бабло победит. оно уже давно победило, это лозунг - хромой хромого из далека видит. а хромых у нас через одного и чего мы ожидаем? хромое государство, к тому же как правило и слепое. инвалиды.
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Не слепой, ты что не понял? Вередикт вынес суд Ипании.
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Ну вот и всё.... Дорога на окончательно США открыта!
Пожелаем Димону счастливого пути!
Дело Фирташа в Испании закрыто судом из-за отсутствия доказательств - Цензор.НЕТ 1238
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А никто ни в чем не виноват... 12-15 миллиардов баксов, каждый год тают просто так... как снег. и войны для тех кто рулит Украиной, НЕТ!!!!!!!
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