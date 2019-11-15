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 Политика Украины
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Все про:арест (9894) Алякин Алексей (4) Слуга народа (484) Скороход Анна (13)

 Мужа нардепа от СН Скороход Алякина Шевченковский райсуд отправил под ночной домашний арест

Шевченковский районный суд Киева применил домашний арест в ночное время в качестве меры пресечения к мужу народного депутата от "Слуги народа" Анны Скороход Алексею Алякину, который находится в международном розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

Суд принял решение избрать ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, то есть с 21:00 до 07:00.

Согласно с возложенными на него обязанностями, Алякин должен являться по первому вызову следователя или прокурора. Поскольку столичная прокуратура ходатайствовала об экстрадиционном аресте (содержание под стражей), - она ​​будет оспаривать вышеуказанное решение суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат о задержанном гражданском муже нардепа Скороход: Бизнесмена Алякина разыскивают за финансовые махинации в РФ

Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

В начале 2019 года Алексея Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для исключения Скороход из фракции достаточно голосов, для Полякова - еще нужно 5, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3159974
 
 
 Топ комментарии
 
отправил под ночной домашний арест

... -- девок c Окружной -- ему впридачу, на всю ночь...*)
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Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...
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Во-первых он ей не муж...
А во-вторых этот кацап латентный аферист из Московии...
который выкачивал из дольщиков бабло через строительные пирамиды...
а когда потерял крышу, слинял в Украину где занялся тем же...
Как будто бы у нас своих аферистов мало
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отправил под ночной домашний арест

... -- девок c Окружной -- ему впридачу, на всю ночь...*)
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одна есть - иногда рыдает зале - поправки не прошли..., иногда на трибуне )))
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Яременко не раз пропонував клоунам сексуальну допомогу. І ті не відмовлялися.
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Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...
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Ну да, киборгу, генералу - заставу на десятки миллионов, а тут так, ночью дома будешь спать, под пнисиотром женки нардепа.
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а Вискарь, Сыр с плесенью, и Сигару не прописали
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