 Саммит в нормандском формате планируют провести в Париже 9 декабря, - Bloomberg

Об этом сообщает агентсво Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В октябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в нормандском формате, и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

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