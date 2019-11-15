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 Политика Украины
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 Саммит в нормандском формате планируют провести в Париже 9 декабря, - Bloomberg

Саммит Нормандского формата с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Об этом сообщает агентсво Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В октябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в нормандском формате, и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без закона об особом статусе Донбасса в нормандском формате не о чем говорить, - Путин

Источник: https://censor.net.ua/n3159977
 
 
 Топ комментарии
 
сцуко, опять майдан на морозе. Они там что, не могут в теплое время эти мутки мутить???!!!!
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9 декабря День Героев Отечества в России ...
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зєля вже приготував красниє трусєля Саммит в нормандском формате планируется провести в Париже 9 декабря, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4251
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Этого мало...зеле надо еще надо успеть выучить все симфонии бетховена для фортепиано 😀
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9 декабря День Героев Отечества в России ...
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Спасибо шо напомнил , ***** любит унижать . Бо само опущенное .
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Сегдня в Минске "Скорпионс" выступает!!! -- это поинтересней нормадского формата...*)
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А видео есть ? Выложи если не трудно , одна из моих любимых групп.
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-- ещё ж не выступили... -- а на Ютюбе будет точно! *)
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Баллады Cкорпионс .Не жидярься , жду видео . Саммит в нормандском формате планируют провести в Париже 9 декабря, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5818
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*****, опять майдан на морозе. Они там что, не могут в теплое время эти мутки мутить???!!!!
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не зачіпай гімно ...особливо зелене ...воно смердить
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Слушай, без стеба, на полном серьезе, ТЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ТАК ДУМАЕШЬ????
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Шлюшка эманюэль слилась под путлера,а старушке ангеле уже на всё насрать кроме собственного здоровья. Прекрасные расклады для Украины,у которой к тому же президент-ватник и капитулянт.
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Для ***** как и для Гитлера , даты играют большую роль .
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Наш бубочка ещё с июля (с момента убийства четырёх наших морпехов) добивался этой нормандской зустричи. Что-то мне кажется, что ***** до 9 декабря найдёт причину отложить эту встречу.
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когда зе-команда примет закон "об особом статусе домбаса", тогда х#йло-первый соизволит немножко "понормандиться".
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зеЛю будут во все дырки драть!
а после - нарад его будут гнать на ростов.вместе с остальной зелеНой падалью
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...Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон "Об особом статусе Донбасса" нужно принять до конца нынешнего года.Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".
"Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го. За полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум нереально", - отметил Разумков.
По его словам, чтобы сказать, что придётся менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате".
"Когда она (встреча. - Ред.) состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ - это гадание на кофейной гуще", - подчеркнул спикер.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/341269-zakon_ob_osobom_statuse_donbassa_nuhno_budet_prinjatj_do_novogo_goda_-_razumkov
...
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Намек Разумкову,Клоуну что нужно вопрос с особымм статусом до 9 декабря воплотить,иначе без конкретики нехер встречатся Пуйло же вчера ясно дал клоуну понять
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Запланировано(!!!) на 09.12. в Париже.......
Ну что ж - посмотрим..........
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В таком формате информация на Гордоне:
Встреча лидеров государств в нормандском формате запланирована на 9 декабря 2019 года. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на администрацию президента Франции Эммануэля Макрона.

Встречу глав Украины, Франции, России и Германии планируют провести в Париже.

Как пишет газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, целью встречи является "новая последовательность выполнения минских соглашений"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/vstrecha-normandskoy-chetverki-zaplanirovana-na-9-dekabrya-1428168.html

Обращаем внимание на источник ТАСС и формулировку "цель встречи"
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