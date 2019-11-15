 Саммит в нормандском формате планируют провести в Париже 9 декабря, - Bloomberg

Об этом сообщает агентсво Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В октябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в нормандском формате, и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.
а после - нарад его будут гнать на ростов.вместе с остальной зелеНой падалью
"Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го. За полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум нереально", - отметил Разумков.
По его словам, чтобы сказать, что придётся менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате".
"Когда она (встреча. - Ред.) состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ - это гадание на кофейной гуще", - подчеркнул спикер.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/341269-zakon_ob_osobom_statuse_donbassa_nuhno_budet_prinjatj_do_novogo_goda_-_razumkov
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Ну что ж - посмотрим..........
Встреча лидеров государств в нормандском формате запланирована на 9 декабря 2019 года. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на администрацию президента Франции Эммануэля Макрона.
Встречу глав Украины, Франции, России и Германии планируют провести в Париже.
Как пишет газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, целью встречи является "новая последовательность выполнения минских соглашений"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/vstrecha-normandskoy-chetverki-zaplanirovana-na-9-dekabrya-1428168.html
Обращаем внимание на источник ТАСС и формулировку "цель встречи"